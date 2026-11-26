על פניו, נראה שאנתרופיק, שיצאה להנפקה רק לפני שבוע, הגיעה לבורסה בניו יורק בעיתוי אומלל: שוק מניות דובי ואוויר שיוצא ממניות ה־AI. ביום רביעי שעבר תמחרה אנתרופיק את המניה שלה ב־83 דולר, מעל לקצה העליון של הטווח שהציגה למשקיעים - מה ששיקף לחברה שווי של 1.5 טריליון דולר. יותר משבוע לאחר מכן, וגם לאחר שמנכ"ל חברת AI אחרת - ג'נסן הואנג הוחזר לתפקידו, מניית אנתרופיק במגמת ירידה כשהיא ממוקמת לראשונה מתחת למחירה בהנפקה ושוויה עומד על 1.09 טריליון דולר.

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אדם פישר, מי שהקים את הסניף הישראלי של קרן ההון סיכון בסמר - אחת המשקיעות באנתרופיק ומהמרוויחות הגדולות מההנפקה - לא מתרגש מהירידות. "אני לא חושב שיש מי שרואה את זה ככישלון", אומר פישר בראיון לגלובס. "צריך להסתכל על זה אחרת: מעולם לא הייתה חברה טכנולוגית שהתחילה מאפס, גייסה הון פרטי מקרנות הון סיכון והגיעה לשווי של טריליון דולר בתוך ארבע שנים - זה נתון פסיכי".

"השאלה צריכה להיות אחרת: האם אי פעם נתקל במשהו דומה לזה?", הוא מסביר. "אני רוצה להאמין שכן, אבל אין לי מושג אם זה יקרה - אחרת כבר הייתי משקיע באותה החברה. אנתרופיק לא יצאה להנפקה כדי לעשות אקזיט - חברות חושבות על המשמעות הנוספת שנגזרת מלהיות חברה ציבורית - כמו נגישות להון ומיתוג".

ההחלטה להשקיע

פישר (50), מי שהקים את הפעילות של בסמר בישראל והשקיע בחברות ישראליות שהנפיקו בוול סטריט כמו וויקס ופייבר, מכר חברות במיליארדים - בהן מליו, הבאנה לאבס ודיינמיק יילד - לא השקיע באופן אישי באנתרופיק. את ההשקעה ניהלו מטעם בסמר השותפים האמריקאים ביירון דידר וסמיר דולאקיה. בראיון עם גלובס מספק פישר, שנכח בשיחות ההשקעה ונחשב לאחד השותפים המשפיעים בקרן, הצצה לפורומים הסגורים שבהם התקבלו ההחלטות המשפיעות.

על פי הפרסומים בדה אינפורמיישן וברשת CNBC, בסמר השקיעה באנתרופיק כ־850 מיליון דולר ובהנפקה החזיקה נתח ששווה ערך ל־10 מיליארד דולר. מדובר בהחזר של יותר מפי 10 על ההשקעה שנערכה בתקופה של שנתיים בלבד אם כי מניות המשקיעים עדיין חסומות והם רחוקים מלממש אותן במלואן.

אבל ההחלטה להשקיע באנתרופיק במהלך אחד מסבבי הגיוס המוקדמים שלה שהתקיימו ב־2024, כאשר החברה הייתה שווה 21 מיליארד דולר בלבד, לא היתה טריוויאלית בכלל. באותו הזמן, פחות משנתיים לאחר שהמתחרה OpenAI השיקה את ChatGPT וחנכה את מהפכת ה־AI, אנתרופיק הייתה סטארט־אפ צעיר ונחות שסבר שהכסף הגדול נמצא בשוק הארגוני ולא במוצרי צ'אט שמכוונים למשתמש הפרטי.

