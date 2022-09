עיצוב כערך אנושי וסביבתי

שיתוף

מבנים ייחודיים, מוזיאונים, ספריות ובתי קפה דרך מכשירי חשמל ביתיים דיגיטליים ותעשיית הרכב ועד לפעילויות תרבותיות וכלכליות שונות, המשרתות למעלה מ-10 מיליון תושבים בעיר - העיצוב העירוני בסיאול הוא לא רק מרשים ביופיו העוצמתי, הוא גם ערך. בעוד שערים בעולם מתמודדות עם סוגיות סוציו-אקונומיות וסביבתיות רבות, אתגרים כמו אי־שוויון חברתי, משברי דיור ואנרגיה, אבטלה, שינויי אקלים והזדקנות האוכלוסייה, בסיאול מאמינים שעיצוב הוא כלי חשוב לשינוי חברתי וליצירת תנאי החיים הטובים ביותר עבור אנשים. סיאול, שביקשה למתג את עצמה כעיר המקדמת עקרונות עיצוב המשפיעים לחיוב על האדם והסביבה, וכחלק מהמאמץ למיזוג תעשיית העיצוב אל תוך התעשיות המובילות בעיר ולתמיכה בפיתוח הטכנולוגי שלהן, השיקה ב-2019 את 'פרס העיצוב בתכנון עיר אנושית'.

מטרת המהלך הייתה לקדם את השימוש בעיצוב יצירתי למתן מענה לבעיות סביבה עירוניות מורכבות דרך מערכות אקולוגיות עירוניות בנות קיימה המאפשרות יצירת יחסים הרמוניים בין אנשים לסביבה. משבר הבריאות העולמי ב-2020 הגביר עוד את המודעות הבין-לאומית לצורך בחשיבה מחודשת על הערים שלנו כדי להבטיח איכות חיים טובה יותר לאנושות. פרס העיצוב בתכנון עיר אנושית מהווה פלטפורמה לשיטות עבודה מומלצות לשימוש בעיצוב בדרך שתשפר את חיי היום־יום ותעורר השראה בערים אחרות. ואין כמו מראה עיניים. הנה עשר דוגמאות לקונספט העיצוב החדשני של סיאול.

1. מרכז תרבות DDP

ה-DDP, או Dongdaemun Design Plaza, הוא מרכז תרבות ותערוכות המתמקד בעיצוב, טכנולוגיה ואמנות, שבנייתו שינתה את פניו של גוש עירוני עצום ממדים ברובע המסחרי דונגדאמון בסיאול. האתר עוצב על ידי משרד זאהה חדיד אדריכלים, ומספק לתושבים ולמבקרים אזור פנאי ושטח ירוק ציבורי בתוך הסביבה העירונית הבנויה בצפיפות של השכונה.

המבנה האייקוני בעל הארכיטקטורה המודרנית, נחשב לאחד מהמבנים האקסצנטריים ביותר של סיאול ומהווה את ספינת הדגל שהפכה את סיאול למעצמת עיצוב. ל-DDP שלושה מפלסים תת־קרקעיים וארבעה מפלסים מעל הקרקע ואורכו של המבנה הראשי 280 מטרים. הבניין מצויד בחללים ציבוריים מגוונים הכוללים אולם תצוגה, אולם כנסים, מוזיאון עיצוב רחב ידיים, מעבדת העיצוב הפועלת כחממה למעצבי מוצר מתחילים מהמדינה ומחוצה לה, שוק העיצוב המשמש כחלל רב-תכליתי לאירועי תרבות וקניות הפתוח 24 שעות ביממה ועוד. בחלל החיצוני פארק ההיסטוריה והתרבות 'דונגדאמו' הכולל חלקים משוחזרים מהמבצר בן 600 השנים של סיאול. ה-DDP מארח כנסים, קונצרטים ואירועים בין־לאומיים בהם גם שבוע האופנה הדו־שנתי בסיאול, כמו גם השקות של תעשיית היצירה והתרבות הקוריאנית.

