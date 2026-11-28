בשנה שעברה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה ליצור קשר עם מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, באמצעות קווי הטלפון וערוצי התקשורת המקובלים. איש לא חזר אליו.

לדברי אנשים המעורים בפרטים, טראמפ ניסה בהמשך ליצור קשר עם קים באמצעות מכתב, אך התקשה למצוא דרך להעביר אותו לידיו. זאת אף שבמהלך כהונתו הראשונה תיאר הנשיא את קים כיותר מידיד.

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בכירי הבית הלבן גיבשו תוכנית שבמסגרתה קבוצה תמתין מחוץ למשרדי המשלחת הקבועה של צפון קוריאה לאו"ם במנהטן. כשדיפלומט צפון קוריאני חלף במקום, חברי הקבוצה ניגשו אליו במהירות ודחפו את המכתב לידיו. לדברי אנשים המעורים בפרטים, הדיפלומט השליך לאחר מכן את המכתב הסגור בפני נציג אמריקאי במהלך פגישה באו"ם.

במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ נפגשו שני המנהיגים שלוש פעמים, ופירוקה של צפון קוריאה מנשק גרעיני עמד במרכז שיחותיהם. כעת נראה כי המנהיג העליון של צפון קוריאה אינו מעוניין לוותר על ארסנל הנשק הגרעיני שלו, וגם לא לשמור על יחסי ידידות עם מי שנחשב למנהיג העולם החופשי.

במהלך ביקורו באסיה השבוע, מאמציו המחודשים של טראמפ להיפגש עם קים נתקלו במבוי סתום. שני הצדדים בחנו ברגע האחרון את האפשרות לקיים פגישה פנים אל פנים, אך לדברי אנשים המעורים בשיחות קים הציב תנאים שארה"ב לא יכלה לקבל.

הטילים הבליסטיים של צפון קוריאה מסוגלים להגיע לשטח ארה"ב

ניסיונותיו של טראמפ לקיים פגישה ושתיקתו של קים הם המשך לכישלונה המתמשך של ארה"ב לשכנע את צפון קוריאה לוותר על ארסנל הנשק הגרעיני שלה. במשך עשרות שנים וושינגטון ניסתה לקדם את המטרה באמצעות שיחות, תמריצים, סנקציות ובידוד מדיני.

כעת ארה"ב נאלצת להתמודד עם האפשרות שמעמדה של צפון קוריאה כמדינה גרעינית כבר אינו הפיך. אפילו בהערכת האיומים השנתית שפרסם המודיעין האמריקאי בשנה שעברה נכתב כי "לקים אין כל כוונה לוותר על תוכניות הנשק האסטרטגי שלו במסגרת משא ומתן".

מאז פגישתם האחרונה של קים וטראמפ בשנת 2019, ארסנל הנשק הגרעיני שבשליטת הרודן בן ה־42 גדל מ־20 עד 30 ראשי נפץ גרעיניים ל־60, לפי הערכות. נוסף על כך, הטילים הבליסטיים הבין-יבשתיים של צפון קוריאה, המונעים בדלק מוצק, מסוגלים להגיע לשטח ארה"ב.

פיונגיאנג חיזקה את יכולתה לעמוד בלחץ האמריקאי בזכות התקרבותה הגוברת למוסקבה וגניבות הענק של מטבעות קריפטוגרפיים שהמשטר ביצע. כעת קים פועל להשגת הכרה אמריקאית בצפון קוריאה כמעצמה גרעינית.

בנאום שנשא בפברואר אמר קים כי ארה"ב תוכל להגיע לדו קיום בשלום אם תקבל את תוכנית הגרעין של ארצו, או שתיאלץ להתמודד עם "עימות נצחי".

טראמפ, שנחלש בעקבות תבוסה כואבת של הרפובליקאים בבחירות אמצע הכהונה, מבקש לרשום הישג בזירה הבינלאומית שיגדיר את מורשתו. לקראת ביקורו באסיה בשבוע החולף, הוא לחץ על יועציו לארגן פגישה עם קים.

לדברי אדם המעורה בפרטים, בכירים אמריקאים דנו בהצעות להכשרת הקרקע לפגישה בין טראמפ לקים, ובהן הכרזה על סיומה הרשמי של מלחמת קוריאה, שהסתיימה בהסכם שביתת נשק לפני יותר משבעה עשורים. הבכירים שקלו גם לפרסם הצהרה שלא תכיר רשמית בצפון קוריאה כמעצמה גרעינית, אך גם לא תדרוש את פירוק תוכנית הגרעין שלה.