על פי מסמך פנימי שנכתב בקרן באותה השנה ונחשף באתר CNBC, הקרן הזהירה את משקיעיה כי היא עשויה להפסיד חלק או את כל השקעתה באנתרופיק אם היא לא תעמוד ביעדים שלה. "קצב ההכנסות השנתי של אנתרופיק אז עמד על בין 100־150 מיליון דולר, עשירית ממה ש־OpenAI הכניסה וההפסדים היו מטורפים - אז החברה אמנם צמחה מאוד מהר, אבל גם הפסידה בקצבים הולכים וגדלים", נזכר פישר. "אתה מגיע לנקודה שאתה שואל את עצמך: איך אני יכול לתמוך בחברה שרק הולכת להפסיד יותר ויותר? זו החלטה לא פשוטה - במיוחד כאשר המתחרה - OpenAI מייצרת הכנסות שגדולות פי 10 ממה שאנתרופיק עושה".

אז איך מצדיקים את זה בוועדת השקעות?

"הייתה אמנם דאגה שבסוף לא יהיה הבדל מאוד גדול בין המודלים המתחרים, או שיש גבול למשמעות של מודל יותר גדול. כלומר, האם יש צורך כל הזמן בפיתוח מודלים גדולים ומשוכללים יותר? באנלוגיה לרכב, זה לא עוזר שאני מביא לך רכב יותר מהיר אם אתה עדיין תקוע בפקקים. אז ידענו גם שאנחנו לא מבינים לאן זה יתפתח, אילו יכולות ואילו שימושים יהיו. וכבר אז ראינו מספיק דברים שהבנו שזה די אינסופי, אבל התייחסנו לזה כמו נפט - ככה קראנו לזה. זה כמובן הרבה יותר מעניין כי נפט, עד שהבינו איך להשתמש בו וגם כשהבינו, הוא היה תלוי בכל כך הרבה דברים שהיו צריכים להתפתח כמו כבישים ותחנות דלק. בעולם ה־AI הכול דיגיטלי, כל התשתית והתקשורת כבר קיימות. אתה לא מחכה לאף אחד וזו אחת הסיבות שזה הרבה יותר טוב מהאינטרנט. באינטרנט ידענו שזה מדהים, אבל רוב האנשים בעולם חיכו שנים עד שיהיה רוחב פס נורמלי ועד שזה יגיע למובייל. ב־AI ראינו שאני יכול להשתמש בזה, העסק יכול להשתמש בזה ויזם חדש יכול להשתמש בזה. אז ידענו שהפוטנציאל הוא פשוט עצום, גם אם אנחנו לא יכולים לתאר בדיוק למה והרגשנו שזה פשוט משהו שאנחנו לא יכולים לפספס.

אדם פישר אישי: בן 50, מתגורר ברעננה.

תואר ביחסים בינלאומיים וכלכלה מאוניברסיטת ג'ורג'טאון

מקצועי: דירקטור בחברות כגון doubleAI של אמנון שעשוע,

דרייבנטס של עידו סוסן, זיג של מייסדי איירון סורס,

בפייבר של מיכה קאופמן ומשקיע בוונדרפול.

שימש כדירקטור בחברות שנמכרו והונפקו בהן וויקס ומליו.

עוד משהו: חובב כושר גופני

היו אנשים בקרן שהתנגדו ואמרו אולי באמת עדיף שלא. זה מסוכן ואז לא?

"הוויכוח היה לגבי גודל הצ'ק. אנחנו אמנם קרן גדולה ובדרך כלל שותפים יכולים לקבל החלטות השקעה אפילו ביתר עצמאות ביחס לקרנות אחרות, אבל הסכומים כאן היו מעל ומעבר לכל מה שהכרנו עד כה. כבר אז חשבנו שיש מקום למספר בתעשייה ויש באמת ריכוז של טאלנט שבאמת קשה לראות מישהו אחר מארגן כזה קבוצה גדולה כפי שהיה באנתרופיק. גם הדגש שלהם על עסקים כי הלקוח יחד עם ויתור על הצרכן הפרטי נראה לא טריוויאלי - אבל צריך לזכור שזו הייתה תקופה אחרת: קלוד קוד עוד לא היה קיים וכל מה שהכרנו היה צ'ט בוט שחשבנו שהיה יכול לסייע לעובדים ארגוניים - לא הבנו אז את העולם האג'נטי (עולם סוכני ה־AI) שקיים היום ולא שיערנו לאן מהפכת הקודינג יכולה להגיע".

