ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שבת) ב-X הודעה דרמטית שבה כתב כי הוא מסכים לכך שיו"ר ישר גדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, "ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי". עוד נכתב כי "אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו"מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה".

● האם ממשלת מעבר יכולה לתקוף באיראן?

● כ-40% מהערבים הצביעו בעבר למפלגות ציוניות?

בדיונים בין בנט ונתניהו התבקש ראש הממשלה להחליט בנושא הרוטציה עד יום ראשון - ואם לא בנט יפנה לחתום עם איזנקוט. זו גם הסיבה שדיוני המשא ומתן בין ישר וביחד נדחו על ידי בנט לראשון. נתניהו לא חיכה לרגע האחרון.

תגובות

ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד: "מדובר בעוד תרגיל עוקץ שקוף של רמאי סדרתי שרימה כל שותף והפר כל הסכם. הדרך היחידה לבחון את ההצעה היא להשביע ממשלה בראשות איזנקוט ורק אז אפשר יהיה לנהל מו"מ על האפשרות להרחבתה".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כתב ב-X: "די לשטיקים ולטריקים. נתניהו הפסיד. חובתנו לכבד את רצון הבוחר ולהקים ממשלת שינוי והצלה".

יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ': "הושטת היד של רה"מ נתניהו לאחדות היא אמיתית וכנה. אני יודע את זה כמי שישב איתו שעות רבות בנושא בימים האחרונים והיה שותף להתלבטויות ולהכרעה. אני מברך אותו על כך ומוכן להיות ערב לכל סיכום אליו הוא יגיע עם איזנקוט ושותפיו. אני קורא לגדי איזנקוט ולכל חברי הכנסת הציוניים בשמאל לזנוח את רעיון העיוועים של ממשלת מיעוט שנשענת על אויבי ישראל, להושיט יד חזרה לאחים ולהקים ממשלת אחדות לאומית רחבה".

ליברמן: "ממשלת השינוי קורמת עור וגידים"

ביום חמישי, יו"ר ישראל ביתנו קרא לזרז את הקמת ממשלת השינוי בטענה ש"נתניהו ינסה לטרפד את הקמתה בכל מחיר. אני לא פוסל אפשרות שיציע לגדי איזנקוט רוטציה, שבה נתניהו יהיה שני, אבל לכולם צריך להיות ברור: זהו תרגיל בלבד".

ממשלת השינוי קורמת עור וגידים. נתניהו ינסה לטרפד את הקמתה בכל מחיר. אני לא פוסל אפשרות שיציע לגדי איזנקוט רוטציה, שבה נתניהו יהיה שני, אבל לכולם צריך להיות ברור: זהו תרגיל בלבד. במיוחד אחרי ההתפתחויות אתמול בבית המשפט, נתניהו רוצה יותר מכל בחירות חדשות. לכן הוא ימשוך את המשא ומתן על ממשלת ״אחדות״ עד הרגע האחרון, יחפש עילה לפוצץ אותו, וגם אם ממשלה כזו תקום, הוא ינסה לייצר משבר בתוך חודשים ספורים כדי לגרור את ישראל שוב לבחירות. כל השחקנים בזירה חייבים להפנים זאת. - אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 26, 2026

עוד כתב: "במיוחד אחרי ההתפתחויות אתמול בבית המשפט, נתניהו רוצה יותר מכל בחירות חדשות. לכן הוא ימשוך את המשא ומתן על ממשלת ״אחדות״ עד הרגע האחרון, יחפש עילה לפוצץ אותו, וגם אם ממשלה כזו תקום, הוא ינסה לייצר משבר בתוך חודשים ספורים כדי לגרור את ישראל שוב לבחירות. כל השחקנים בזירה חייבים להפנים זאת".

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12