מודרניות ופונקציונאליות, PARC.1 / צילום: מתוך rshp.com

2. מרכז עירוני PARC.1

באדריכלות הקוריאנית המסורתית, עמודים אדומים מסמלים כבוד ועידון. זאת הייתה ההשראה לעמודי הפלדה הצבועים אדום שבמתחם PARC.1. המתחם תוכנן על ידי משרד האדריכלות הלונדוני רוג'רס סטירק הרבור ושות' בשטח כולל של 630 אלף מטרים, והוא נועד לשמש כמרכז עירוני חדש המשלב תחבורה ציבורית, קמעונאות, מסחר ומלונאות. במתחם סדרת מבנים היוצרים היררכיה של מרחבים ציבוריים, כולל שדרות עצים וכיכרות לאירועים ציבוריים. עמודי הפלדה החיצוניים אפשרו יצירת מרחב פנימי כמעט נטול עמודים. אותו עיצוב מודרניסטי ופונקציונאלי הוא סימן היכר של האדריכל ריצ'רד רוג'רס מרוג'רס סטירק הרבור ושות'. את חללי הפנים של מרכז הקניות, הנחתכים באמצעות חלל בגובה מלא הממוקם תחת שלושה חלונות־גג גדולים ומשופעים, תכננו במשרד 'לאונרד עיצוב אדריכלים'. קומות החנויות מלאות במרפסות המשקיפות על הריק הזה, ומעליהן אזורים פתוחים וירוקים שבהם המבקרים יכולים לנוח ולהירגע. במלון שב-PARC.1. חלל מרכזי מואר בגובה מלא, מנוקד בעמודי פלדה אדומים גדולים יותר ובו גשרים המחברים בין אזורי משנה צדדים המכילים טרקלינים וחדרים, ששיאם במסעדה על הגג.

ספרייה עם סטייל, Starfiels Library / צילום: מתוך english.visitkorea.or.kr

3. ספרייה Starfield Library

בתוך ה-Starfield Coex Mallc, מרכז הסחר של סיאול, נמצאת ספריית סטרפילד - מרחב ציבורי פתוח שבו כל אחד מוזמן לשבת על כוס קפה, לקחת הפסקה ולהתעמק בקריאה. מהרגע שנפתחה הספרייה ב-2017 הוצף האינסטגרם בתמונות המציגות את העיצוב המרשים של המקום; 50 אלף ספרים הממוקמים בשלושה ארונות מדפים הנישאים כל אחד לגובה של 13 מטרים. לספרייה שתי קומות בחלל רחב ידיים שגודלו 2,800 מטרים רבועים, והוא מלא באור החודר דרך חלונות רחבים ותקרת זכוכית. בספרייה גם מגזינים רבים, כולל כמובן קיר שלם של מגזיני עיצוב מכל העולם וקרוב ל-600 מגזינים מקומיים וזרים הזמינים לגלישה.

כנסיה בעיצוב עכשווי, Saemoonan Church / צילום: מתוך seoinndesign.com/seoin

4. כנסייה Saemoonan Church

בית המעצבים Seoinn Design Group בשיתוף Eunseok Lee תכננו את המבנה החדש של כנסיית Saemoonan שבשכונת Jongno-gu בסיאול, היא הכנסייה הפרוטסטנטית הוותיקה במדינה. מבנה הכנסייה יוצא הדופן מזכיר זרועות אם הפרושות לשמיים. לכנסייה 13 קומות, והיא ניצבת מאחורי רחבה ציבורית מעוגלת. מתחם התפילה העיקרי הוא אולם רחב ידיים הממוקם בין הקומה השלישית לחמישית, ובו מרפסת גדולה המאפשרת מקום ישיבה נוסף. חזית האבן המעוקלת משתרעת קדימה והמבנה מתרומם מתוך הרחבה אל שני מגדלים נפרדים משני צידי הכניסה המרכזית. במגדל האחד נמצאים המשרדים והחדרים של הכנסייה, ובו אודיטוריום משני, אולם סמינרים וחדר חינוך, וכן חדרים שונים להוראה ולהנהלה. המגדל השני הוא מבנה דק שבו קפלה קטנה ומעליו מצפה כוכבים וצלב שתלוי בחזיתו. מבנה זה משמש כגרסה מודרנית של צריח. במפלס המרתף הראשון של המבנה מסעדה גדולה, ובקומה העליונה, הנפתחת אל גינת גג ומרפסת נמצא בית קפה. העיצוב המודרני, לעומת המראה הגותי המסורתי, נועד לייצג את העמדה הנוכחית של הכנסייה הפרוטסטנטית.

