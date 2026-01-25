רקע אישי ומקצועי

נשוי + 1. סיימתי שירות קרבי בצה"ל, עבדתי כמאבטח בהוצאה לפועל, לאחר מכן פתחתי את העסק.

התמחות

המשרד שלי מתמחה במתן פתרונות לתיקי משכנתאות מורכבים: רישומים משפטיים מסובכים, לקוחות עם היסטוריית אשראי בעייתית, לקוחות עם הכנסות בלתי שגרתיות ולקוחות עם תיקים בהוצאה לפועל.

אנחנו מוצאים פתרונות להפחתת חובות בהוצאה לפועל באופן משמעותי. כמו כן, אנחנו מחפשים גוף מממן אשר משתלב עם ההפחתות בהוצאה לפועל.

בהמשך אנחנו בונים ללקוח תוכנית עבודה מסודרת. הקו המנחה אותנו הוא השגת אשראי ללקוח שיגשר על התקופה הקשה; סיוע ללקוח לעבור למימון ארוך טווח אשר משלים את החזון בתחילת העבודה.

אנחנו גם מוצאים פתרונות ללקוחות שעמוסים בהלוואות באופן שיקל עליהם את ההחזר החודשי.

גם בני הגיל השלישי זוכים אצלנו לסיוע: רכישת דיור חדש מקבלן או עסקת יד שנייה; גיוס אשראי על נכסים קיימים; גיוס כספים לטובת בני משפחה וכו'.

וכמובן, אנחנו מוצאים פתרונות בעסקאות הדורשות מענה בתחום החוץ בנקאי, או בעסקאות הדורשות שילוב של תחום בנקאי וחוץ בנקאי. אנחנו מתמחים בין השאר בעסקאות שבעקבות רגולציה של בנק ישראל לא יכולות לקבל מענה בבנקים. במקרים אלה אנחנו מוצאים פתרונות בשוק החוץ בנקאי.

תהליך העבודה: הלקוח ואני

שלב ראשון: פגישת היכרות ואפיון צרכים. אנחנו מבקשים להבין את כל הבעיות של הלקוח, אוספים מידע בסיסי על תקציב המשפחה - הכנסות מול הוצאות - בוחנים את ההתחייבויות שלו, ועורכים בדיקה משפטית ראשונית על טיב הנכס המוצע לשעבוד.

לאחר הפגישה הראשונה, ולאחר שאספנו חומר ולמדנו על הלקוח כל מה שאפשר ומודעים למצבו המשפטי, אנחנו בונים לו תוכנית עבודה מותאמת אישית.

בשלב הבא אנחנו אוספים בשיתוף הלקוח מסמכים הנדרשים להגשת הבקשה למשכנתא, הן לבנקים והן לגופים חוץ בנקאיים. כל זה בהתאם לסוג ואופי המשכנתא המבוקשת.

לאחר שהגשנו את הבקשה לבנקים ולגופי מימון נוספים וקיבלנו אישורים עקרוניים להמשך התהליך, אנחנו מנהלים מולם בשמו של הלקוח מו"מ לגבי ריביות, עמלות, ותנאים נוספים.

בהמשך שמאי מקרקעין מטעמנו, שהוא מורשה בנקים, עושה הערכה לנכס שאנחנו רוצים לקחת עליו את המשכנתא.

בשלב האחרון אנחנו מקיימים פגישה נוספת עם הלקוח. בפגישה זו אנחנו עוברים על האישור הסופי ומסתנכרנים מולו עם החזון והמטרות שהועלו בפגישה הראשונה. אנחנו מציגים בפניו פתרון מעשי לבעיות שלו, ומעלים בפניו סוגיות על התנהלותו הכלכלית בהמשך.

מגמות וטרנדים בתחום

הבנקים מאפשרים חתימה מרחוק בדיגיטל על מסמכי משכנתא ואפילו על משכנתא מלאה.

הבנקים והשוק החוץ בנקאי מאפשרים לקחת מסלולי משכנתא חדשניים, ובכך לשפר את בניית התמהיל עבור הלקוח, מבחינת גמישות ההלוואה, פריסתה, והחזר חודשי מודולרי לאור יכולת הכנסה עתידית.

בעבר רוב האנשים היו לוקחים משכנתאות מהבנקים בלבד. כיום השוק החוץ בנקאי, בהם חברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות פרטיות, זוכים בנתח נכבד בענף המשכנתאות. בזכות השוק החוץ בנקאי ללקוחות יש מגוון פתרונות יצירתיים. והדבר מושך אותם להיעזר בגופים החוץ בנקאיים.

משהו לסיום

בזכות המהפכה המאוד משמעותית שעבר עולם המשכנתאות, ללקוח יש היום הרבה יותר אפשרויות לקבל משכנתא מותאמת אישית. כל אחד עפ"י צרכיו, יכולותיו ורצונותיו.