בתמורה, ארה"ב תבקש להגביל את הניסויים הגרעיניים ואת ניסויי הטילים של צפון קוריאה. וושינגטון עשויה גם לפעול לפתיחת משרדי קישור, כצעד ראשון לקראת כינון יחסים דיפלומטיים רשמיים יותר.

"יש להם הרבה נשק גרעיני, אבל אין להם הרבה שירותי טלפון"

הכרה בצפון קוריאה כמדינה המחזיקה בנשק גרעיני תהיה שינוי משמעותי במדיניות האמריקאית. לדברי מומחים, אפילו קיום שיחות עם קים ללא דרישה לפירוק הנשק הגרעיני יהווה סטייה מהותית מהגישה ארוכת השנים של וושינגטון, ויעורר חששות בקרב בעלות בריתה בדרום קוריאה, יפן ואירופה.

בכיר בממשל טראמפ אמר בשבת כי לא נעשו ניסיונות לתווך פגישה עם קים. לא היה ניתן להשיג את תגובת המשלחת של צפון קוריאה לאו"ם.

הבית הלבן הצהיר כי הוא מחויב לפירוקה של צפון קוריאה מנשק גרעיני.

עם זאת, לדברי אנשים המעורים בפרטים, הממשל טרם גיבש מדיניות מפורטת כלפי צפון קוריאה. בניגוד לכהונתו הראשונה, טראמפ לא מינה שליח מיוחד לענייני צפון קוריאה. נוסף על כך, הבית הלבן כלל לא הזכיר את צפון קוריאה במסמך אסטרטגיית הביטחון הלאומי שפרסם בשנה שעברה, לראשונה מאז סיום המלחמה הקרה.

במסמך אסטרטגיית ההגנה הלאומית שהפנטגון פרסם בינואר, מסמך המדיניות המרכזי שלו, נכתב כי צפון קוריאה מציבה "סכנה ברורה ומיידית של מתקפה גרעינית על שטח ארה"ב". בניגוד לגרסאות קודמות, המסמך לא הזכיר את פירוקה של צפון קוריאה מנשק גרעיני.

בדרכו לאסיה בשנה שעברה טראמפ רמז על הקשיים ביצירת קשר עם צפון קוריאה לצורך בחינת האפשרות לקיים שיחות. "תפיצו את המסר", אמר בהתייחס לרצונו להיפגש עם קים. "יש להם הרבה נשק גרעיני, אבל אין להם הרבה שירותי טלפון".

הפגישה לא התקיימה. ההתקדמות היחידה הייתה שטראמפ תיאר את צפון קוריאה כ"מעין מעצמה גרעינית".

לאחרונה טראמפ פרסם תמונות מפגישותיהם הקודמות, מהתקופה שבה נהג לדבר על "היחסים המיוחדים מאוד" ביניהם.

חברים לעט

במשך עשרות שנים ניסו ממשלים אמריקאיים לשכנע את צפון קוריאה לוותר על תוכניותיה לפיתוח נשק גרעיני. הם מינו שליחים מיוחדים והקימו צוותי עבודה בדרגים מקצועיים. הם ניסו לקיים שיחות דו צדדיות, ובמקרים אחרים הזמינו מדינות נוספות להשתתף במשא ומתן.

ארה"ב בחנה גם ויתורים חד צדדיים, כמו הוצאת הנשק הגרעיני הטקטי שלה מדרום קוריאה בשנת 1991. בהסכם שנחתם בשנת 1994 נקבע כי צפון קוריאה תקפיא את יכולתה לייצר פלוטוניום, ובתמורה תקבל סיוע, הקלות בסנקציות ושני כורים גרעיניים מסוג מים קלים. ההסכם, שנועד להתבצע בשלבים, קרס בתחילת שנות האלפיים לאחר שארה"ב גילתה כי צפון קוריאה מפעילה תוכנית חשאית להעשרת אורניום.

בהמשך אימצה וושינגטון את גישת CVID, ראשי תיבות של "פירוק מלא, ניתן לאימות ובלתי הפיך" (Complete, Verifiable and Irreversible Dismantlement), שלפיה צפון קוריאה נדרשה לוותר על תוכנית הגרעין שלה. נציגים אמריקאים שהשתתפו בעבר במשא ומתן סיפרו כי בכל פעם שנציגי צפון קוריאה ביקשו ויתורים, נהגו להשיב להם: "עם פירוק הנשק הגרעיני, הכול אפשרי. בלי פירוק הנשק הגרעיני, דבר אינו אפשרי".

