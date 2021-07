מצדיעה לנבחרת החלומות

אחד המשפטים שהכי מתאימים לתקופה הסוערת שעברנו ולקבוצת המנהלים יוצאי הדופן שאספנו לפרויקט Beyond Expectations הוא: ״history is made by those who break the rules״. באופן לא מפתיע, השם של הפרויקט, Beyond Expectations, הגיע מהרוח הניהולית שבה אני מאמינה, שהיא גם הקונספט של מותג רכבי היוקרה 'ג׳נסיס', שהחל לאחרונה את דרכו בישראל.

בעולם הניהולי אנחנו עוסקים באופן קבוע בשינויים, בצמיחה, ביעדים ובאתגרים, ורק מעטים מגיעים לעסוק בלהמציא את עצמם מחדש, את עצמם ואת השוק שבו הם פועלים. לפעמים צריך קצת 'עזרה' כדי שנוכל לשבור את הכללים באמת. כשהגיע הברבור השחור, בדמותה של מגפת הקורונה, כולנו הבנו מהר מאוד איך נראה שינוי מהפכני אמיתי, כזה שמתרחש כמעט בן לילה. כל הפרדיגמות, ספרי הניהול, המודלים ומחקרי המקרה עמדו לבחינה מחודשת. שיטות הניהול, התרבות הארגונית, ניהול הזמן, אזורי המיקוד, תוכניות העבודה, גיוס ושימור עובדים, הספקים והלקוחות - כולם הונחו על שולחן הדיונים.

כל אחת ואחד מן המנהלות והמנהלים שלוקחים חלק בפרויקט היו צריכים לגייס תעצומות נפש, אומץ עסקי וניהולי, הרבה יצירתיות ואת כל הניסיון שצברו מההצלחות והכישלונות שבנו אותם.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט מגיעים מתחומים מגוונים ואפילו שונים לחלוטין: מרפואה ועד נדל"ן, מסטארטאפים ועד ניהול בחברות ענק. ולמרות השוני, יש להם הרבה מן המשותף: אף אחד מהם לא מצמץ אל מול המשבר. בדיוק להפך. הם הובילו מהלכים מעוררי השראה, עשו בחירות אמיצות, העניקו תמיכה ורשת ביטחון לעובדים ויצאו מהמשבר מנצחים.

אם כן, לאן אפשר להגיע עם מחשב של 25 מגה בייט? האם יש בכלל תקרת זכוכית? ולמה אם אין פרפרים בבטן זה לא טוב? את התובנות המסקרנות האלה, ועוד רבות אחרות, אספנו מהמנהלות והמנהלים המדהימים שאיתנו בפרויקט, ואנחנו גאים לחלוק אותן כאן.

הצורך לנצח ולעורר השראה - הוא הרוח החיה שמאחורי המותג 'ג׳נסיס'. למרות שהושק רק ב־2015, ההצלחה המהירה שלו ברחבי העולם מיוחסת לעובדה שצוות המהנדסים והמעצבים הבכירים, 'נבחרת החלומות', שגויסה מיצרניות היוקרה בעולם, באה לגבש מאפס את רכב היוקרה החדש, בדיוק כפי שהוא צריך להיות במאה ה־21. אין מגבלות, אין קונבנציות, אין פרדיגמות. הם קיבלו דף חלק וממנו התחילו לתכנן את האלמנטים העיצוביים וההנדסיים המאפיינים את המותג: גריל ה־G-Matrix הגדול מלפנים, תאורת ה־Quad Lamps המתחילה בחזית וממשיכה אחורנית לכל האורך, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר וכמובן סטנדרט הבטיחות חסר הפשרות. אבל לא עצרנו שם, הבנו שמעבר למוצר נדרשת כאן יצירתיות גם ברמת השירות, ולכן פיתחנו את ג׳נסיס One - קונספט ראשון מסוגו המאפשר ללקוחות המותג ליהנות ממנהל שירות אישי הזמין עבורו 24/7 בטלפון הנייד ומטפל עבורו בכל סוגיה הקשורה לרכב.

אין לי ספק שהסיפורים שתפגשו בפרויקט המיוחד הזה יעוררו גם בכן ובכם השראה, וידליקו את הניצוץ הזה שרוצה לפרוץ גבולות, לחשוב מחוץ לקופסה ולהביא את הניצחון שיגרום לשינוי המיוחל.

בברכה,

דנה רביד־מנחם,

מנכ"לית ג'נסיס