מוזיאון T.um / צילום: מתוך english.visitkorea.or.kr

5. מוזיאון טכנולוגיה T.um

משרדי האדריכלות הקוריאנית GBO ו-Aworks תכננו את מוזיאון הטכנולוגיה העתידני בסיאול עבור SK Telecom, מפעילת התקשורת הגדולה בדרום קוריאה. המבנה פרוש על פני שתי קומות בבניין המטה של החברה במרכז העיר, בן 33 הקומות בסך הכול. המוזיאון, המספק הצצה לחיים העירוניים העתידיים, הוא תוצר של שיתוף פעולה בין צוות של מעצבים, נוירולוגים ועתידניים. הפרויקט מציע חוויה אינטראקטיבית למבקרים, תוך שימוש בטכנולוגיות מציאות רבודה. במהלך הסיור במוזיאון, מקבלים המבקרים משימות שונות, כמו הצלת ניצול מאסון, פנייה לרופא בינה מלאכותית לטיפול או עריכת ועידת חירום בהולוגרמה עם מנהיגי העולם. בסוף המסע, במעבורת טיסה, מוּבָלים המבקרים לאינטראקציה עם כלים שונים של מציאות רבודה, המציגים כיצד טכנולוגיות מידע ותקשורת יכולות לחדש את אורח החיים העתידי של אנשים ולתרום לבעיות העומדות בפני האנושות. למשל שימוש בטכנולוגיית מזל"ט המשמשת לשליטה בשריפה באמצעות ניתוח נתוני תמונת לוויין של זירת האסון ברזולוציה גבוהה, כזו הזמינה בטכנולוגיות הדור הבא.

מפגש בין עבר להווה, Cafe Onion / צילום: מתוך עמוד אינסטגרם @cafe.onion

6. בית קפה Cafe Onion

באווירה התעשייתית-היפסטרית שבאזור תעשייה של סיאול נמצא אחד מבתי הקפה המיוחדים בעיר. הכניסה למתחם נותנת תחושה של מקום המיועד להריסה: קירות מתקלפים, בטון חשוף, רצפה שבורה וצמחייה שגדלה פרא. לבית הקפה שלושה מבנים השונים בצורתם וגג ענק שמשקיף לתחנת המטרו. Cafe Onion Seongsu הוא הסניף הראשון שנפתח ב-2016, ואחריו נפתחו שני סניפים נוספים. ל-Cafe Onion Anguk עיצוב המתאפיין בשילוב של עבר והווה, מפגש בין אדריכלות מסורתית עם שילוב של אלמנטים מודרניים. ואילו בכניסה ל-Cafe Onion Mia קיר צהוב מואר שמזכיר תערוכה מודרנית. הישיבה היא בפנים בלבד, ודרך לוחות זכוכית חלבית נראים עצים וצמחים הצומחים מבחוץ ונותנים מין תחושה של בקתה בתוך יער.