טראמפ פתח את כהונתו הראשונה באיומים להחמיר את הסנקציות ולהמטיר "אש וזעם". כשקים הודיע ב־1 בינואר 2017 על היערכות לניסוי הראשון של ארצו בטיל בליסטי בין יבשתי, שהיה צפוי להכניס לראשונה את ארה"ב לטווח הפגיעה של טיליה, טראמפ כתב ברשתות החברתיות: "זה לא יקרה!". אך הניסוי התקיים. בהמשך אותה שנה צפון קוריאה ערכה את הניסוי הגרעיני השישי שלה.

כשנשאל על האפשרות לנהל משא ומתן עם צפון קוריאה, טראמפ ענה: "יהיה לי קל מאוד להגיע להסכם פשוט ולהכריז על ניצחון. אני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה שהם ייפטרו מהנשק הגרעיני שלהם".

כישלון בשיחות ומבוכה לקים

לאחר חודשים שבהם החליפו עלבונות, טראמפ וקים נפגשו בסינגפור ביוני 2018, לשיחות הישירות הראשונות בין נשיא אמריקאי מכהן למנהיג צפון קוריאה. ממשל טראמפ זנח את גישת CVID ואימץ במקומה את גישת FFVD, ראשי תיבות של "פירוק סופי ומאומת במלואו של הנשק הגרעיני" (Final, Fully Verified Denuclearization).

בהצהרה משותפת קים חזר על מחויבותו לפעול לפירוק מלא של הנשק הגרעיני בחצי האי הקוריאני. שני הצדדים גיבשו מפת דרכים להמשך השיחות, אך מבקרים טענו אז כי ההסכמות היו חלשות יותר מהסכמים קודמים. קים, שהפסיק את הניסויים בטילים בליסטיים בין יבשתיים עוד לפני השיחות, השהה גם את הניסויים בטילים לטווח קצר.

בספטמבר אותה שנה אמר טראמפ בעצרת כי השניים "התאהבו".

בפסגה שנייה בשנת 2019 קים הציע לסגור חלק מהמתקנים במתחם הגרעין המרכזי של צפון קוריאה ביונגביון, בתמורה להסרת הסנקציות של האו"ם המגבילות את המסחר עמה. ממשל טראמפ דרש מצפון קוריאה להקפיא את תוכניות הגרעין והטילים שלה, ולאחר מכן לגבש מפת דרכים לפירוק מלא של הנשק הגרעיני.

השיחות נכשלו וטראמפ עזב במפתיע. הכישלון הביך את קים, שהיה כה בטוח שיצליח להשיג ויתורים עד שהביא עמו צוות טלוויזיה כדי לתעד את ההסכם. במקום זאת, צפון קוריאה החלה לערוך ניסויים בטילים בליסטיים לטווח קצר.

שני הצדדים ניסו לחדש את השיחות. טראמפ שלח לקים מכתב שהמנהיג הצפון קוריאני תיאר כ"מצוין". טראמפ מצדו כינה את מכתב התשובה של קים "יפהפה". חודשים לאחר כישלון הפסגה השניים נפגשו במפתיע באזור המפורז שבין שתי הקוריאות, לחצו ידיים ושוחחו.

המפגש המחודש הניב תצלומים היסטוריים, אך לא הרבה מעבר לכך.

חברים חדשים

בשנת 2020 סגרה מגפת הקורונה העולמית את הדלת בפני המאמצים הדיפלומטיים. לדברי אנשים המעורים בפרטים ממשל ביידן העניק עדיפות נמוכה לטיפול בצפון קוריאה, בעוד שסוגיות אחרות זכו לקדימות, בהן פלישת רוסיה לאוקראינה בשנת 2022, המלחמה במזרח התיכון והמלחמה הטכנולוגית הקרה מול סין.

גם ממשל ביידן ניסה לשלוח מכתבים לצפון קוריאנים באמצעות המשלחת לאו"ם בניו יורק. לדברי חלק מהאנשים המעורים בפרטים, בכירים אמריקאים החליקו את המכתבים מתחת לדלת. בכמה הזדמנויות המכתבים נמצאו לאחר מכן נטושים במסדרון.

