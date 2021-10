ממנפים את הכוח המשותף - עורכי הדין הקטנים כבר לא לבד

הכתבה מטעם .Partners & Co

במהלך השנים האחרונות, מתחוללת מהפכה שקטה מחוץ לכותלי בית המשפט, אשר משפיעה על האופן בו מתנהלים עורכי הדין. בין הגורמים המרכזיים לשינוי, ניתן למנות את השילוב בין גלובליזציה לטכנולוגיה, אשר יצר כלים החוסכים זמן וכוח עבודה ומשנים את דרך העבודה ואת המודלים העסקיים המסורתיים, ואת סדרי העדיפויות של עורכי הדין. אלו פונים לחפש איזון בין בית לעבודה, גמישות, משמעות והזדמנויות להתפתח. שתי המגמות הללו נמנות על הגורמים שהובילו להופעתם של חללי העבודה המשותפים, אשר שינו את האופן בו מתנהלת תעשיית ההייטק ובעקבותיה גם תחומים נוספים.

חברת .Partners & Co, אשר חונכת בימים אלה סניף שני במגדל המוזיאון בתל אביב, הייתה הראשונה שזיהתה את הצורך במודל עבודה חדש בתחום המשפט, כך מספרים עו"ד אלעד נץ ודנית לארי, ממקימי החברה והמנכ"לים המשותפים שלה. לדבריהם, "מה שהכי הפריע לנו במהלך השנים בהן ניהלנו משרד עורכי דין מצליח, הוא הביזור של קהילת עורכי הדין. מעל ל-70% מהעבודה המשפטית מתבצעת על ידי משרדים קטנים, אבל היעדר ערוצי תקשורת ועבודה משותפים מונעים מהם למנף את הכוח הזה".







התובנה הזו הובילה את השניים לייסד, בשנת 2018, את הסניף הראשון של .Partners & Co, לצידם של היזם ואיש העסקים רוני בירם (ממייסדי אקסלנס לשעבר), צבי בירן (משקיע ואיש שוק ההון, המתמחה בהנפקות ונדל"ן), עו"ד דודי זלמנוביץ (מייסד ובעלי GLawBAL העוסקת בייעוץ לסקטור המשפטי), קרן ההשקעות החברתיות "טו בי קומיוניטי" (יואל חשין), עו"ד רובי בכר ושותפים נוספים, שהצטרפו בשלב מאוחר יותר, כדוגמת עורכי הדין צבי אגמון, ד"ר גל ארליך, צבי שוב, עופר יונג ושגית בר-טל.

מעטפת מלאה לעורכי דין

לדברי אנשי .Partners & Co, הסניף הראשון של החברה, החולש על ארבע קומות במגדלי חג'ג' בתל אביב, הוא חלל העבודה המשותף הראשון בארץ לעורכי דין. יחודו של החלל נעוץ במעטפת המלאה שהוא מציע לעורכי דין, במודל של Plug & Grow, הכולל בין היתר משרד מאובזר, שירותי מזכירות משפטית, הנהלת חשבונות, גבייה, מחשוב, מערכות מידע, העשרה ותמיכה מקצועיות ופיתוח עסקי.

כיום, מונה הסניף הראשון של .Partners & Co מעל ל-350 עורכי דין מנוסים, בהם בוגרי הפירמות הבולטות בישראל, משרדי בוטיק ונציגויות של משרדים בינלאומיים. לארי ונץ מוסיפים כי עם ההתרחבות למגדל המוזיאון, עומדת החברה להפוך למובילה בתחום חללי העבודה לעורכי הדין בעולם, עם כ-700 חברי קהילה.

עוצמה של קהילה

הבחירה במילה קהילה אינה מקרית. עורכי הדין ב-.Partners & Co נהנים מסביבת עבודה מפרה המציעה, בין היתר, ייעוץ מקצועי, פיתוח עסקי, קבוצות התייעצות בתחומי המשפט השונים, כלים טכנולוגים ייעודיים מהמתקדמים בעולם, מפגשי נטוורקינג מונחים, סיעורי מוחות שוטפים והפניות הדדיות של תיקים. סביבה שכזו מאפשרת להם להעניק ללקוחותיהם מניפת שירותים רחבה ושירות מקצועי עדיף.