בחדר אחד עולם ומלואו, מלון Nuwa / צילום: מתוך z-lab.co.kr

7. מלון Nuwa

פרויקט Nuwa של הסטודיו לאדריכלות Z LAB מצטרף למספר הולך וגדל של מלונות בני חדר יחיד שצצים ברחבי העולם כדי להציע חוויות טיול מיוחדת. שטחו של בית הארחה הקטנטן, שכאמור כולל רק חדר אחד בלבד, הוא פחות מ-30 מטרים. חלל מגורים שליו עם גימור בגוונים טבעיים, ובו פינת שינה עם מזרן נתמך בבסיס מוגבה מעט, אמבטיה שקועה ואשנב ענק המעניק לאורחים נוף של הגן הקטן והמעוצב שבחוץ. כריות בצבע שמנת על גבי מושב ספסל מעץ ושולחן עץ אגוז ארוך עם בסיס אבן מחוספס מייצר אזור קריאה נעים. פרויקט Nuwa חבוי בסמטה צרה ב-Seochon, אחת מהשכונות העתיקות ביותר ברובע Jongno-gu של סיאול. השכונה ממוקמת היכן שהיה כפר עתיק שבו גרו משפחת המלוכה, החוקרים והמעמד הבינוני מאז שושלת ג'וסון. לאחר התקופה הקולוניאלית היפנית הפך האזור לכפר של סופרים ואומנים מתחומים שונים. ההיסטוריה הארוכה לצד התרבות המגוונת מייצרים באזור אווירה מודרנית של בידור ואומנות.

מגדל Lotte World Tower / צילום: מתוך english.visitkorea.or.kr

8. גורד שחקים Lotte World Tower

באפריל 2017 נחנך גורד השחקים הגבוה ביותר בקוריאה הדרומית, מתחם רב־תכליתי שבו תמהיל מעורב של חללים המיועדים למסחר ולמשרדים, מלון יוקרתי ודירות סטודיו. הפרויקט מבוסס על קונספט המגורים Officetel, שילוב בין המילים Office ו-Hotel, ומאפשר מגורים ועבודה במתחם אחד. ארכיטקטורת המבנה מספק הצצה אל המראה העתידני של הבירה, שחדשנות ויצירתיות הפכו לחלק בלתי נפרד ממנה. צורתו מחודדת, כמעין קונוס בעל צדדים מקומרים. גובהו 555 מטרים ובו 123 קומות. העיצוב מסמל את המפגש בין חדשני למסורתי: מראה מלוטש וחלק, העומד בניגוד לטופוגרפיה ההררית של העיר, ומצד שני חיפוי של זכוכית צבעונית חיוורת, שמזכיר את עולם הקרמיקה והקליגרפיה הקוריאניות המסורתיות, בשילוב רקמה של חוטי מתכת. בכך הוא מציע הפגנת כבוד למסורת ולמלאכת היד הקוריאנית לצד הצצה לסגנון חיים אורבאני מודרני. מי שאחראי על העיצוב הוא משרד האדריכלים האמריקאי Kohn Pedersen Fox. התכנון תואם למגמת העיצוב בסיאול בשנים האחרונות, ביצירה של בניין ידידותי לסביבה. המעצבים השתמשו בפנלים סולריים, טורבינות רוח ומערכת קציר גשם המאפשרת איסוף מי גשמים ושימורם לשימושים שונים. הבניין ממוקם באזור ג'סמיל־דונג, לצד אתרים היסטוריים ואטרקציות תיירותיות. בשטח הבניין המצפה הגבוה ביותר בעולם, 500 מטרים גובהו, שרצפתו עשויה זכוכית; בריכת השחייה הגבוהה בעולם, הממוקמת בקומה 85; והמעלית המהירה בעולם, המסיעה אנשים מקומת הקרקע לקומה העליונה בדקה בלבד.