"פתאום המחיר קפץ"

את השידוך עם החברה עשתה לצוות של בסמר קרן מנלו האמריקאית - אחת משתי המשקיעות הראשונות בחברה שאחזקותיה ביום ההנפקה הגיעו ל־25 מיליארד דולר. היא הציעה את ההשקעה לשניים משותפיו של פישר, שעוסקים בהשקעות בחברות בוגרות וצומחות - ביירון דיטר - מי שהשקיע בעבר בענקיות כמו קנבה, פרפלקסיטי והמוניות של וואימו, וסמיר דולאקיה - מי שגם משקיע בחברת הסייבר הישראלית אפווינד.

שנה אחר כך, במרץ 2025, נדרשה בסמר להשקיע שוב בחברה, אך עד אז הדילמות כבר נעלמו. "אם קודם לכן, הסיכוי הוא גבוה עד כדי כך שאתה יכול להפסיד הכול, בסיבוב החדש (E) של החברה, אנתרופיק עקפה את התחזיות בהרבה וראינו שיפור דרמטי במרווחים", אומר פישר. "קלוד קוד הושק וידענו שהוא צומח בצורה יפה ועומד לעקוף את המתחרה קרסר - פתאום אתה רואה דוגמה שימושית למה שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה, עד אז לא ידעת מי בדיוק משתמש בזה ועד כמה. עד אז חשבנו ש־AI זה בעצם צ'ט בוט במשרד ופתאום המחיר של החברה קפץ בתוך 9 חודשים ל־61 מיליארד דולר".

פישר מוסיף כי "לא רק בבסמר לא ראו נתון כזה. מעולם קודם לכן בענף ההון סיכון לא היו חברות פרטיות שצומחות בקצב שכזה בתוך תשעה חודשים. חשבנו שזה יתייצב מתישהו, אבל זה לא נראה שזה מאט - אם מישהו היה מציג לך את המספרים של החברה היום אז בתקופה כשהשקענו - היית אומר שהוא מעשן משהו - זה לא ריאלי וזה לא יקרה".

קריסת מניות ה־AI

פישר גם התייחס לבעייתיות בעובדה שלצד הרווחיות התפעולית החיובית של אנתרופיק, ההתחייבויות ארוכות הטווח שלה לרכישת שרתים ומעבדים התקרבו ל־900 מיליארד דולר, דבר שמעלה את שאלת החוב.

"הבעיה הכי חמורה בשוק הזה הוא שלרוב החברות אין מספיק כוח מחשוב כדי לעבד AI לפי הביקושים - וזה מה שמגביל את המתחרים של אנתרופיק", מסביר פישר. "אנתרופיק, יחד עם ספייס אקס, הן כנראה היחידות שיכולות לספק את רמת הביקוש לשירותים שלהן. ההתחייבויות האלה מטורפות, אבל הן קריטיות. דאטה סנטרים לא נבנים והתחייבויות מחברות כמו אנבידיה לא מתקבלות בלי שמישהו מתחייב אליהן מראש. בנוסף, אנתרופיק שולטת בכל הדרך שבה היא בונה את השרתים ואת חוות השרתים שלה ומשפרת אותו בצורה דרמטית כדי להתייעל יותר".

מניות ה־AI נמצאות כבר חודש במגמת ירידה יחד עם הקריסות בוול סטריט. האם האוויר יצא מבועת ה־AI?

"זה שוק שמצד אחד הוא ענק - הדבר הכי מטורף שיקרה בחיים שלנו - ומצד שני, לא הגיוני שכל חברה שנוגעת בתחום תצליח. יש לא מעט חברות שבונות על אותו לקוח ולכן נוצרת הרגשה של בועה מנופחת, אבל זו לא בועה שבה רוב החברות לא יצליחו או לא שוות כלום, אלא שוק סכיזופרני שלא יודע להבדיל עדיין בין החברות שיגדלו לממדי ענק לבין אלו שיימחצו".

