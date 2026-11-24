אוריאן לייטרסדורף, שצפוי להפוך למיליארדר בעקבות עסקת הענק עם אמזון, עדיין שירת ביחידה 81 כאשר דקארט הוקמה וגייסה עשרות מיליוני דולרים. מצד אחד גורמים טוענים כי הקים את החברה בזמן שירותו בעוד שאחרים המעורים בפרטים טוענים כי הצטרפותו הרשמית לחברה התרחשה רק לאחר שחרורו לפני כשנה וחצי.

המקרה של דקארט מעלה שאלה עקרונית: האם ראוי שחיילים המשרתים בצה"ל ישתלבו ויקדמו במקביל מיזמים פרטיים, ויזכו לאחר מכן לגזור קופון גדול?

● ב-8200 אין דילמות כאלה: הם אמרו לא לאקזיט ענק ומיד דילגו לאחר

● עסקת הסייבר שעשויה לשנות את מאזן הכוחות בענף

● בהובלת קרן ג'ורג'יאן הקנדית: EON מגייסת לפי שווי של 6 מיליארד דולר

עסקת הענק של חברת הבינה המלאכותית הישראלית עם אמזון, בהיקף של יותר מ־7.5 מיליארד דולר, צפויה להפוך את שלושת מייסדי החברה למיליארדרים. אלא שסיפורו של ד"ר אוריאן לייטרסדורף, בן 23 בלבד, מעלה שאלה מעניינת החורגת מגבולות העסקה עצמה: כיצד מתאפשר לחייל בשירות פעיל להיות מעורב בהקמת חברת סטארט־אפ, והאם במקרים כאלה גם למדינה, שמשקיעה בהכשרתו, מגיע חלק מההצלחה הכלכלית?

דקארט הוקמה בספטמבר 2023, כחודש לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל, כאשר אוריאן עדיין שירת ביחידה 81, היחידה הטכנולוגית של אגף המודיעין בצה"ל. בתחילת דרכה הוצגו בפומבי שני מייסדיה, אחיו הבכור דין לייטרסדורף ומשה שלו, יוצאי יחידה 8200. באוקטובר 2024 נחשפה החברה עם גיוס של 21 מיליון דולר. בפברואר 2025 השתחרר אוריאן מצה"ל, ובהמשך נחשפה זהותו כמייסד השלישי. כיום הוא משמש המדען הראשי של החברה.

גורמים המעורים בפרטים טוענים כי אוריאן הצטרף לחברה בפועל רק לאחר שחרורו מצה"ל, וכי אין סתירה בין פעילותו בחברה לבין פקודות הצבא. עם זאת, בתמונה מספטמבר 2023, שבה מופיע אחד המשקיעים הראשונים בדקארט לצד שלושת המייסדים, נראה גם אוריאן, כבר בתקופה שבה החברה החלה לגייס הון.

התמונה אינה מעידה כשלעצמה על מעמדו הרשמי בחברה או על היקף פעילותו בה באותה עת, אך היא מעלה שאלות בנוגע למעורבותו במיזם מראשית דרכו. נדבך נוסף בסיפורה של דקארט הוא מעורבותו של תא"ל (במיל') יוסי שריאל, שכיהן כמפקד יחידה 8200 בעת הקמת החברה, ובזמן טבח 7 באוקטובר. שני מייסדיה האחרים, דין לייטרסדורף ומשה שלו, היו פקודיו בעבר. לאחר פרישתו מצה"ל הצטרף שריאל להנהלת דקארט והוא צפוי ליהנות גם הוא מהאקזיט. עם זאת, אוריאן עצמו שירת ביחידה 81 ולא ב־8200, ולא היה כפוף באופן ישיר לשריאל.

מה מאפשר הצבא, ולמי שייכת הטכנולוגיה?

פקודות צה"ל אינן אוסרות באופן מוחלט על פעילות עסקית של חיילים בשירות פעיל. פקודת מטכ"ל 33.0115, העוסקת בעבודה פרטית ובהשתתפות חיילים בעסקים פרטיים, מאפשרת מתן היתרים חריגים, בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים בצבא. הפקודה מסדירה גם את התנאים שבהם חייל יכול להיות בעל שליטה בתאגיד ואת חובות הדיווח הנוגעות למעורבותו בחברה פרטית.

