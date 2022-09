את 2021 אפשר לסכם בשתי מילים: הסערה המושלמת. כל כך מושלמת, שגם כשחשבנו שהקשה מאחורינו, שוב ושוב צץ לו אתגר חדש שאילץ אותנו להיות יצירתיים ולהגיב בהתאם. בפרויקט שהפקנו בשנה שעברה בשיתוף גלובס, פגשנו מנהלות ומנהלים שלא פחדו להעז, ראו באיום הזדמנות והצליחו לנווט את הארגונים שלהם אל עבר הצלחות חדשות. לאור התגובות החמות שקיבלנו, החלטנו להפוך את הפרויקט למסורת, תחת הקונספט Beyond Expectations, שעליו נבנה המותג GENESIS בישראל; קונספט שמחייב אותנו להפתיע בכל פעם מחדש, למרות הכול, ולהתרכז במה שאנחנו עושים הכי טוב - לחשוב איך אפשר לעשות אפילו טוב יותר.

במהלך משבר הקורונה, שאומנם נראה כבר רחוק אך סממניו רחוקים מלהסתיים, נתקלתי בציטוט המיוחס לגנרל אמריקאי בשם אריק שינסקי:

"If you don’t like change, you’re going to like irrelevance even less״ וזה בדיוק מה שמבדל כיום מותגים וארגונים וימשיך לבדל אותם במהלך השנים הקרובות: היכולת שלהם לחדש, לשנות, להפתיע ולהתאים את עצמם למציאות החדשה. אל תיקחו שום דבר ושום מצב כמובן מאליו. הדבר הכי טוב שאפשר לעשות הוא לקחת דף לבן חלק ונקי, ולחשוב מחדש על התהליכים שמלווים אתכם כבר שנים ארוכות, אולי שנים ארוכות מדי. הצרכנים, העובדים, השווקים, משתנים גלובליים - נראה שהכול מאתחל את עצמו וכולנו חייבים להיות עם האצבע על הדופק ודרוכים מתמיד.

בעולם החדש הזה קיבלנו על עצמנו ב-GENESIS להשיק מותג יוקרה צעיר וחדשני בישראל. עשינו זאת בשקט בשקט ובקרב קהל יעד סקרן ובררן במיוחד, כזה הכָּמְהָה לחוויה מתקדמת ועדכנית יותר ממה שהכיר. יצאנו לדרך באמונה שיש לנו ביד מוצר מנצח בטכנולוגיה, בעיצוב, בביצועים ובבטיחות, כזה שחתומים עליו הטאלנטים הכי גדולים בתעשיית הרכב העולמית. עטפנו את הכול בחוויית יוקרה שלקוחות בישראל טרם פגשו. ירדנו לפרטים הכי קטנים במסע הלקוח: סוג הקפה, העוגייה שתוגש לצידו, הסבון והנייר לניגוב הידיים. כן, עד לשם העמקנו. בחרנו בקפידה את האנשים והרכבנו צוות חדש בכלמוביל, חדור מוטיבציה לנצח ולעורר השראה, בהתאם לערכי המותג. היום, במבט לאחור, אני גאה לספר שיותר מ-800 לקוחות GENESIS כבר נוהגים בכבישי ישראל ונהנים משירות 'GENESIS One' שלנו, עם מנהל שירות אישי הזמין עבורם 24/7 בנייד ובוואטסאפ שהופך את הדאגות שלכם - לשלו. מדובר בקונספט שירות שעשה דיסטרפשן רציני בעולם הרכב ובתחום היוקרה בפרט, ואף גרר מדדי שביעות רצון מחמיאים במיוחד. אגב, עד סוף 2022 מספר המסירות צפוי לטפס לאלף, הודות למערכת יחסים אינטנסיבית עם היצרן, שלמרות משבר השבבים העולמי והבעיות בשרשרת האספקה רואה בישראל שוק אסטרטגי ומתעדף אותה בכל הקשור לזמינות מלאים ודגמים. השינוי הדרמטי בעולם הרכב מתרחש גם במעבר לרכבים חשמליים, ולאחרונה השקנו שני דגמים 100% חשמליים ראשונים בישראל, GV60 ו-Electrified G80. בקרוב ינחת כאן גם ה-Electrified GV70, הגרסה החשמלית לרב המכר שלנו, ששובר שיאי נחשקות ונאמנות ומגדיר מחדש את הסטנדרט בסגמנט שלו.

בפרויקט שלפניכם, משתפים מנכל"ים ומנכ"ליות בישראל בחוויה האישית שלהם, בשינויים שחוו ובצורך להתגמש כדי להישאר רלוונטיים בכל משבר, גם בסערה המושלמת. אין לי ספק שתצאו מכאן עם הרבה מאוד השראה.

בברכה,

דנה רביד-מנחם,

מנכ"לית ג'נסיס - קבוצת כלמוביל