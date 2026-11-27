אם לא נתקלתם בשם אלון גונן, כנראה שלא ביקרתם לאחרונה באינסטגרם. היזם והמיליארדר, שרשם אקזיט ענק בפלטפורמת המסחר Plus500 שאותה ייסד עם שותפיו, מתחזק בשנתיים האחרונות חשבון אינסטגרם פופולארי עם מעל 110 אלף עוקבים, וחשבון טיקטוק עם יותר מ־90 אלף עוקבים. בסך הכל יש לו כ־300 אלף עוקבים בכל הרשתות החברתיות.

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מבט על חשבון האינסטגרם הצבעוני של גונן, שבו הוא מעלה מספר סרטונים מדי יום, עשוי לשבור לא מעט סטיגמות על יזמי הייטק. הסרטונים של גונן נעים בין סרטוני מוטיבציה לצעירים על השקעות ויזמות, תובנות מניסיונו כיזם, ועד לעצות ותובנות בתחום הלייף סטייל, העשויים להיתפס בעיני המתבונן מהצד כשנויות במחלוקת או משעשעות.

כך למשל, באחד הסרטונים הוא מסביר מה עומד מאחורי ההחלטה שלו להקים את ביתו החדש, כך שיורכב מיחידות דיור נפרדות לכל אחד משלושת ילדיו הצעירים, הפזורים לצד מבנה מרכזי שבו סלון ומטבח. "לא צריך להיות באותו בית ולשמוע את הצרחות של כולם", הוא מסביר לעוקביו את הרציונל מאחורי ההחלטה. בסרטון אחר מראה גונן, כשהוא ללא חולצה לגופו, כיצד הוא קוטף את ארוחת הבוקר שלו מעץ הפלנטיין אותו הוא מגדל.

"הייתי בהרצאה בטכניון והעלינו את הסרטון לאינסטגרם שלי, וזה פשוט התפוצץ לגמרי", מסביר גונן את הבחירה שלו להשקיע חלקים נכבדים ממרצו והונו ברשתות החברתית בראיון לגלובס. "אז הבנתי שיש פה מחסור במשהו, ומשם זה פשוט התגלגל. ראיתי כמה אנשים רוצים לשמוע ולעשות את הדברים שאני אומר".

אלון גונן אישי: בן 50 , נשוי ואב ל־ 3, מתגורר במושב בצפון

מקצועי: יזם טכנולוגי ומשקיע, ממייסדי פלטפורמת המסחר Plus500 ו- deFounder לקידום יזמות והשקעות בדור הבא של היזמים. בעל תואר ראשון בהצטיינות מהטכניון בהנדסת חשמל עם התמחות במחשבים

עוד משהו: מתחזק חשבונות פעילים ברשתות החברתיות, עם כמעט 300 אלף עוקבים, שבהם הוא מעלה סרטוני מוטיבציה ולייף סטייל

"הרעיון הוא מאמץ קטן ורווח גדול"

על אף מה שעשוי להיתפס מהצד כחיפוש של גונן אחרי במה וחשיפה הוא מתעקש: "אין לי צורך להשמיע קול. להפך, אני לא אוהב להשמיע את קולי, אבל המטרה - לעשות את החיים יותר טובים בארץ - מקדשת את האמצעים. זה שווה לי את החשיפה שאני לא אוהב, וכסף זה בטוח לא עושה לי".

ואיך הפידבקים?

"מדהימים. אם לא הייתי מקבל את הפידבקים האלה לא הייתי ממשיך, כי זה מה שמניע אותי. כשאנשים הולכים לאקדמיה ולא מוותרים לעצמם, וכותבים לי את זה מאות אם לא אלפי אנשים, זה משוגע לגמרי. תחשוב כמה משפחות וכמה אנשים עשו שינוי בזכות הסרטונים שלי".

נשמע קצת מפחיד מה שאתה מתאר, אחריות כבדה, לא?

"אין לי בעיה עם אחריות מהסוג הזה, כי אני בטוח שזה הדבר הנכון".

אתה מקבל גם תגובות שליליות?

"התגובה הראשונית היא תמיד 'מה אתה צריך את החשיפה הזאת?', אבל זה מסוג הדברים שאני אוהב. אני אוהב לעשות דברים גדולים במאמץ לא כזה גדול. אני מראה לאנשים שאפשר לעשות את הדברים שאני עשיתי מבלי להתאמץ יותר מדי. הרעיון הוא מאמץ קטן ורווח גדול. לאו דווקא כספי".