אחד ההיבטים המעניינים בפקודה נוגע דווקא לתמורה הכספית. ככלל, חייל שקיבל היתר לעבודה פרטית שלא מטעמי מצוקה כלכלית נדרש להעביר מהתמורה בגין עבודתו לקרן לב"י (למען ביטחון ישראל - שאוחדה בהמשך עם האגודה למען החייל), אך הפקודה מאפשרת לאשר חריגים גם לכלל זה. עם זאת, קיים הבדל בין תמורה בגין עבודה פרטית במהלך השירות לבין רווח ממכירת מניות בחברה לאחר השחרור, ואין להסיק מהוראה זו כי המדינה זכאית בהכרח לחלק מהאקזיט.

ברשות המסים חושבים שצריך לשנות את הכללים סוגיית התמורה שמקבלת המדינה על השקעתה בהכשרת יזמי ההייטק מעסיקה גם את רשות המסים. בחודש מאי האחרון נחשף בגלובס כי ברשות מתגבשת הצעת חוק שלפיה בוגרי יחידות טכנולוגיות בצה"ל, בהן 8200 וממר"ם, ייחשבו תושבי ישראל לצורכי מס במשך עשר שנים לאחר שחרורם, גם אם יעבירו את מרכז חייהם לחו"ל. בנוסף, כל חברה טכנולוגית שיקימו בתקופה זו תיחשב חברה תושבת ישראל לצורכי מס. הרציונל העומד בבסיס ההצעה הוא שהמדינה משקיעה משאבים רבים בהכשרת חיילים ביחידות הטכנולוגיות, המקנים להם ידע, כלים ומיומנויות המשמשים אותם בהמשך להקמת חברות. אלא שכאשר היזמים מעבירים את פעילותם או את הקניין הרוחני של החברות לחו"ל, המדינה לא תמיד נהנית ממלוא פירות ההשקעה. ברשות המסים העריכו כי אובדן הכנסות המס כתוצאה מכך עשוי להגיע לעשרות מיליארדי שקלים לאורך מספר שנים. היוזמה עוררה ביקורת חריפה בקרב מומחי מיסוי, שטענו כי היא עלולה לפגוע בחופש העיסוק והתנועה, לסתור אמנות מס בינלאומיות וליצור אפליה בין בוגרי יחידות טכנולוגיות לבין יתר המשרתים בצה"ל. עוד הועלה החשש כי המגבלות יפגעו במוטיבציה לשרת ביחידות אלה. על פי הטיוטה שנחשפה במאי, ההצעה נועדה לחול על מי ששירתו לפחות 24 חודשים ביחידות הרלוונטיות, ולא תחול רטרואקטיבית, אלא רק על מי שיתגייסו לאחר כניסת החוק לתוקף, ככל שיאושר. מיטל וייזברג קראו עוד

לצד פקודות הצבא, קיימת גם שאלת הבעלות על הקניין הרוחני. לפי חוק הפטנטים, המצאה שאליה הגיע אדם במהלך עבודתו ובעקבותיה שייכת ככלל למעסיק, בהיעדר הסדר אחר. עיקרון זה חל גם על המצאות שירות של חיילים. החוק אף קובע חובות דיווח בנוגע להמצאות שפותחו במהלך השירות, ובנסיבות מסוימות גם לאחריו. עם זאת, הקמת חברה במהלך השירות הצבאי אינה מקנה למדינה באופן אוטומטי זכויות בקניין הרוחני שלה או חלק במכירה.

במקרה של דקארט, אין בשלב זה מידע המעיד כי החברה עושה שימוש בקניין רוחני השייך לצה"ל. יתרה מזאת, גורמים צבאיים טוענים כי אין לצבא זכות או יכולת לדרוש או לצפות לכלשהם תמלוגים מן העסקה.

באוניברסיטאות כבר קיים מודל תמלוגים

נקודת השוואה מעניינת לדיון נמצאת באקדמיה. בדומה לצבא, האוניברסיטאות משקיעות משאבים רבים בהכשרת כוח אדם טכנולוגי, במחקר ובפיתוח.

אלא שבאקדמיה קיימים מנגנונים מוסדרים שבאמצעותם המוסדות יכולים ליהנות כלכלית מהצלחתן של חברות המבוססות על טכנולוגיות שפותחו במסגרתן. במסגרת הסכמי המסחור עשויות האוניברסיטאות לקבל מניות בחברות, תמלוגים מהכנסותיהן או חלק מהתמורה בעת מכירתן. כך, חלק מהערך הכלכלי שנוצרבעקבות ההשקעה במחקר חוזר למוסד שהשקיע בו ויכול לשמש למימון מחקרים נוספים.

