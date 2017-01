31.01.2017, 12:00 אורי שוסטר

סוקולוב 21 רמת גן- במהלך תמ"א 38/ צילום :יח"צ

ההתחדשות העירונית הפכה עם השנים מגימיק נחמד לסוג של חבל הצלה לשוק המגורים הישראלי ולרווחת תושביו. כיום אנו לקראת תום עידן ההתהוות והבירוקרטיה, ובפתחו של עידן הת’כלס - שבו הפרויקטים עולים מהמצגת היפה אל השטח. בטרם נפשיל שרוולים, נספר על התהליכים והמגמות העכשוויים בשוק, ומה נדרש לעשות ולשפר כדי שאותו חבל הצלה לא ייקרע.

הדיירים לומדים מהר, הרשויות לאט

אם בעבר פתרון ההתחדשות העירונית נראה כחזון קשה לעיכול, וכתוצאה מכך שיעורי הסרבנות מקרב הדיירים היו רבים, הרי שעם התפתחותה של מהפכת התמ"א 38 והפינוי בינוי - וככל שיותר ויותר פרויקטים קרמו עור וגידים - הפתרון הפך נחלת הכלל.

בעבר הליך קבלת שיעור ההסכמה המינימלי בקרב הדיירים היה ההליך הארוך ביותר במסכת ייסורי הפרויקט, ולעיתים ארך שנים אחדות ונגדע לא אחת באיבו. כיום, לעומת זאת, שיעורי הסרבנות יורדים, בין היתר בזכות גישה לא מתפשרת מצד בתי המשפט והמפקחת, והמשוכה הגבוהה ביותר הפכה להיות המשוכה הרגולטורית.

לצערנו, חלק גדול מהרשויות, והממשלה עצמה, בשל שיקולים פנימיים וכן בשל שיקולים פוליטיים לא מקצועיים, עדיין תקועים בתחילת הדרך, ובמקום לתמוך בתהליך ולקדמו, תוקעים טריזים ומעכבים פרויקטים רבים. ככל שהגופים הפוליטיים יפנימו כי ההתחדשות העירונית היא הכלי היעיל היחיד שיכול לספק פתרון של יצירת יש מאין לבעיה המבנית של שוק המגורים בישראל, כך יוטב לכולם.

תמ"א 38 חיזוק כאן כדי להישאר

עם החלתו של תיקון 2 לתמ"א 38, נראה היה כי לא יעבור זמן רב עד אשר נקבור רשמית את הפתרון המסורתי של התמ"א 38 - קרי חיזוק מבנים. ואכן, בתחילת הדרך, עת הוחלה הגישה המרחיבה, במיוחד בערי המרכז, חלק ניכר של הבקשות להיתר נסמכו על התיקון החדש.

אך מתברר כי הפתרון המסורתי כאן כדי להישאר, שכן הגישה המרחיבה חלפה לה מהעולם, ובעצם אישורו של תיקון 3א' נקבע בפועל כי כדאיות כלכלית לפרויקטים של הריסה ובנייה תחול בעיקר בערים שבהן מחירי הקרקע גבוהים במיוחד, ומתוכם רק בקרב אלו שבהן הרשויות מאפשרות קידום פרויקטים שכאלו.

בפועל, למעט רבעים 3 ו-4 בתל אביב ואזורים מסוימים בערים שכנות, סביר כי פתרון חיזוק המבנים הוא אשר ימשיך לתת את הטון, שכן הזכויות שהוקנו במסגרת התיקון החדש, אין בהן כדי ליצור כדאיות כלכלית מספקת ברוב רובם של הבניינים.

החברות הגדולות נכנסות למשחק

אם עד לפני שנים מועטות חברות הנדל"ן הגדולות והמסורתיות הסתכלו על פרויקטים של תמ"א 38 בעין חצי עקומה, הרי כיום, קברניטיהן הבינו כי בעולם הנדל"ן החדש במדינה, הן לא יכולות להרשות לעצמן שלא להשתתף במשחק. תוכנית מחיר למשתכן טרפה למעשה את כל הכללים, וצמצמה באופן ניכר את אפשרויות הייזום המסורתי של החברות הגדולות, ואלו - במטרה להצדיק את קיומן ועל מנת להמשיך להניע את הגלגלים, הצורכים עלויות תפעוליות גבוהות - נאלצות להיכנס לתחומים חדשים ולייצר לעצמן מנועי צמיחה עדכניים.

בעולם הפינוי בינוי, שבו היתרון לגודל ברור מאליו, חברות אלו מרגישות די בנוח, אך בתחום התמ"א 38 חובת ההוכחה עדיין עליהן, ורק העתיד יספר האם באמת יוכלו לעבור שינוי תפיסתי ולטפל במקביל בייזום מגדל בן עשרות קומות ומאות דירות, ובהחתמת פרויקט תמ"א 38 קטן בין מספר דיירים בודדים.

השוק הולך ומשתכלל

כמו בכל שוק מתפתח בעל גבולות אמורפיים, לוקח זמן עד אשר נקבעים גבולות גזרה ברורים. אנו נמצאים כיום בהליך התהוותו של שוק ההתחדשות העירונית, ותוך כדי תהליך אנו עדים להשתכללותו. כך למשל, בעבר מנת חלקם של קבלני חתימות, או בשמם הפחות אהוד המעאכרים, היה מכריע, ולא אחת קרו מקרים שבהם הדיירים, שבתחילת הדרך לא הבינו בכלל מהי מהותה של ההתחדשות העירונית, חתמו לכל אחד שמכר להם חלום, כזה שבדיעבד סנדל להם את הפרויקט. כיום, לעומת זאת, גורמים בלתי מקצועיים אלו נעלמים אט אט מהשוק. נוסף על כך, וכפועל יוצא מכך, אם בעבר נושא התמורות לדייר היה כמעט היחיד שמשחק תפקיד, ושיקולים נוספים - כגון חוזקו הכלכלי של היזם והמוניטין של אותו גוף - היו נדחקים אל הפינה, הרי שכיום שיקולים אלו הופכים קריטיים יותר בהליך הבחירה.

