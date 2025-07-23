13.08.2025 |

עיתון "גלובס" בשיתוף מסחרי עם חברת "פלייטיקה", יפעלו לפרסום של דירוג מיתוג המעסיק בתחום ההיי טק, בהתאם למפורט להלן:

1. מטרת הדירוג: הצגת חברות היי טק מובילות בתחום מיתוג המעסיק.

2. אופן ביצוע הדירוג:

2.1 מערכת גלובס תוך התייעצות עם חברת פלייטיקה תפנה למומחים בתחום מיתוג המעסיק לצורך הרכבת "ועדה מייעצת".

2.2 הועדה המייעצת של הפרויקט תלווה את כל שלבי הפרויקט לרבות:

2.2.1 בחירת ערכי מיתוג מעסיק שלפיהם ידורגו החברות.

2.2.2 גיבוש טופס הגשת מועמדות למילוי על ידי החברות.

2.2.3 קבלת החלטות לגבי דירוג החברות הסופי בהתבסס על הועדה המייעצת וסקר שייערך בערוצי המדיה של גלובס.



2.3 מובהר כי חברת פלייטיקה לא תהיה חלק מהועדה המייעצת ו/או מקבלת כל החלטה לגבי הדירוג.

3. הגשת מועמדות:

3.1 בפרויקט יוכלו להשתתף חברות ישראליות או בינלאומיות עם פעילות ישראלית בדגש על חברות המעסיקות 300 עובדים ומעלה.

3.2 גלובס יפרסם בפלטפורמות המדיה שלו הזמנה להגיש מועמדות לפרויקט כולל טופס המועמדות המלא.

3.3 הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום 31.08.2025.

3.4 הועדה המייעצת תוכל לבקש מהמועמדים כל פרט משלים.

3.5 חברות שלא יגישו מועמדות - לא ידורגו.

3.6 טפסי המועמדות לא יישמרו בגלובס בתום ביצוע הדירוג וחברי הוועדה המייעצת יתחייבו לשמירת סודיות.

3.7 במקביל להגשת הבקשות למועמדות ובחינת הועדה המייעצת, גלובס יקדם סקר לכלל הגולשים בכל הפלטפורמות שלו. ציוני הסקר ישוקללו עם ציוני הוועדה המייעצת ביחס של 80:20 לטובת הוועדה המייעצת.

4. תוצאות הדירוג יכללו את שמות החברות המובילות בכל אחד מערכי מיתוג המעסיק שיוגדרו על פי השקלול הסופי של התהליך שתואר לעיל.

5. הפרויקט והדירוג המלאים צפויים להתפרסם ב"גלובס" בחגי תשרי.

6. גילוי מלא: פרויקט "מיתוג מעסיק" הנערך השנה לראשונה הוא פרויקט מערכתי שנעשה בשיתוף עם חברת פלייטיקה. נדגיש כי דירוג החברות על פי ערכי מיתוג מעסיק יתבצע על ידי ועדה מייעצת על פי קריטריונים אובייקטיביים, בשקלול סקר שייערך באתר גלובס ובפיקוח מערכת גלובס וכי כל התכנים שיופיעו בפרויקט נכתבים ונערכים על פי שיקולים מערכתיים בלבד. הפרויקט יושק בכנס השיווק והפרסום של גלובס (MAD) שייערך בין היתר בתמיכת חברת פלטייקה.

7. כללי:

7.1 כללי ההשתתפות לעיל, ממצים ומסדירים את התנאים והיחסים בין גלובס והמשתתפים בדירוג.

7.2 גלובס שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את כללי ההשתתפות בכל עת לפי שיקול דעת גלובס וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

7.3 גלובס תוכל לשנות ו/או לעדכן את כללי ההשתתפות מעת לעת ועל פי צרכי הדירוג.

7.4 מוסכם וידוע למשתתף כי ההחלטות הנוגעות לקיום ואופן ניהול הדירוג תתקבלנה בהתאם לכללים שלעיל.