'אלגנטיות אתלטית', תחנת הטעינה של GENESIS / צילום: מתוך morphosis.com

9. תחנת טעינה EVC של GENESIS

הסטודיו לאדריכלות Morphosis יצר עמדות טעינה לרכב חשמלי עבור מותג הרכב הדרום קוריאני GENESIS, שכמובן תואמות לרכבים החשמליים של GENESIS ומספקות טעינה מהירה במיוחד: 20 דקות להטענה מלאה. לעמדות הטעינה כילות דמויות כנפיים, השראה מהלוגו הייחודי של GENESIS - סמל מכונף שבמרכזו מגן. הכנפיים נוצרות כ'חופות מגן', עשויות לוחות אלומיניום על גבי מבני פלדה. הצורה המכונפת של החופה ניתנת לזיהוי מיידי בתוך הסביבה העירונית, עם הקלילות המאפיינת את הזהות העיצובית המרכזית של GENESIS: 'אלגנטיות אתלטית'. אין ספק כי מדובר בחברה שקובעת מגמות חדשות בעיצוב, בחדשנות ובניידות, מה שבא לידי ביטוי גם בהישגיה המרשימים השנה בתחרות Red Dot הבין-לאומית, אחת משלושת תחרויות העיצוב החשובות בעולם. שלושה אולמות תצוגה של GENESIS שתוכננו על ידי חברת האדריכלות Seoul-based שבסיאול, גרפו השנה את פרסי ,Red Dot אחת בניו יורק ושתיים בקוריאה. GENESIS Suji, אולם התצוגה שבעיר יונגין הסמוכה לסיאול, זכה בפרס Best of the Best של Red Dot, שאפשר להבין משמו כי מדובר באחד מפרסי ההוקרה החשובים ביותר בתחרות.

ה'סקייגארדן' של סיאול / צילום: מתוך mvrdv.nl

10. פארק Skygarde

בסוף מאי השנה חנך ראש עיריית סיאול את פארק 'סקייגארדן', שתוכנן על ידי משרד האדריכלים ההולנדי MVRDV. אורכו 983 מטרים, הוא נמצא מעל נתיבי תנועה עמוסים ותחנת הרכבת המרכזית של סיאול והוא מהווה חלק חשוב ממגמת ה'התיירקות' של סיאול, יוזמה עירונית להפיכת העיר לידידותית ונעימה, חברתית וחברותית, פתוחה ונגישה; דוגמה חיה לרעיון ההתחדשות של עיר גדולה שיצרה בתוכה מרחבים ציבוריים ותנועות הולכי רגל. חלק מהשבילים המחברים עוברים בגובה של 17 מטרים ומספקים נקודת תצפית נפלאה על הנוף וסמטאות העיר. הארכיטקטית ויני מאס, שאחראית על התכנון, סיפרה כי היא מדמה את הפארק לתמנון השולח זרועותיו לכל עבר ויוצר חיבורים עם מבנים וגנים נוספים. הרעיון ליצירת פארק ייחודי בלב סיאול החל להתגבש ב-2014, כאשר הושבת הכביש העילי של תחנת הרכבת המרכזית של העיר עקב בעיות בטיחות. תחילה ביקשו להרוס את השביל, אך באותה תקופה החלה החשיבה העיצובית של סיאול שקידמה הרמוניה של מסורת ומודרניות: במקום הרס - התחדשות, שיקום שרידים היסטוריים ויצירת חיבור מודרני למורשת תרבותית. בפארק 24 אלף מיני צמחים ופרחים מ-228 מינים ותתי־מינים נטועים בתוך עציצי אבן גדולים. הצמחים מאורגנים על פי קבוצות של משפחות המסודרות לפי האל"ף-בי"ת הקוריאני, וכל משפחה היא בעצם אוסף קטן עם סדר, צבע, ריח וזהות משלו. מבני הכביש המקוריים נשארו בצבע אפור, מה שמבליט עוד יותר את הצבעוניות הנפלאה של הפרחים. בפארק מרחבי קריאה, מרחבים להופעות, בתי קפה, חנויות ועוד.

פסטיבל העיצוב של סיאול 2022

פסטיבל העיצוב Seoul Design 2022 מתקיים בין 19 באוקטובר ל-2 בנובמבר 2022, בכיכר העיצוב Dongdaemun שבסיאול. תוכנית האירוע כוללת תערוכות, כנסים, שווקים, סמינרים, סדנאות והזדמנויות ליצירת קשרים עסקיים. הפסטיבל הוא גרסה מורחבת של שבוע העיצוב בסיאול, שאליו הגיעו כבר למעלה ממיליון מבקרים בשבע השנים האחרונות.