דנית לארי / צילום: יוסי זמיר

"מעבר לכך, החברות בקהילה מקנה לחברים דינמיות ניהולית ואדמיניסטרטיבית", מסבירה לארי. "הם יכולים להרחיב ולצמצם את שטח המשרד בקלות וליהנות מפתרון מיידי לכל צורך - מחדרי ישיבות ועד לכלל שירותי המשרד. וכל זה, בסביבה שמעוצבת ומותאמת לצרכים של עולם עריכת הדין המודרני, לרבות תכנון אקוסטי מקצועי שמבטיח סביבת עבודה שקטה והקפדה על כללי האתיקה המקצועית. כיום, בעקבות הקורונה, שדורשת מעורכי הדין גמישות מרבית ויכולת עבודה מכל מקום, הגישה הזו רלוונטית מתמיד".

לדברי עו"ד דודי זלמנוביץ, יו"ר דירקטוריון .Partners & Co ואחד מבעלי המניות המייסדים, "התוצר של משרדי עורכי הדין בישראל גדל, מדי שנה, בכ-4% בממוצע ועומד כיום על מעל ל-18 מיליארד שקל בשנה. כ-72% ממנו מיוצר על ידי משרדים קטנים, שמרביתם מונים עו"ד אחד (כ-37,000 עורכי דין). .Partners & Co מציעה להם את כל הכלים והשירותים שמספקות הפירמות הגדולות ביותר לעובדיהן".

דודי זלמנוביץ / צילום: יוסי זמיר

אחד המאפיינים הבולטים של תפיסת העולם של .Partners & Co הוא המחויבות לפן הערכי. בין היתר, מקדמת החברה מגוון פעילויות למען הקהילה. "חשוב לנו שהאינטראקציות יגיעו ממקום של נדיבות ונתינה. אין כאן צוות של עורכי דין שרואים לנגד עיניהם רק כסף, אלא אנשי מקצוע שמעוניינים להשתמש בידע וביכולות שלהם כדי לקדם שינוי. החברים בקהילה מעניקים סיוע וייעוץ פרו בונו לקהילות מוחלשות, מעבירים בהתנדבות הרצאות במסגרת מועדון המנטורים שלנו - והחברה עצמה תתרום 10% מרווחיה למיזמים קהילתיים שונים", מספרים שני המנכ"לים המשותפים.

שיחות עם חברים בקהילת .Partners & Co מאששות שהתפיסה החדשה שהציגה החברה מחוברת למציאות החדשה של עורכי הדין. עו"ד יואב הריס, הבעלים של משרד .Harris & Co, המתמחה במשפט ימי ומסחרי, אומר: "כשלקוח נכנס למתחם של .Partners & Co, יש תחושה של וואו ואנרגיה שאי אפשר לא להרגיש".

אין מקום רחוק מדי

לאור הצלחתו של הסניף הראשון של .Partners & Co, אשר פועל בתפוסה מלאה, צפוי, כאמור, לקום סניף חדש, אשר יחלוש על שתי קומות במגדל המוזיאון בתל אביב, בהן שכן עד לאחרונה "בית הפרקליטים" של חברת ריג'ס העולמית. המהלך יגדיל את שטח פעילותה של החברה ל-7,300 מ"ר.

אלעד נץ / צילום: יוסי זמיר

לכלל היתרונות שמציעה החברה לחברים בקהילה, מצטרפת כעת הקרבה לקומפלקס המשפטי של תל אביב. "הגשר המחבר בין המגדל לבית המשפט מהווה יתרון אדיר לכלל חברי .Partners & Co, ובעיקר לעורכי הדין העוסקים בליטיגציה", מסביר נץ. "אנחנו רוצים לספק להם נווה מדבר, הרחק מהסכסוכים המשפטיים, שיאפשר להם לתפקד במיטבם" .

בין היתר, צפוי הסניף החדש לכלול פרייבט ביזנס לאונג', שיספק לליטיגטורים פתרון מקצועי, בהתאמה אישית - החל מעמדות עבודה ייעודיות וחדרי ישיבות חכמים ועד לבית קפה ומקלחות אישיות.

הקמת הסניף החדש היא השלב הראשון במימוש החזון העתידי של החברה. לדברי לארי, "המטרה שלנו היא ליישם את מודל הפעילות של החברה בכל הערים המרכזיות הרלבנטיות בעולם. זאת כדי ליצור רשת גלובלית שלא רק מעניקה פתרון כולל לעורכי דין ומקדמת תפיסה ערכית חדשה - אלא אף מאפשרת להם לספק פתרון משפטי בינלאומי, שמתגבר על פערי שפה, תרבות ואמון ומקצר את הדרך מתל אביב לניו יורק".