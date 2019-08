נגיד בנק ישראל נעל את הכנס הכלכלי בג'קסון הול

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, השתתף ונשא דברים היום (שבת) בכנס הכלכלי השנתי של שלוחת הפדרל ריזרב בקנזס סיטי המתקיים בג'קסון הול בארה"ב. בכנס השתתפו נגידי הבנקים המרכזיים המובילים בעולם, ראשי מוסדות פיננסיים בינלאומיים - למשל, קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי - ונציגים בכירים מהאקדמיה והמחקר הכלכלי בעולם. הסימפוזיון הכלכלי החשוב התמקד השנה ב"אתגרים בניהול מדיניות מוניטרית כעשור לאחר המשבר הפיננסי".

את הסימפוזיון פתח יושב ראש הפדרל ריזרב, ג'רום פאואל, וחתם אותו בפאנל הסיכום נאומו של נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, תחת הכותרת "Monetary policy challenges and the no free lunch in government debt".

הנגיד עסק בנושאים מרכזיים הנמצאים על סדר היום של הכלכלה העולמית, תוך התמקדות בסוגיות רלוונטיות למשק הישראלי: הוא דן באתגרים העומדים בפני קובעי המדיניות המוניטרית במשקים קטנים ופתוחים, ושיבח את חוסנה המבני של הכלכלה הישראלית, תוך שהוא מזהיר מפני ההשלכות של גידול אפשרי ביחס החוב לתוצר והעלויות הגלומות בו. הנגיד ביסס את הדברים על מחקרים פרי עטו, כמו גם מחקרים בולטים שהוצגו בכנס, מחקרי עבר מהעולם ומישראל.

באשר לצפייה של המשקיעים לשמור על רמת נמוכה של ריבית אמר הנגיד כי יש להבחין בין רצון המשקיעים להתנהגות הבנק. בנאומו אמר ירון: "הרגישות של תגובת שוק המניות לחדשות והתפתחויות מאקרו-כלכליות היא אנטי מחזורית, ותלויה בציפיות בנוגע למדיניות המוניטרית. בבואם לפרש נתוני שוק בנקים מרכזיים צריכים לקחת בחשבון את המצב המחזורי של הכלכלה, ולנסות לנתק את ההיזון החוזר בין התחזיות הכלכליות לבין הציפיות בשוק באשר להתנהגות הבנק המרכזי".

