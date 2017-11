צפו: המחקר שמצא קשר הדוק בין גזענות ואורח חיים טבעוני

הבחירה במשטר תזונתי נטול בשר ומוצרים מן החי בדרך כלל מזוהה עם אנשים בעלי אג'נדה ליברלית (שלא לומר שמאלנית), אבל באופן מפתיע מסתבר שהיא דרך החיים של הרבה אנשים שמזוהים עם אידיאולוגיה לאומנית (שלא לומר נאציונל-סוציאליסטית). אלכסיס דה קונינג, דוקטורנטית לתקשורת באוניברסיטת בולדר בקולורדו, אשר בודקת את הנושא הזה במסגרת המחקר שלה כתבה מאמר לאתר Vice ובו היא מנסה למצוא את הקשר בין העליונות הלבנה לבין העדפה לפולי סויה – ולטענתה, הוא מושרש עמוק יותר ממה שאולי נדמה לכם.

ניתן היה לראות את הקשר כבר בהפגנת Unite the Right שהתחוללה בשארלוטסוויל בחודש אוגוסט האחרון. פעילי הימין הקיצוני התהלכו בעיר וצעקו את הסיסמא: "Blood and Soil" (דם ואדמה). מדובר בסיסמא שנגזרת מן הסלוגן הגרמני Blut und Boden, שהפך לפופולרי בשנות ה-30 על ידי שר החקלאות הנאצי ריצ'ארד וולטר דארה.

בתקופתו, האמירה הזו שימשה את הממשל על מנת לבסס את החשיבות של המורשת הגזעית בגרמניה ואת הקשר שלה לאדמה. אימוץ אורח החיים הטבעוני היה חלק מהאמצעים לביסוס העליונות של הגזע הארי על פני כל השאר ואחת הדוגמאות הטובות לכך היא הפיהרר בעצמו.

אדולף היטלר, אשר בחר באורח חיים צמחוני, בהחלט מדגים את התפיסה הרווחת באותה תקופה אודות זיקה בין גזע ותזונה צמחונית. שורה של פרוטוקולים מישיבות עם היטלר ( Hitler's Table Talk ) ממחישים כיצד הוא נהג לקדם צמחונות בתור הבחירה הטבעית והבריאה ביותר עבור בני האדם – תוך שהוא משתמש בדוגמאות שכביכול מוכיחות שצמחונות מושרשת במין האנושי מבחינה אינסטינקטיבית.

היטלר השריש את תפיסותיו לגבי צמחונות באפיקים החקלאיים של גרמניה הנאצית. בתקופתו, המדינה קידמה שורה של רפורמות סביבתיות, כמו בנייה של חוות אורגניות, תוכניות לשיקום יערות וגיבוש רשימה של מינים מוגנים ברחבי המדינה – הכוללת בעלי חיים וצמחים מסוימים.

הרעיונות האלה קיימים בחוגי ימין קיצוני בארה"ב של ימינו. לצורך העניין, באתר האינטרנט Aryanism.net, אשר מוקדש ברובו למאמרים היסטוריים, פילוסופיים ופוליטיים שנוגעים לעליונות לבנה, יש מדור שלם שעוסק בטבעונות. אחת הטענות הרווחות היא שיש לאנשים לבנים נטייה לטבעונות בגלל ההיסטוריה החקלאית של הגזע הארי (אשר עיבדו חוות צמחוניות), לעומת היהודים אשר נהגו לרעות צאן.

התפיסה כי טבעונות היא תופעה "טבעית" עבור אנשים לבנים הופצה גם גם בפלטפורמת YouTube, על ידי הוולוגר ג'יימי לואיס ליארדי. ליארדי החל את הקריירה שלו ב- 2012 עם הערוץ Simply Vegan. ועסק אכן בתכנים שקשורים רק לטבעונות אולם בין השנים 2014-2015, הטון שלו השתנה והוא החל לאמץ את השיח הארי כלפי טבעונות, באותה תקופה, ליארדי התחיל לקדם את "קוד הלוחם" ביחס לבחירה שלו באורח החיים הטבעוני והביקורת שלו לגבי התרבות המודרנית "המנוונת".

בתחילת 2015, ליארדי מיתג מחדש את הערוץ שלו, תוך שהוא מתייחס לטבעונות בתור המפתח לחיפושיו אחר האמת האישית שלו – אמת שמקורה במורשת האירופית שלו. בסופו של דבר, הערוץ שלו הפך מ-Simply Vegan לפלטפורמה בה הוא שוטח את עמדותיו האנטי-גלובליסטיות ומשנתו שתומכת בהפרדה על רקע גזעי.

דה קונינג מבקשת להדגיש כי בעוד שלא כל הלאומנים הלבנים הם טבעוניים או צמחוניים, ישנם מקרים רבים שבהם הפילוסופיה הטבעונית הופכת לכלי עבור אידיאל העליונות הלבנה. כלומר, ערוץ ה-YouTube של ליארדי ואתר האינטרנט Aryanism.net הם לא טיפה בים.