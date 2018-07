צפי למגמה חיובית בארה"ב; מיקרוסופט השיקה טאבלט מוזל

המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח היום במגמה חיובית (ג'), כך לפי החוזים העתידיים. המסחר באירופה מתנהל היום במגמה חיובית, ואילו באסיה הוא נסגר במגמה מעורבת. אתמול המסחר בארה"ב נסגר בעליות, והדאו התרומם בכ-315 נקודות.

השופט ברט קאבאנו, דמות אהודה בקרב השמרנים בארה"ב, הוא המועמד של הנשיא דונלד טראמפ לבית המשפט העליון להחלפת אנתוני קנדי. קאבאנו עבד בממשל של ג'ורג' בוש הבן, וב-2006 התנגדה המפלגה הדמוקרטית למינויו, מכיוון שטענה כי הוא שמרן מדי. עם זאת, קאבאנו בן ה-53 חטף ביקורת גם מהצד השמרני יותר, כאשר הואשם בכך שלא התנגד עם כל יכולותיו לנושאים כמו בטיוח הבריאות של אובמה והפלות. המינוי עוד צריך לעבור את אישור הסנאט, לפני שקאבאנו יהפוך באופן רשמי לשופט בבית המשפט העליון.

המכסים האמריקאים והסיניים שנכנסו לתוקף ביום שישי האחרון - על מוצרי יבוא בשווי 34 מיליארד דולר בשנה מהצד השני - ייקרו את העלויות של חברות משני עברי האוקיינוס השקט, אבל החשש הגדול ביותר הוא מפני מכסים נוספים שיוטלו בהמשך, והחברות האמריקאיות אומדות את הנזקים שעלולים להיגרם להן. כך, למשל, יצרנית הרכב פורד מוטורס שמייצאת מספר משמעותי של מכוניות לסין, תיפגע ישירות ממכסי המגן הסיניים שנכנסו לתוקף ביום ו'. ליריבה ג'נרל מוטורס יש פחות יצוא לסין, אבל כמו פורד, גם היא תלויה מאוד בשוק הסיני בגלל ייצור משותף עם השותפות שלה בסין.

אירופה: דיוויד דיוויס, השר הממונה על ניהול המו"מ ליציאת בריטניה מהאיחוד האירופי, התפטר במפתיע שלשום בלילה, בהתפתחות שמבשרת תקופה נוספת של זעזועים בממשלתה של תרזה מיי. אתמול הודיע גם שר החוץ בוריס ג'ונסון על פרישה מפתיעה מתפקידו. גל העזיבות מאיים כעת על ממשלתה של מיי, על רקע חילוקי הדעות בנוגע לעתיד בריטניה מחוץ לאיחוד האירופי ורצונה של מיי להוביל לכיוון "פרישה חלקית" שעדיין תותיר חלקים גדולים מהכלכלה בבריטניה קשורים באופן הדוק לכלכלת האיחוד.

בנק SunTrust הוריד את ההמלצה למניית eBay מ-"Buy" ל-"Hold". בבנק מציינים כי לדעתם פסיקת בית המשפט העליון בארה"ב לגבי איסוף מסים מרוכשים באינטרנט תפגע בחברה.

מיקרוסופט השיקה טאבלט במחיר 399 דולר. מדובר במכשיר הזול ביותר של החברה והוא צפוי להתחרות בטאבלט של אפל .

חברת המשקאות פפסיקו הצליחה להכות את צפיות האנליסטים בדוחותיה לרבעון השני של השנה. הכנסות החברה ברבעון עמדו על 16.09 מיליארד דולר, לעומת ציפיות של 16.04 מיליארד דולר - עלייה של 2.4% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי של פפסיקו צנח ב-14% ל-1.82 מיליארד דולר.

אתר בוקינג רוכש את אתר השוואת המחירים האוסטרלי הוטלס קומביינד. אתר הוטלס קומביינד קם לפני 11 שנים ונמצא בבעלות מקימיו. הוטלס קומביינג פועל ב-40 שפות וכולל 120 אלף יעדים, בהם השוואת מחירים לעשרות אלפי בתי מלון.

חברת התרופות פייזר הגיבה לביקורת של הנשיא דונלד טראמפ, שתקף את מחירי התרופות הגבוהים בציוץ אתמול. לטענת החברה, רוב מחירי התרופות שלה לא השתנו, וחלק אף ירדו. טראמפ כתב כי "פייזר ואחרות צריכות להתבייש בכך שהעלו את מחירי התרופות ללא סיבה".

Pfizer & others should be ashamed that they have raised drug prices for no reason. They are merely taking advantage of the poor & others unable to defend themselves, while at the same time giving bargain basement prices to other countries in Europe & elsewhere. We will respond!