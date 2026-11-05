האנליסטים מסבירים: זו הסיבה מאחורי הצניחה במניות הביטחוניות

בהמשך למגמה בשבוע האחרון, המדדים בבורסה ת"א נצבעו היום (ה') באדום, בצל חוסר הוודאות הפוליטית ותוצאות בחירות האמצע בארה"ב. את הירידות בבורסה המקומית מובילות המניות הביטחוניות שהיו עד לאחרונה ללהיט של המשקיעים, וכעת מאבדות גובה.

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מדד ת"א ביטחוניות רושם ירידה של כ-4.5%, תוך שהוא משלים ירידה של כמעט 14% בערכו ב-30 הימים האחרונים. למעשה, מאז השיא אליו הגיע, באמצע חודש מרץ האחרון, איבד המדד הצעיר כמעט מחצית מערכו.

מי שמובילות את ירידות השערים בסקטור הביטחוני הן דווקא המניות הגדולות בתחום, שירדו עד כה בשיעור נמוך ביחס לשחקניות הקטנות. כך, בולטות לרעה במהלך המסחר המניות של נציגות הסקטור במדד הדגל המקומי ת"א 35 - אלביט מערכות וננקסט ויז'ן . לצידן יורדות בשיעור גבוה גם מניות פי.סי.בי , אימקו , עשות וטי.אס.ג'י.

"הירידות במניות הביטחוניות משקפות את הסנטימנט השלילי בסקטור גם בעולם, על רקע ניצחון הדמוקרטים בבחירות והחשש כי הדבר יוביל לבחינה מחודשת של תקציבי הביטחון בארה״ב ולהאטה בקצב הגידול בהוצאות הביטחוניות שעליו הצהיר טראמפ", מסביר איליה פיינר אנליסט בלידר שוקי הון.

מעבר לכך פיינר מציין כי מעל המניות הישראליות מרחף חוסר וודאות נוסף הנוגע להודעתו של נשיא ארה״ב בדבר סיום הסיוע הביטחוני לישראל בסוף השנה, אשר לדבריו, "מגבירה את אי-הוודאות וחשש המשקיעים לפגיעה ברכש הביטחוני בישראל".

"האפשרות לרגיעה פוגעת באטרקטיביות של מניות הביטחון"

דברים דומים לאלו של פיינר משמיע גם שי אגוזי, שותף בקרן הגידור Long Road. לדבריו, "הירידות החדות היום בסקטור הביטחוני בישראל משקפות, להערכתנו, שילוב של שינוי בסנטימנט וחשש שהצמיחה בענף תתממש בקצב איטי מכפי שתומחר. האפשרות לסיום המלחמה עם איראן והציפייה לרגיעה גיאופוליטית מפחיתות את האטרקטיביות היחסית של מניות הביטחון, גם כשהן תומכות בסנטימנט בשוק הרחב".

לכך מצרף אגוזי גם את פרסום דוחות ענקית הנשק ריינמטאל, בהן הנמיכה החברה הגרמנית את תחזיותיה בעקבות עיכובים בהזמנות ובמימוש הכנסות. "המקרה של ריינמטל ממחיש שגם ביקושים חזקים וצבר הזמנות גדל אינם מבטיחים שההכנסות והתזרים יגיעו בקצב שהמשקיעים ציפו לו", מסביר אגוזי.

לכן, לדבריו, "כשהתמחור נשען על ציפיות גבוהות, השילוב של שינוי בסנטימנט ודחייה בצמיחה עלול להוביל לתיקון משמעותי". במבט קדימה הוא מציין, כי "חשוב לבחון עד כמה ההתפתחויות האלה משנות את הביקוש ארוך הטווח בכל חברה, ומהי יכולתה לתרגם את הצבר לרווח ולמזומן".

לדברים הללו מצטרף גם אייל שינה, סמנכ״ל ההשקעות בפסטרנק שהם, שאומר כי ״ירידת המניות הבטחוניות היום בתל אביב היא תגובה ישירה לתוצאות בחירות האמצע בוושינגטון, שמצטרפות להכרזת טראמפ מוקדם יותר השבוע כי הסיוע לישראל יופסק כבר בסוף השנה הקרובה. זה לא שנרשמה ירידה בביקוש העולמי לטכנולוגיות הביטחון הישראליות, אלא תמחור המשקיעים, בזמן אמת, את פרמיית הסיכון הפוליטית החדשה שנוצרה בבית הנבחרים והקונגרס האמריקאיים״.