ההתמחות שלנו פשוטה - אנחנו חוסכים ללקוחות סכומים נכבדים

רקע אישי מקצועי

הקמתי את 'מאושרים' לפני 14 שנה. נכנסתי לעולם הזה בזמן שאנשים כלל לא הבינו למה צריך יועץ משכנתאות, מבחינתם אי אפשר היה להתווכח עם הבנק. ואני ראיתי את זה אחרת. ראיתי אנשים טובים שעושים את אחת ההחלטות הפיננסיות הכי גדולות בחיים שלהם, בלי באמת להבין לעומק, איזו משכנתא הם לוקחים, באילו תנאים, בלי לדעת שאפשר לחתוך מאות אלפי שקלים, אם רק מבינים באמת את המערכת הבנקאית. וככה בעצם התחילה גם מה שאני קוראת לו השליחות שלי.

התמחות

ההתמחות שלנו מאוד פשוטה - אנחנו חוסכים ללקוחות סכומים נכבדים, לפעמים הרבה יותר ממה שהם בכלל יכולים לדמיין. במהלך השנים, בנינו רשת של קשרים שמאפשרת לנו להשיג ללקוחות תנאים מיטביים. כל זאת באמצעות כמה וכמה כלים דוגמת: איחוד הלוואות למשכנתא - אם יש ללקוחות הלוואות שמכבידות עליהם כל חודש, אנחנו משלבים אותן עם המשכנתא כדי להפחית את ההחזרים ולשחרר ללקוחות אוויר לנשימה; מחזור משכנתאות קיימות - אם המשכנתא יקרה ולא מתאימה ללקוחות, אנחנו בודקים כיצד אפשר לשפר את התנאים ולהוזיל את ההחזר החודשי. בנוסף, באפשרותנו לגייס כל סכום לכל מטרה - בבנקים, בגופי מימון פרטיים, בקרנות, בחברות בורסאיות - אנחנו יכולים להציע פתרונות שקשה למצוא לבד.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

לפני הכל, חשוב לי לומר שאני עם הלקוח מא' ועד ת' לאורך כל הדרך עד קבלת הלוואה או הפחתת החזרים.

ועכשיו לתהליך עצמו: התפקיד שלנו הוא לספק את התמונה המלאה - שלאנשים קשה לראות לבד. לפרק את כל מרכיבי ההלוואות, להבין לעומק באמת מה אפשר לעשות, ולבנות פתרון חכם שנותן אוויר לנשימה.

ראשית נבצע בדיקת זכאות מהירה; נערוך שיחת ניקוד ראשונית, שבה כבר אדע להגיד ללקוח האם צפוי לקבל אישור משכנתא, או לא וכמה ניתן לחסוך, איפה ולמה. בו במקום הלקוח מקבל go - no go. השלב השני כולל איסוף מסמכים, שזה עלינו, במקום לשלוח את הלקוח לרוץ אחרי אישורים והצהרות וכו' - אנו מנגישים את החומר בצורה חכמה ומסודרת ומגישים אותו לגופים הרלוונטיים.

לאחר מכן, אנו מנהלים עבורו מו"מ לקבלת תנאים מיטביים וזו החוזקה שלנו. אנחנו יודעים למי להגיש כל תיק ואיך לדבר עם כל גוף מימון, איך להילחם בשביל התנאים הכי טובים, וזה לא במרכאות - הגשת בקשה למשכנתא זו אמנות של ניהול תיק הכרוכה במו"מ ובהבנה עמוקה של כל גוף בשוק.

מגמות וטרנדים בתחום

שוק המשכנתאות כולו נמצא היום בתקופה מאוד מאתגרת. הריביות משתנות בתדירות גבוהה; הבנקים יותר שמרניים מבעבר, והרגולציה מציבה עוד ועוד מגבלות - על הלווים ועל המלווים. בפועל זה אומר שהבנקים זהירים באישור הלוואות ובטח בתנאים מועדפים. לכן צריך לדעת בדיוק איך לבנות את התיק ואיך להציג אותו כדי לקבל אישור.

בנוסף, הרבה עסקים נופלים בגלל שאינם מודעים לאופציות החוץ בנקאיות לקבלת מימון ולפתרונות יצירתיים שמתאימים להם - ולא רק לאקסלים של הבנק. אז אנחנו באמת נמצאים היום בתקופה שבה רק מי שיש לו ידע, קשרים וניסיון אמיתי, מצליח להשיג מימון בתנאים טובים.

לפני סיום

לא לקפוץ על ההצעה הראשונה שהבנק נותן לכם. לפעמים שינוי קטן במסלול עשוי לחסוך לכם מאות אלפי שקלים לאורך השנים במשכנתא; שנית, לשים לב לאותיות הקטנות, הם הלב של העסקה! הרבה מאוד אנשים מסתכלים רק על גובה החזר החודשי, ומתעלמים מהריבית, מקנסות פירעון מוקדם, מתנאי הצמדה, זה מה שמוביל לפערים ועלול להביא למצב של קריסה.