מה זאת אומרת בלי להתאמץ, כשהקמת חברה לא עבדת קשה?

"ממש לא. רוב השנים עבדתי מעשר בבוקר עד ארבע אחה"צ. הרעיון הוא לייצר מערכות שעובדות נקי ומסודר עם האנשים הנכונים. אני חושב שזה גם מה שצריך לעשות בארץ, בחינוך, בממשלה ובכלל. זה לא קשור למאמץ, זה יותר קשור לחשיבה יפה, נקייה, מסודרת. אין קשר למאמץ".

ובכל זאת, אנחנו שומעים כל מיני יזמים ואנשים שמנהלים חברות, שמספרים על זה שאין להם יום ואין להם לילה, אתה אומר שאפשר אחרת?

"אני לא מכיר את הדבר הזה, מעולם לא עבדתי ככה. לא אגיד שזה היה קל, אבל עבדנו מאוד מסודר וחכם, ואי אפשר לעשות את זה בלי אנשים טובים. הרי כמה שעות בן אדם באמת יכול להתרכז ביום? אני אישית יכול להתרכז טוב 4־5 שעות גג.

"אני יכול להיות במשרד גם 24 שעות, אבל זה לא ייתן לי כלום, אז אף פעם לא שיחקתי אותה. לא היו לנו ישיבות בחברה, הייתי נכנס לאנשים לחדר, קורא למי שצריך, רושמים על מפית מה צריך לעשות, וזה מבוצע באותו רגע. את כל הפורמליות העפתי לגמרי".

"כמשקיע אני אוהב מונופולים"

את עיקר הונו עשה גונן (50) הודות למכירת מניות חברת Plus500 , אותה ייסד בשנת 2008 יחד עם חמישה שותפים נוספים. גונן, ששימש כאחראי ניהול סיכונים ופיתוח אסטרטגי בחברה, הקים אותה יחד עם שני חבריו מהתיכון גל הבר ואלעד בן יצחק. אליהם חברו שלומי ויצמן, עומר אלעזרי ושמעון סופר, אותם הכיר בלימודי התואר הראשון בטכניון. השישה פיתחו פלטפורמה המספקת שירותי מסחר מקוון בחוזים על הפרשים (CFDs), מניות, חוזים עתידיים, שווקי חיזוי ואופציות.

בשנת 2013 הונפקה החברה בבורסה בלונדון לפי שווי של כ־200 מיליון דולר. בשנת 2015 עמדה החברה בפני מכירה לאיש העסקים טדי שגיא, שביקש לנצל ירידה במחיר המניה כדי לרכוש אותה לפי שווי של כ־700 מיליון דולר, אך העסקה לא קיבלה את אישור הרשויות. כיום, נסחרת Plus500, שממשיכה לפעול מחיפה, לפי שווי של כמעט 3 מיליארד דולר.

גונן, שהיה בעל המניות הגדול בחברה, מכר בעשור הקודם את כל החזקותיו בה בסכום שהוערך במעל מיליארד שקל (כולל דיבידנדים). לטענתו, לאחר המכירה לא נותרו לו סנטימנטים כלפי החברה. גם כשמנייתה המשיכה לזנק בשנים שלאחר מכן, לדבריו, הוא לא התעניין. "לא מסתכל על זה אפילו לא שנייה, לא מעניין אותי בשיט. מה שכן מעניין אותי אלו החברים שלי, השותפים שעשיתי את זה איתם. עשיתי בשבילם הכול ואני אעשה בשבילם הכול, יש לנו קשר מדהים".

"משקיע במאות חברות, אבל בקושי בארה"ב"

לצד פעילותו ברשתות משקיע אלון חלק מזמנו בהשקעה של הונו, שהוערך בתחילת העשור בידי פורבס על כ־700 מיליון דולר (כ־2.3 מיליארד שקל). בשנה האחרונה הוזכר שמו כמי שלקח חלק במאבק האקטיביסטי בחברת הספנות צים. גונן, יחד עם בית ההשקעות מור וקרן הגידור רידינג קפיטל דרשו לבצע שינויים בהנהלת החברה בצל מאבקי השליטה שהתנהלו בה. לבסוף הוסכם הסדר בין הצדדים.

