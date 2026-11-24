אחרי עשור, הבורסה בתל אביב שוב רוצה לשנות את המדדים ולהרחיב אותם, כך שייכללו במדדים הגדולים יותר מניות. על פי הודעה שמפרסמת הבורסה הבוקר (ג'), מדד ת"א 35 יורחב ויהפוך למדד ת"א 50, מדד ת"א 90 יהפוך לת"א 100, ומדד ת"א 125 יהפוך למדד ת"א 150. המרוויחות הגדולות יהיו המניות שהתנדנדו בשנים האחרונות סביב המעבר בין המדדים הגדולים, כמו למשל חברת הנדל"ן דמרי וחברת המזון שופרסל , שהודחו לאחרונה ממדד ת"א 35.

לדברי הבורסה, "המהלך נועד להתאים את מדדי הבורסה לצמיחתו ולהתפתחותו של שוק ההון הישראלי בעשור האחרון, להגדיל את הפיזור והגיוון במדדים, להפחית את הריכוזיות והסיכון למשקיעים ולשקף באופן רחב יותר את החברות והענפים הנסחרים בבורסה".

כזכור, לפני עשור הבורסה שינתה את המדדים, כשהפכה את מדד ת"א 25 למדד ת"א 35, את מדד ת"א 75 למדד ת"א 90 ואת מדד ת"א 100 למדד ת"א 125.

על פי הבורסה, שינוי מספר המניות במדדים יתבצע כבר בעדכון המדדים החצי־שנתי הבא, בחודש מאי 2027. עוד מציעה הבורסה כי גם מדד המניות הבאות, ת"א SME60, יורחב ויתווספו אליו 15 מניות כך שהוא יהפוך לת"א MidCap75. גם מדד מניות הנדל"ן החדש, ת"א נדל"ן 35 יהפוך לת"א נדל"ן 50. הרחבת מדד ת"א נדל"ן 35 ב-15 מניות ושינוי שמו למדד ת"א נדל"ן 50.

עוד מציעה הבורסה במסגרת העדכון להוריד ב-1% את תקרת המשקל של כל מניה. כך, במדד הגדול (ת"א 35 או בשמו החדש ת"א 50) תקרת המשקל תרד ל-6% לכל היותר לכל מניה, וכך גם במדד ת"א נדל"ן. במדד ת"א 125 (או ת"א 150 בשמו החדש), התקרה תרד ל-4% לכל היותר לכל מניה. לדברי הבורסה, המהלך יגדיל את הפיזור במדדים ויצמצם את ההשפעה של כל מניה בודדת על ביצועי המדד.

בבורסה טוענים כי "הרחבת המדדים צפויה להגדיל את הפיזור בין מניות וענפים, לצמצם את התלות במספר מצומצם של חברות גדולות ולאפשר למדדים לשקף באופן רחב ומגוון יותר את שוק ההון והכלכלה הישראלית, תוך שמירה על דרישות הנזילות והסחירות הנדרשות מחברות הנכללות במדדים. הרחבת המדדים צפויה גם להעניק ייצוג רחב יותר לענפים שהתפתחו בשוק בשנים האחרונות ולהרחיב את מספר החברות המיוצגות במדדי הדגל ובמוצרים העוקבים אחריהם".

למעשה, בכך הבורסה מקווה שביצועי המדד יושפעו פחות ממניות בודדות. נזכיר כי בעשור הקודם מספר מניות מצומצם ביותר, כמו הנפילה הגדולה במניית טבע, הובילו לכך שמדד ת"א 35 דרך במקום שנים רבות ולא סיפק תשואה למשקיעים. התוצאה הייתה שהציבור החל לעבור למדד השני, ת"א 90, והרבה יותר כסף עקב אחריו. בשנים האחרונות המטוטלת התהפכה בחזרה: מדד ת"א 35 סיפק תשואה עודפת על ת"א 90 ומשקיעים החלו להזרים את הכסף לת"א 35.

המניות שירוויחו

כבר כעת ניתן לסמן לא מעט מניות שמעמדן ישתדרג. בהן נמצאות חברות רבות שאיבדו בשנים האחרונות את מקומן במדד הדגל של ת"א. ביניהן נמצאות אמור חברת הנדל"ן דמרי וחברת המזון שופרסל. לצידן חברת המלונאות פתאל , חברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס , חברת ההחזקות קנון , חברת הנדל"ן שיכון ובינוי , חברת הנדל"ן המניב וההחזקות אמות , חברת התשתיות אלקטרה ועוד.

מי שעוד עשויות ליהנות מהמהלך ולהצטרף למדד ת"א 50 החדש הן חברת ה-IT מטריקס , אחרי שמוזגה עם מג'יק, פיבי (החברה האם של הבנק הבינלאומי, אלא שזו נמצאת בהליך מיזוג ומחיקה), חברת הנדל"ן המניב מבנה , בית ההשקעות מיטב , חברת האנרגיה פז , וגם חברת הנדל"ן החדשה בבורסה - תדהר .

מי שיעלו נכון לעכשיו למדד ת"א 150 הן מניות כמו מור גמל ופנסיה , ארי נדל"ן , מלם-תים , בלדי , ישרס אחזקות , עמל הולדינגס , מגדלי הים התיכון , אורון קבוצה , סלע נדל"ן , לוזון , נכסים ובניין , סולאיר , תדיראן ועוד.

"הרחבת המדדים תשכלל את שוק ההון"

לדברי הבורסה, שוק ההון המקומי השתנה משמעותית מאז הרפורמה הקודמת. הבורסה ערכה סימולציה על בסיס נתוני 15 באוקטובר. לפי הסימולציה, שווי השוק המצרפי של המניות שצפויות להיכלל בת"א 150 עומד על כ-2.7 טריליון שקל. ב-2017 עמד שווי מניות ת"א 125 על כ-710 מיליארד שקל.

גם אחרי ההרחבה, שווי השוק של המניה הקטנה ביותר בת"א 50 צפוי לעמוד על כ-6.2 מיליארד שקל. ב-2017, עמד שווי המניה הקטנה ביותר בת"א 35 על כ-3.5 מיליארד שקל. בחצי השנה האחרונה, עמד המחזור היומי הממוצע במניות שצפויות להיכלל בת"א 50 על כ-2.9 מיליארד שקל, לעומת כ-670 מיליון שקל במניות ת"א 35 ב-2017. לדברי הבורסה, השיפור בנזילות הוא תנאי מרכזי להרחבה, כי הוא מאפשר למוצרים העוקבים אחר המדדים להמשיך לפעול ביעילות. הבורסה מזכירה בהקשר זה את רפורמת הנזילות במדדים מ-2023 ואת מודל עשיית השוק הייעודי שהושק ב-2025.

בבורסה מציינים כי גם בעולם הורחבו מדדים בשנים האחרונות. מדד DAX הגרמני גדל ב-2021 מ-30 ל-40 חברות, ומדד Hang Seng בהונג קונג מורחב בהדרגה. ב-2021 כלל המדד 52 מניות, כיום הוא כולל 95, והיעד הוא 100.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה, אמר כי "שוק ההון הישראלי צמח משמעותית בעשור האחרון, וכעת הגיעה העת להתאים את מדדי הדגל להתפתחות השוק המקומי ולסטנדרטים המקובלים בשווקים מובילים בעולם. הרחבת המדדים תשכלל את שוק ההון, תגדיל את הפיזור והגיוון ותעמיק את הנגשתו לציבור הרחב".