חשיבותן של תוכניות מתאר מקומיות

איך קורה שדווקא בעיר שבה ראש העיר הצהיר בפומבי כי לדעתו התמ"א 38 נוסדה בחטא, התחרות היא הקשה ביותר, וכמות הבקשות להיתר היא מהגבוהות במדינה. מתברר כי אמירות בנפרד ומציאות בנפרד, שכן תיקונה של תוכנית הרבעים, שצפויה לקבל אישור רשמי בחודשים הקרובים, הפכה את תל אביב מעיר שכל היזמים נרתעים מלעבוד בה, למגנט שמושך אליו תחרות אדירה, ובכל מכרז יזמים שנערך מתמודדים מספר רב של קנדידטים.

למרות התנגדותו של ראש העיר, ואולי דווקא בגללה, סיפורה של תל אביב (לאחר אישור תוכנית הרבעים), צריך להיות האבטיפוס ליתר הרשויות, שכן בעירייה הפנימו שלמרות שאינם מעודדים את התופעה, לא ניתן יהיה להילחם בה - if you can’t beat them, join them - ומכאן שקברניטיה הבינו שעדיף יהיה להם לתקן תוכנית מתאר מקומית (מתוקף סעיף 23 לתמ"א 38) שלפיה יפרשו את התמ"א 38 לשיטתם.

אצל שכנתה הקרובה, רמת גן, אנו רואים את הסיפור ההפוך. העיר שעד לא מזמן הייתה מצטיינת התמ"א 38, נעצרה די בפתאומיות בשל שינויי פסיקה ותיקונים חדשים, בעיקר משום שתוכנית המתאר המקומית שלה לא הכילה פתרון מקומי חד-ערכי לנושא הזכויות, כזה שינטרל את הרעשים הפוליטיים סביב התיקונים השונים לתמ"א 38.

טוב יעשו רשויות מקומיות אם יתקנו תוכנית מתאר מקומית שלמה, על פי רוח התמ"א 38, כזו שתגדיר גבולות גזרה ברורים, ושחוקי המשחק יהיו החלטיים - ולא יושפעו מגחמה פוליטית כזו או אחרת (עוקף תמ"א 38) - ויאפשרו ודאות תכנונית וכלכלית לשלוש צלעות המשולש, קרי ליזמים לדיירים ולרשויות עצמן.

פתרון לפריפריה

רובנו שכחנו, אך למעשה תמ"א 38 נוסדה במטרה לתת פתרון לסכנה מרעידות אדמה ומיגון מפני טילים, ומה לעשות שדווקא הפריפריה חשופה לסכנות אלו יותר מאשר ערי המרכז, שאליהן מתנקזת, הלכה למעשה, כל פעילות התמ"א 38 הארצית.

המדינה היא זו שהגתה את פתרון התמ"א 38, אך זרקה את האחריות אל עבר השוק הפרטי, אשר בוחן פרויקטים מהזווית העסקית בלבד, כך שהיא זו אשר צריכה לספק פתרונות לאותם יזמים כדי שפרויקטים בפריפריה בכל זאת יהפכו רלוונטיים עבורם.

הפתרון הקל הוא בהגדלת התמורות ליזמים ולרוכשים, במטרה לקדם פרויקטים, אך אין די בכך. היות שהביקוש הכללי לפתרונות דיור בפריפריה מוגבל, הרי שגם אם יגדילו את מכפילי התמורה, לא תמיד יהיה מי שיקנה את עודף הדירות, ולכן יש לחשוב על פתרונות כגון הבטחת סובסידיות ומענקים ליזמים כתחליף לעודף תמורות.

הפלונטר שבצפיפות

הצפיפות היא נושא כאוב שבגללו פרויקטים רבים יורדים לטמיון, ולצערנו היא בעיה כלל ארצית שאינה נוגעת רק לפריפריה, כי אם גם לאזורי ביקוש. אם ניקח לדוגמה פרויקט שבו הצפיפות הקיימת (חלוקת יחידות הדיור בשטח הפרויקט בדונמים) היא 15, וכדי לייצר כדאיות כלכלית יש להגיע למכפיל 4 לכל הפחות, הרי שהצפיפות החדשה המתבקשת היא של 60 וצפונה, צפיפות שרוב הרשויות לא יאפשרו, והפרויקט, כמו רבים אחרים, יירד לטמיון.

אחד הפתרונות המתבקשים הוא ביטול מגבלת הגובה, אך בל נשכח שככל שבונים גבוה יותר, כך עלויות הפרויקט ותחזוקתו השוטפת רק עולה, כך שהצפיפות הנדרשת תעלה אף יותר (סיפור של ביצה ותרנגולת). אחד הפתרונות המתבקשים הוא ניוד זכויות, ומציאת קרקעות חלופיות על-ידי המדינה, שאליהן יועברו חלק מהזכויות שהוקנו, כדי ליצור כדאיות כלכלית לפרויקט.