"פשוט הסתכלתי על המספרים בחברה, ונראה לי שהיא נסחרה בזול. המנכ"ל שם רצה לקנות אחוזים, אז אמרתי אם הוא רוצה לקנות את החברה וגם המספרים נראים טוב, זאת נראית לי השקעה טובה. אני לא יותר מדי מתמצא במה שקורה שם ביומיום, אבל זה נראה לי סוג של חצי מונופול בארץ, וזה דבר טוב למשקיעים. כמשקיע אני אוהב מונופולים, כאזרח לא".

השקעה נוספת, ביצע גנון בחברת התשלומים הישראלית פיימנט שבה הוא מחזיק 9.5% מהמניות. מניותיה ירדו במעל 40% השנה. "הם כמה שנים עשו שם עבודה ממש טובה. אני אוהב את האנשים שעובדים שם וחושב שזה תחום מדהים. הם עושים חיבורים יפים, בין אנשים שצריכים את ההלוואות לטיפולים רפואיים ובין עסקים שצריכים את הגישור הזה. אני משקיע להרבה שנים, פחות מתעניין במה ירד או עלה, והם אחלה חברה".

באילו עוד חברות ציבוריות אתה מושקע?

"אני משקיע במאות חברות ציבוריות. פיימנט וצים זה חלק קטן. אני מפזר את ההשקעות בכל העולם. אני יכול להגיד שהיום אני כמעט לא משקיע בארה"ב, כי אני חושב שהשוק שם לא משהו בתקופה הזאת. המכפילים שם די משוגעים. נראה לי שהשוק גבוה מאוד. יש שם קצת חברות מעניינות, אבל אני אישית לא יותר מדי מתעניין בשוק האמריקאי".

ומה דעתך על השוק הישראלי?

"אני חושב שאם הבידוד של ישראל ילך ויחריף, הכלכלה הישראלית תהיה במצב מאוד מאוד קשה. אם הכיוון ימשיך כמו שזה נראה, ואני לא אומר את זה בקטע פוליטי, אז גם הנדל"ן פה ימשיך להיות גרוע וגם הבורסה תהיה גרועה.

"לעומת זאת, אם ישראל תלך לפתיחות ולשלום ולשיתוף פעולה עם העולם, המצב יהיה יותר טוב. אני אומר את זה מבחינה קפיטליסטית, אין שום אמירה פוליטית במה שאמרתי פה עכשיו, אני אף פעם לא מדבר פוליטיקה".

אתה זה שמנהל את הכסף שלך?

"אין מנהלי השקעות, זה רק אני. אבל יש לי חברה שפיתחה מערכת שמנתחת דוחות. אני עובד קל, אבל המחשב עובד קשה. אני מסתכל על השקעות שלי כפסיביות, אני שם את הכסף ודי שוכח מזה. זה לא העבודה שלי, כמו שאמרתי, אני לא אוהב להתאמץ".

והתיק עושה טוב כשלא מתאמצים?

"אין תלונות".

הולך לישון בשמונה בערב

בדומה לדברים רבים אחרים גם שגרת היום של גונן רחוקה מלהיות שגרתית. "אני לא אוהב שיש לי המון דברים ביומן, אז הוא די פנוי. אני קם ביום רגיל בארבע בבוקר, קורא שעה־שעה וחצי, עושה ספורט, הולך ביער, רץ, שוחה או גולש עד שמונה־תשע, אוכל ארוחת בוקר, ואז מתפנה לפגישות, חברים, ילדים, עבודה, השקעות, או רשתות, והולך לישון בשמונה בערך".

כמה שעות אתה מקדיש לעבודה?

"אני לא עובד בכלל. אף פעם לא הרגשתי שאני עובד. מבחינתי אני כל הזמן בעבודה ובחופש, הכל מעורבב, אין באלנס. אני עושה דברים מתי שאני רוצה. אני לא תמיד נהנה ממה שאני עושה, אני נהנה מהמטרה.

"אני חושב שאנשים שעבדו איתי מאוד נהנו מהדרך, כי אני מאוד מאמין באנשים, אני מאמין שכל אחד יכול לעשות דברים משוגעים, ורק לתת לו את החופש ואת הכוח. ב־Plus500, לכל שותף היה כוח משוגע והחופש הזה גם בנה אותם בצורה טובה. אני מאוד מאמין באנשים מאוד טובים ולתת להם את החופש פשוט להשתגע".