בשעה שהמאמצים הדיפלומטיים תקועים, צפון קוריאה הרחיבה את ארסנל הנשק שלה והציגה טכנולוגיה היפרסונית, לווייני ריגול, כטב"מים תת ימיים וטילים בליסטיים מהדור הבא.

עד לפני שנים אחדות תוכנית הגרעין של צפון קוריאה התבססה בעיקר על טילים בליסטיים בין יבשתיים המונעים בדלק נוזלי. טילים אלה נדרשו לתדלוק על כן השיגור, ולכן היו חשופים יותר לאיתור ולמתקפות מנע מצד ארה"ב או בעלות בריתה. כיום צפון קוריאה מחזיקה בטילים בליסטיים בין יבשתיים המונעים בדלק מוצק, שאפשר לתדלק מראש ולשגר מכלי רכב.

בשנת 2022 קים מצא מקור תמיכה חדש בדמות רוסיה. צפון קוריאה הייתה בין המדינות הבודדות שתמכו במוסקבה לאחר שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין פלש לאוקראינה. בהמשך אותה שנה בכירים אמריקאים חשפו כי צפון קוריאה שולחת לרוסיה רקטות ופגזי ארטילריה.

בספטמבר 2023 קים נסע למזרח הרחוק של רוסיה לפסגה עם פוטין, שבמהלכה קיבל הבטחות לסיוע בבניית לוויינים. בתחילת שנת 2024 גורמים רשמיים בקייב, בוושינגטון ובסיאול אמרו כי טילים בליסטיים צפון קוריאניים לטווח קצר משוגרים לעבר אוקראינה. באותה שנה רוסיה הטילה וטו על הארכת פעילותו של מנגנון האו"ם לפיקוח על הפרת הסנקציות נגד צפון קוריאה. סין נמנעה בהצבעה.

באותה שנה פוטין ביקר בצפון קוריאה לראשונה זה יותר משני עשורים, וחתם על הסכם הגנה הדדי שחידש התחייבויות מתקופת המלחמה הקרה לסיוע הדדי במקרה של מתקפה. ההסכם סלל את הדרך לשליחת כוחות צפון קוריאניים לרוסיה.

בתמיכתן של סין ורוסיה צמחה כלכלת צפון קוריאה בשנה שעברה ב־3.5%, זו השנה השלישית שבה נרשמה צמיחה של יותר מ־3%. מדובר בקצב צמיחה גבוה עבור אחת המדינות שעליהן מוטלות הסנקציות הכבדות ביותר בעולם.

לאחרונה צפון קוריאה ביצעה את גניבת הקריפטו הגדולה בהיסטוריה, כשגנבה יותר מ־6 מיליארד דולר מבורסת הקריפטו בייננס (Binance). בהמשך ארה"ב הודיעה כי סייעה להקפיא כמעט מחצית מהסכום שנגנב. לפי חברת ניתוח הנתונים צ'יינליסיס (Chainalysis), צפון קוריאה אחראית לכאורה ל־89% מההפסדים שנגרמו השנה ברחבי העולם בעקבות פריצות למערכות קריפטו, לעומת 15% בשנת 2021.

מעמדו של קים התחזק גם בעקבות שינוי מסתמן בעמדתה של סין, שבמשך שנים התנגדה למאמצי צפון קוריאה להשיג נשק גרעיני. לאחרונה בייג'ינג הפסיקה לקרוא לצפון קוריאה להתפרק מנשקה הגרעיני, לפחות בפומבי. במקום זאת, היא מקדמת את מה שהיא מכנה גישה "הוגנת וחסרת פניות" להשגת שלום בחצי האי הקוריאני, ובכך מרמזת כי לא תתנגד למעמדה של צפון קוריאה כמדינה גרעינית בפועל.

בכירים רוסים הצהירו כי הנשק הגרעיני של צפון קוריאה הוא מציאות שאי אפשר להתכחש לה.

בינתיים, בוושינגטון כמעט חדלו לעסוק באיום הגרעיני הגובר מצד צפון קוריאה, לדברי ויקטור ד. צ'ה, שעבד במועצה לביטחון לאומי בתקופת ממשל ג'ורג' וו. בוש והשתתף במשא ומתן הרב צדדי עם צפון קוריאה בשנות האלפיים.

"עבור אדם כמוני, זה קצת כמו לצעוק ביער", צ'ה אמר. לדעתו יש להתמקד כעת בפיקוח על הנשק במקום בפירוק הנשק הגרעיני כנקודת מוצא לשיחות. "אף אחד לא באמת מתייחס".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.