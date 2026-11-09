פלאפון רוכשת את וויקום ב־265 מיליון שקל

ארבעה חודשים אחרי החתימה על מזכר הבנות ראשוני: חברת פלאפון, בהובלת המנכ"ל אילן סיגל, חתמה על הסכם לרכישת חברת הסלולר Wecom תמורת כ-265 מיליון שקל. החתימה על ההסכם מגיעה לאחר השלמת בדיקת הנאותות, והשלמת העסקה כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים.

המהלך צפוי לחזק את מעמדה של פלאפון בשוק הסלולר, שכיום מחזיקה בכ-2.7 מיליון מנויים (מהם כ-1.6 מיליון מנויי דור 5), ויחד עם מנויי Wecom תגיע לכ-3 מיליון לקוחות ונתח השוק שלה יגדל מ-23.5% לכ-26%. לשם השוואה, למתחרה סלקום יש כ-3.7 מיליון לקוחות, לפי דוחות הרבעון השני של 2026, שפורסמו באוגוסט.

עובר וויקום, מדובר במכירה שנייה תוך ארבע שנים: ב-2022 היא נרכשה על ידי יריב לרנר וקרן כלירמרק מידי חזי בצלאל תמורת כ-100 מיליון שקל. באותה שנה ביצעו הרוכשים מיתוג מחדש לחברה, ושינו את שמה מ- WE4G לWecom-.

עבור פלאפון, מדובר במהלך התרחבות שבא לאחר שלא הצליחה לרכוש את חברת הוט מובייל, כפי שרצתה. נזכיר כי בסופו של תהליך נמכרה הוט מובייל - אשר לה כ-2 מיליון לקוחות - ביולי האחרון לקבוצת דלק ישראל־קיסטון־לאומי, תמורת 1.2 מיליארד שקל.

בפלאפון מגדירים את המהלך כמשמעותי לאסטרטגיית הצמיחה של החברה, וככזה שיאפשר לה להרחיב את בסיס לקוחותיה ולפתח את הרשת והשירות שלה. להערכת החברה, לעסקה צפויה להיות השפעה חיובית על ה- EBITDA של קבוצת בזק (החברה האם), כתוצאה מסינרגיות אפשריות, בהיקף מוערך של כ-50 מיליון שקל בטווח הקצר ושל כ-100 מיליון שקל בטווח הארוך.

לדברי סיגל , " אנו פועלים כעת לקבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים ממשרד התקשורת ומהממונה על התחרות. שוק הסלולר הוא שוק עתיר השקעות, והשלמת העסקה תאפשר לנו להמשיך ולהוביל את ההשקעה בתשתיות התקשורת המתקדמות של ישראל, המהוות תשתיות לאומיות. אנו מאמינים כי היא תחזק את התחרות על איכות הרשת, השירות והחדשנות, לטובת כלל הלקוחות והמשק הישראלי".