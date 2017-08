25.06.2017, 11:17 כנרת בן אשר

כנרת בן אשר, מנהלת איגוד הכלכלנים/ צילום: אלה פאוסט

*** הכתבה בשיתוף איגוד הכלכלנים

התפרקות המודלים הישנים כבסיס לתחזיות, הצורך בבניית מודלים חדשים - המכילים משתנים סביבתיים רבים יותר, כלי מדידה איכותניים ועוד. כל אלו מאפיינים את תהליכי העבודה החדשים של הכלכלן. כעקרון, שינוי זה משפיע על כמעט כל החברות, השינוי משמעותי אף יותר בחברות טכנולוגיות הנשענות על Big Data, במודל שירות של Subscription, בו לעסקה בודדת אין משמעות ומודל ניהול הכספים ובעיקר ה- Business מבוססים על מודלים סטטיסטיים ואנליזות.

הסביבה העסקית בכללותה חווה שינוי ממשי המחייב את הכלכלנים להיות עם "האצבע על הדופק". הדינמיות בסביבה העסקית כוללת תמורות כלכליות, רגולטוריות, פוליטיות ועסקיות. אלו, מאלצות את הארגונים לפרוש מניפה רחבה יותר של אפשרויות "חירום", ניהול הסיכונים, תוכניות מגירה ואפשרויות לצמיחה.

על מנת להתמודד עם ניהול הסיכונים העתידיים, מוטל על הכלכלנים, ה-FP&As ( Financials planning & analysis) לייצר מודלים שיספקו תחזית להתפתחות העסקית של הארגון.

מאז ומתמיד כלכלנים עסקו במודלים ובתחזיות, אלא שעתה המודלים הכלכליים מכילים מספר משתנים גדול יותר. אם בעבר תחזיות הכלכלנים התייחסו לתוצאות או למהלכים עסקיים, עתה המודלים הללו צריכים לקחת בחשבון משתנים נוספים ולא פחות חשוב וקריטי לפתח תהליכים יעילים לכריית נתונים, From data to insights בזמן קצר.

הצורך הארגוני מחייב את הכלכלנים לתהליך מהיר ויעיל של איסוף הנתונים, מיונם, הסקת המסקנות והגשת המסקנות וההמלצות להנהלה. תוסיפו לכך את רמת הדיוק הגוברת הנדרשת, תהליכים אנליטיים ברמה שוטפת והרי לנו סט כישורים נוסף שעל הכלכלנים להיות בקיאים ומוכשרים בו.

המודלים המסורתיים אינם מסוגלים להתמודד עם תנאי אי-הוודאות הקיימים כמות שהם היום, תנאים אלו מתייחסים בין היתר לתנודות במחירי חומרי גלם, ריביות, מטבעות, עונתיות ורגולציה המושפעים גם משינויים פוליטיים, כל אלה הופכים את התחזיות הכלכליות למורכבות ושבירות. הציפייה היא שהכלכלנים יהיו מסוגלים לשקלל את כלל נתוני אי-הוודאות למודלים פונקציונליים חדשים על מנת לייצר תחזיות כמה שיותר קרובות ומדויקות.

לפרוס את מסלולי הצמיחה

בחרתי להביא כאן כמה ציטוטים של סמנכ"לי כספים של חברות גדולות ומובילות במשק, ציטוטים המדגישים את משמעות ומורכבות תפקיד הכלכלן בארגון כמו גם את רוחב היריעה ומגוון הנושאים שבאחריות המחלקה הכלכלית:

הראשון, של CFO מחברת היי-טק, סטארט-אפ בצמיחה מהירה: "כל צעד עסקי שלנו בארגון, נבחן על פי שלושה מודלים כלכליים שבנינו פה, הצוות הכלכלי יודע לתרגם את היצירתיות של מהנדסי הפיתוח לצעדים עסקיים כדאיים או לא."

הציטוט השני, של CFO בקבוצה תעשייתית גלובלית: "המחלקה הכלכלית אמונה על הדגלים האדומים - הכלכלנים אחראיים לדווח על השינויים הכלליים: תנודות בסקטור, במטבע, שינויים אצל המתחרים וגם שינויים גיאופוליטיים, שינויים שעל כולנו לקחת בחשבון ולא רק בכספים אלא גם במכירות, בייצור ובתפעול, הכלכלנים הם הסמן הימני של הארגון".

השלישי, CFO מחברת תוכנה ותיקה גלובלית: "המחלקה הכלכלית מלמדת את שאר המחלקות (בארגון) להרכיב דשבורד לקריאת נתונים און ליין. בכל רבעון אנחנו עושים סבב הדרכה בארגון, לפעמים מנהלים מבקשים אחד כזה פעם בחודש, הכלים הללו עוזרים לכל מחלקה להתקדם בתחומה ולא לסטות מהיעדים ומתוכנית העבודה".

הכלכלנים שהם מנהלי הכספים, הגזברים, האנליסטים ומנהלי תקציב ובקרה הם הפונקציות אשר פורסות בפני ההנהלה את מסלולי הצמיחה האפשריים, הסיכויים אל מול הסיכונים.

המסר הפשוט הוא ההבנה המשמעותית של חשיבות גוברת ומורכבות של תפקיד הכלכלן בחברה, מנעד התוכן בו עוסק הכלכלן והצורך לסגל מודלים וניתוחים כלכליים כמענה למשתנים חיצוניים לארגון.

הציפייה של ההנהלה היא שהכלכלן אשר בונה תמונה מהפרטים אל הכלל יציג לה המלצות ויגבה אותן בכלי מדידה כמותיים ואיכותיים. התפיסה הארגונית הרווחת היא שהכל מדיד וכולם נמדדים על הכול, You only get what you measure (מתוך דבריו של אופיר בר לבב, CFO טייקו בהרצאתו בקורס "סוגיות כלכליות לצמיחה ארגונית") משקפת את האתגרים הגוברים של הכלכלנים.

המענה שהכלכלן מתבקש לספק לארגון הופך מורכב יותר ורחב יותר, על הכלכלן להציג לא רק נתונים ומגמות, אלא גם מסקנות והמלצות וכל זה במציאות משתנה שעל הכלכלן להיות הראשון לזהות אותה, להתריע ולהיערך לה.

כנרת בן אשר היא מנהלת איגוד הכלכלנים.