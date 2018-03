מה קורה למי שחושף דליפת מידע ענקית שמביכה את פייסבוק?

כריסטופר ווילי, צעיר בן 28, היה אחד ממייסדיה של חברת איסוף הדאטה קיימברידג' אנליטיקה, שסייעה לדונלד טראמפ לזכות בבחירות לנשיאות ארצות הברית. בסוף השבוע האחרון הוא הפך לסיוט של פייסבוק, כשחשף איך קיימברידג' ניצלה את חולשותיה כדי לאסוף מידע על 50 מיליון גולשים ללא ידיעתם. הפרשה הזו, שזוכה לתשומת לב רבה בעיתונות העולמית, מהווה מכה תדמיתית נוספת עבור הרשת החברתית, אחרי חשיפת השימוש בה מצד גורמים רוסיים שהשפיעו על הבחירות.

בפייסבוק הגיבו באגרסיביות - לא רק כלפי קיימברידג', שהורחקה מהרשת ונשקלים נגדה צעדים משפטיים, אלא גם נגד ווילי עצמו. הוא הצטרף לטוויטר המתחרה כדי לכתוב שם: "חשבון הפייסבוק שלי נחסם כי הדלפתי משהו שהם ידעו עליו יותר משנתיים". מאוחר יותר הוסיפה כתבת ה"אובזרבר" קרולין קאדוולדר, שחשפה את הסיפור, כי ווילי הושעה גם מווטסאפ ומאינסטגרם - שתיהן בבעלות פייסבוק.

קאדוולדר ציינה שווילי היה נסער בעקבות החסימה, וששאל: "איך אני אמור לשמור על הזהות הדיגיטלית שלי?". אף שחסימת חשבון הפייסבוק היא פרקטיקה שגולשים רבים חוו, לרוב היא מוגבלת בזמן. חסימת חשבונות הווטסאפ והאינסטגרם היא מהלך חריג אפילו יותר, שמעורר חשש מפני הדרכים שבהן יכולה פייסבוק להשתמש בעוצמתה הדיגיטלית.

פרשת דליפת המידע החלה ב-2015, כשחוקר בשם אלכסנדר קוגן מחברת GSR יצר אפליקציית פייסבוק בשם This Is Your Digital Life, שהתיימרה לספק ניתוחי אישיות. 270 אלף איש נרשמו אליה, וכך יכול היה קוגן לאסוף פרטים אישיים עליהם - וגם על 50 מיליון מחבריהם, תוך ניצול פרצה טכנית ותקנונית ברשת החברתית.

המידע הועבר לקיימברידג' אנליטיקה, שבנתה פרופילים אישיותיים של מצביעים אמריקאים כדי להתאים להם מודעות. פייסבוק טוענת כי קוגן אמנם השיג גישה למידע באופן לגיטימי, אך הפר את תנאי השימוש שלה מכיוון שהעביר אותה לחברה חיצונית. קוגן, מצדו, טוען שלא עשה דבר לא חוקי וכי יש לו מערכת יחסי עבודה קרובים עם פייסבוק.

כעת בודקת הרשת החברתית את מעורבות אחד מעובדיה, ג'וזף צ'נסלור, בפרשה. צ'נסלור עובד כיום בפייסבוק כחוקר פסיכולוגיה חברתית, ובעבר עבד כמנהל משותף ב-GSR, ככל הנראה כשותף זוטר של קוגן. העסקתו ברשת החברתית החלה בנובמבר 2015, כחודשיים לאחר שעזב את GSR, כלומר אחרי דליפת המידע וניצולו. במסגרת תפקידו הנוכחי הוא עובד במטה פייסבוק הראשי במנלו פארק, שממנו פסיכולוגים מבצעים מחקר וניסויים תוך שימוש במאגרי המידע של החברה על יותר משני מיליארד משתמשיה.