עם זאת, האוניברסיטאות אינן זכאיות לחלק מכל אקזיט של אחד מבוגריהן רק משום שהכשירו אותו. הזכאות נובעת בדרך כלל מבעלות על הקניין הרוחני או מהסכם מסחור שנחתם עם היזמים.

ההבחנה הזאת רלוונטית גם לצה"ל. במשך עשרות שנים שימשו היחידות הטכנולוגיות של הצבא חממה לתעשיית ההייטק הישראלית, ובוגריהן הקימו חברות רבות שנמכרו במיליארדי דולרים.

המדינה עשויה לקבל 5.5 מיליארד שקל

אלא שלמדינה כבר יש מנגנון שבאמצעותו היא נהנית מהצלחתם של יזמי ההייטק: מערכת המיסוי. במקרה של דקארט, מדובר בסכומים משמעותיים במיוחד. כפי שפורסם בגלובס, שלושת מייסדי החברה מחזיקים יחד בכ־64% ממניותיה וצפויים להתחלק בכ־4.8 מיליארד דולר, בכפוף לעמידה בתנאי העסקה לאורך חמש שנים. המס שיושת עליהם עשוי להגיע לשיעור של 35%, הכולל מס רווחי הון של 30% ומס יסף של עד 5%.

לפי הערכת גלובס, בהנחה שמלוא התמורה תשולם במזומן, הכנסות המדינה ממיסוי שלושת המייסדים עשויות להגיע לכ־5.5 מיליארד שקל, כמחצית מהיקף המס ששילמו ארבעת מייסדי וויז בעקבות מכירת החברה לגוגל ב־32 מיליארד דולר. בפועל, מבנה העסקה, הכולל תמורה במניות ותשלומים המותנים בעמידה ביעדים, ישפיע על היקף המס ועל מועד גבייתו. לכך מצטרפים מקומות העבודה שמייצרת תעשיית ההייטק, הכנסות המדינה ממיסוי שכר העובדים ופעילותן הכלכלית של החברות בישראל.

עם זאת, מערכת המיסוי אינה מבחינה ככלל בין יזם שהקים חברה לאחר שחרורו לבין מי שעשה זאת במהלך שירותו הצבאי. המקרה של דקארט מעלה אפוא שאלה עקרונית: האם במקרים שבהם המדינה מאפשרת לחייל לעסוק ביזמות מסחרית במהלך שירותו ראוי לקבוע תנאים כלכליים מיוחדים, או שמא מערכת המיסוי וההסדרים הקיימים בתחום הקניין הרוחני כבר מספקים תמורה הולמת? סוגיית התמורה שמקבלת המדינה על השקעתה בהכשרת יזמי ההייטק מעסיקה גם את רשות המסים.

בחודש מאי האחרון נחשף בגלובס כי ברשות מתגבשת הצעת חוק שלפיה בוגרי יחידות טכנולוגיות בצה"ל, בהן 8200 וממר"ם, ייחשבו תושבי ישראל לצורכי מס במשך עשר שנים לאחר שחרורם, גם אם יעבירו את מרכז חייהם לחו"ל. בנוסף, כל חברה טכנולוגית שיקימו בתקופה זו תיחשב חברה תושבת ישראל לצורכי מס.

הרציונל העומד בבסיס ההצעה הוא שהמדינה משקיעה משאבים רבים בהכשרת חיילים ביחידות הטכנולוגיות, המקנים להם ידע, כלים ומיומנויות המשמשים אותם בהמשך להקמת חברות. אלא שכאשר היזמים מעבירים את פעילותם או את הקניין הרוחני של החברות לחו"ל, המדינה לא תמיד נהנית ממלוא פירות ההשקעה. ברשות המסים העריכו כי אובדן הכנסות המס כתוצאה מכך עשוי להגיע לעשרות מיליארדי שקלים לאורך מספר שנים.

היוזמה עוררה ביקורת חריפה בקרב מומחי מיסוי, שטענו כי היא עלולה לפגוע בחופש העיסוק והתנועה, לסתור אמנות מס בינלאומיות וליצור אפליה בין בוגרי יחידות טכנולוגיות לבין יתר המשרתים בצה"ל. עוד הועלה החשש כי המגבלות יפגעו במוטיבציה לשרת ביחידות אלה. על פי הטיוטה שנחשפה במאי, ההצעה נועדה לחול על מי ששירתו לפחות 24 חודשים ביחידות הרלוונטיות, ולא תחול רטרואקטיבית, אלא רק על מי שיתגייסו לאחר כניסת החוק לתוקף, ככל שיאושר.