אנתרופיק, מפתחת מודל הבינה המלאכותית קלוד, תמחרה אמש (ד') את ההנפקה הראשונית שלה ב־83 דולר למניה, 5 דולרים מעל לקצה העליון של הטווח שהציגה למשקיעים. המחיר משקף לחברה שווי של כ־1.5 טריליון דולר בדילול מלא. המניה צפויה להתחיל להיסחר היום (ה') בנאסד״ק תחת הסימול ANT.

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הביקוש עלה פי כמה על היצע המניות, והיקף ההנפקה הוגדל מ־825 מיליון מניות לכ־980 מיליון. המכירה לציבור הסתכמה בכ־81.3 מיליארד דולר ברוטו. מתוכם, כ־79.4 מיליארד דולר הגיעו לאנתרופיק וכ־2 מיליארד דולר לבעלי מניות קיימים שמכרו מניות. במקביל גייסה החברה עוד 26 מיליארד דולר בהקצאה פרטית במחיר ההנפקה, שבה השתתפו בין היתר גוגל, מיקרוסופט ואנבידיה. כך מסתכם הגיוס של אנתרופיק עצמה בכ־105.4 מיליארד דולר ברוטו.

אנתרופיק קבעה שיא בהיקף ההנפקה הבסיסי ועקפה את ספייס־אקס, שגייסה 75 מיליארד דולר בשלב הראשון של הנפקתה ביוני. הגיוס הכולל של החברה של אילון מאסק הגיע ל־85.7 מיליארד דולר לאחר שהחתמים מימשו את האופציה לרכוש מניות נוספות.

מי המרוויחים הגדולים?

אמזון וגוגל, שתיים מהמשקיעות הגדולות באנתרופיק, מחזיקות כל אחת במניות ששוויין לפי מחיר ההנפקה עולה על 100 מיליארד דולר. השתיים הן גם ספקיות תשתית של אנתרופיק, שרוכשת מהן שירותי ענן ומחשוב לאימון ולהפעלה של קלוד.

גם שבעת מייסדי החברה, ובהם המנכ״ל דריו אמודיי ואחותו, נשיאת החברה דניאלה אמודיי, נהנים מהשווי שנקבע בהנפקה. חלק מהמניות שנמכרו לציבור הגיעו מהמייסדים, ושווי המניות שנותרו בידיהם ישתנה עם תחילת המסחר.

התמחור מגיע על רקע צמיחה מהירה בביקוש לקלוד ולכלי התכנות קלוד קוד. לפי התשקיף, קצב ההכנסות השנתי של אנתרופיק הגיע בסוף אוקטובר ל־81 מיליארד דולר, עלייה של 10 מיליארד דולר בתוך חודש. השווי בהנפקה משקף מכפיל של כ־18.5 על קצב ההכנסות הזה, בשעה שהחברה ממשיכה להשקיע סכומי עתק בתשתיות מחשוב. המבחן הבא יגיע היום בנאסד״ק, כשהמסחר יקבע אם המשקיעים מוכנים לשלם יותר מ־83 דולר למניה.