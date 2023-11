אורן לוי, מנהלת חטיבת הלקוחות של בנק ONE ZERO / צילום: יוסי לזרוף

"ה-DNA של הבנקאים שלנו זה לצאת מגדרם עבור הלקוחות"

כבר בשבוע השני למלחמה, אורן לוי, מנהל חטיבת הלקוחות של בנק ONE ZERO, עזב את המסכים והטכנולוגיה ויצא לפגוש את הלקוחות שפונו מיישובי העוטף ● "הגדרנו לעצמנו State of Mind של מוסד חיוני ולא רק בהגדרה היבשה, אלא להיות שם בשביל הלקוחות, להסתכל להם בעיניים"