פישר מודה שצבט לו בלב כשאמזון הייתה זו שרכשה בסוף את דקארט הישראלית ב־7.5 מיליארד דולר ולא אנתרופיק שכבר הייתה במו"מ מתקדם איתה. "זה חשוב שיהיו כאן מרכזי פיתוח לעוד חברות, זה חשוב לתעשייה - והרכישה של אמזון היא הוכחה שברגע שעשית רכישה אחת, יותר קל לך לעשות את הרכישה השנייה (החברה קנתה לפני 13 שנה את אנפורנה לאבס, ובאמצעותה מבוצעת רכישת דקארט - א"ג). אבל אני חושב שיש לחברות מודלי קצה להחזיק באתרי פיתוח מודל מחוץ לארה"ב", הוא מסביר. "זה כאילו שסוכנות המודיעין האמריקאית הראשית תפתח פה משרד. זה לא פשוט וגם רואים שחברות המודלים לא קונים חברות מחוץ לארה"ב בגלל הרגישות של נגישות העובדים למשקלות המודלים".

מלחמת הציוצים

פישר הוא שותף ישראלי בקרן הון סיכון אמריקאית וכמו רבים המועסקים בחברה אמריקאית, הם ממעטים להתבטא מחוץ לקופסה. פישר הפך כבר ב־2023 לדובר בולט של משקיעי ההון סיכון נגד החקיקה המשפטית של הממשלה היוצאת. מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, הוא מצייץ כמעט מדי יום ברשת X נגד מפיצי תעמולה נגד ישראל, יהודים והציונות. בפרט הוא טורח להגיב ולהתנצח עם כל מי שמאשים את הציונות בגזענות ומי שמבלבל אותה עם עליונות דתית או גזעית ומנסה לנקוט מדיניות ברורה ומנוסחת היטב באנגלית על דבריהם הרהוטים של הסנאטור האנטי־ישראלי הנבחר במישיגן עבדול א־סייד, ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני ומספר פרשנים וכתבי עיתונות ליברליים שמציגים תמונת מעוותת על ישראל.

פישר לא חושש מכך שיווצר קושי מהותי עסקי עבור חברות הסטארט־אפ וההייטק הישראליות בארה"ב, אבל העתיד הרחוק מטריד אותו יותר. "אנחנו מתקרבים למציאות שבה ב־2030 יכריז בית משפט בינלאומי לצדק שישראל ביצעה רצח עם וזה יפתח את הפתח עבור כל מיני פוליטיקאים ותנועות בעצם להטיל סנקציות", מזהיר פישר. "אני לא חושב שזה יקרה בארצות הברית ולא רואה את זה מגיע לסנקציות בנקאיות משתקות, אבל אני חושב שיהיו הרבה מדינות שישתפו עם זה פעולה. אנחנו רגילים לאיום סייבר, אנחנו רגילים לאיום קינטי, אבל לא היינו מוכנים לאיום התעמולה האנטי־ישראלית שנפל עלינו ב־8 לאוקטובר. אנחנו לא לגמרי מבינים את המלחמה הזו, אולי מעבר לשיח מסוים על קטאר ורוסיה - ואנחנו ממש לא מוכנים לצד המשפטי של המאבק הזה - כי אם כן, הייתי מצפה שהמדינה תפעל אחרת - והיא לא".

פישר גם מסביר שהמעבר ל־AI, שיכול לבצע הנדסת תודעה, רק יילך ויגבר. "ישראל אולי יכולה להתמודד עם מתקפת סייבר או עם מתקפה קינטית, אבל למאבק המשפטי והתעמולתי היא לא מוכנה בכלל. אני חושב שזה חמור עד כדי כך שיש מקום למשרד ממשלתי שיעבוד רק על זה".

הוא הוסיף ואמר כי "אני רואה זאת כדרך להראות לכל התומכים שלנו גרסה אחרת - ומשתדל לעשות זאת בצורה שמלמדת אחרים ומשמשת להם דוגמא. ברוב הפעמים אני מרגיש שאני מחדש למשתמשים".

שון מגוויר קיבל לא אחת אזהרות מהשותפים בקרן סקויה על ההתלהבות שלו להגן על ישראל ברחבי הרשת. אילו תגובות אתה מקבל מהשותפים בקרן?

"הם יודעים שאני מגן על המדינה ועל העם שלי ואני לא תוקף אף אחד. הסגנון שלי מאוד ממוקד ואני משתדל לבחור את הקרבות שלי".