לצד ההשקעות והעבודה ברשתות גונן הקים בשנה האחרונה מיזם בשם "deFounder", במסגרתו הוא משקיע מהונו במיזמים שמגיעים לפתחו. "אנחנו משקיעים בחברות או ביזמים, שאנחנו חושבים שהם מאוד טובים ובתחילת הדרך, אבל יש לנו תנאי קטן - אנחנו מצלמים את כל התהליך, כי אני רוצה שאנשים ילמדו מזה. אני רוצה שהם יראו שזה לא כזה מסובך ליזום. היעד הוא גם לעשות שם כסף עם החברות שאנחנו משקיעים בהן, וגם הערך שאנשים מקבלים. היזמים מקבלים את הערך הזה, ואנשים מהבית מקבלים את הערך שהם רואים איך מקימים חברות, איך חושבים על רעיונות".

אתה מדבר כל הזמן על ערך, יש לך מחשבות על פוליטיקה?

"אני עושה דברים כדי לגרום למשהו לקרות, לא כי אני מקבל מזה משהו. אני מבסוט בחלקי, אני לא צריך את זה. אם אני אחשוב שזה יכול להזיז משהו, אז אני אחשוב על זה, אבל היום אני לא חושב שזה משהו שיכול לעזור למישהו. אני כן חושב שהפוטנציאל בארץ הוא הכי משוגע בעולם, ואני מת לראות את הפוטנציאל הזה יוצא זה מרגש אותי".

מה זה אומר?

"שהכלכלה תעבוד פה כמו שצריך, שלא יהיה פה אין־סוף מריבות, הרג והרס, אלא שאנשים יראו פה עתיד. וגם חיבור עם מדינות אחרות, אני חושב שאפשר לעשות חיבורים מדהימים גם עם האויבים שלנו. פשוט צריך לשנות תפיסה, מהתגוננות וכולם נגדנו לאיך בכל זאת משתפים פעולה ולא גורמים להרס והרג, ואני חושב שזה אפשרי".

אתה אופטימי בהקשר הזה?

"אני חושב שיש מקום לאופטימיות, וההימור שלי הוא שיהיה פה מדהים. אני חושב שיש פה את האנשים הכי מדהימים בעולם, עם הפוטנציאל הכי גדול בעולם, אבל זה לא מספיק, צריך לשתף פעולה. עשינו פה דברים שלא ייאמנו מ־1948, והאמת שעוד לפני. אני חושב שאנחנו צריכים לשתף פעולה כדי להצליח בכל הזירות, ואנחנו לא מספיק משותפים פעולה זה בטוח".

"צריך להפוך את מערכת החינוך לסטראט־אפ"

השיחה עם גונן מתרחשת על רקע השתתפותו בכנס החינוך הבינלאומי הראשון "Edunation 2026" שנערך ביוזמת עיריית ירושלים, אליו הגיעו אלפי משתתפים. הכנס עסק באתגרים הבוערים של התקופה, בהם חינוך בזמן חירום, משבר מעמד המורה, והשפעת ה־AI והרשתות החברתיות על התלמידים.

לדברי גונן, תחום החינוך קרוב לליבו, והוא חלק מרכזי בעשייה שלו. "אני חושב שכשמנתחים איך יהיה לנו פה חיים יותר טובים, הדבר הכי חשוב זה לחנך את הדור הבא, ואם יש משהו שצריך להשקיע בו זה חינוך", טוען גונן. "הדבר שהכי חשוב להשקיע בילדים זה לא כסף, אלא בחינוך שלהם. אני פשוט מאמין בזה, וזה כל כך ברור לי שזה הדבר הנכון שצריך לעשות, וקורה עכשיו ההפך.

"כל מערכת החינוך בארץ היא מיושנת וארכאית, והיא עדיין לא הטמיעה את מהפכת האינטרנט כמו שצריך, ועכשיו יש לה עוד מהפכה (AI, א"ג) שהיא לא מטמיעה כמו שצריך. זה לא עניין של כסף, אלא רק של ניהול המערכת. המערכת היום יותר מדי סוציאליסטית, אי אפשר לפטר מורים ואין כמעט כוח למנהלי בתי ספר. צריך פשוט להפוך את המערכת לסטארט־אפ, שדברים עובדים על פי מדדים. אני חושב שקל לעשות את זה, רק צריך לשנות את התפיסה".

לבסוף, הא גם מותח ביקורת על המערכת שמפוצלת למספר מערכות סקטוריאליות. "צריך להגיד שאזרחות, מתמטיקה, פיזיקה, ואנגלית הם מקצועות הליבה שלנו, ואין דבר כזה שתלמיד לא מקבל את מה שהוא צריך לקבל במקצועות האלה, לא משנה אם הוא דרוזי, ערבי או חרדי".