עדכונים שוטפים

07:18 - דיווח: איראן השתמשה ברשת סטארלינק של אילון מאסק בתקיפות נגד ארה"ב

תחקיר מקיף חושף כי טהרן ניצלה את האינטרנט הלווייני למערכה הצבאית. אילון מאסק זעם ופיטר בכירים בעקבות השימושים הלא-מורשים ברשת. צבא ארה"ב הפעיל כטב"מים דרך המערכת במסלול זול יותר, ללא אישור. בעקבות התקיפה בכווית: החברה החמירה את תנאי השימוש ואימות הזהות. לכתבה המלאה

07:14 - במהלך הלילה התקבל דיווח על חשד להצתה על רקע לאומני במגרש רכבים ישן בכפר צוריף שבאזור חברון, לאחר שעשרות פורעים העלו באש כלי רכב במקום. כ-30 מכוניות נשרפו כליל, איש לא נפגע. האש כובתה עם הגעת צוותי הכיבוי הפלסטיניים

07:00 - סוכנות הידיעות האיראנית תסנים: כלי טיס של צבא ארה"ב תקף הלילה סירת דיג איראנית עם שלושה בני אדם. שניים חולצו ואדם נוסף נעדר

06:30 - כמעט שנה אחרי: עיטור הגבורה האזרחית הגבוה ביותר הוענק לאחד מגיבורי הפיגוע בבונדיי ביץ'

אוסטרליה העניקה לאחמד אל-אחמד, האזרח המוסלמי שסייע לעצור את המחבלים בפיגוע בסידני בדצמבר, את "צלב הגבורה", עיטור הגבורה האזרחי הגבוה ביותר הניתן במדינה. זו הייתה הפעם השישית בהיסטוריה שהעיטור הזה מוענק עבור מעשה גבורה אזרחי. "אחמד אל-אחמד הפגין אומץ לב יוצא דופן בנסיבות של סכנה קיצונית כדי לפרוק אדם חמוש מנשקו בחוף בונדי", נכתב בנימוקים להענקת העיטור. לכתבה המלאה

01:29 - סעודיה: יורטו שני טילים בליסטיים שהחות'ים שיגרו למזרח הממלכה

22:33 - קצין ולוחם נפצעו במהלך פעילות מבצעית בכפר מאדמא

במהלך פעילות מבצעית של כוח צה"ל בכפר מאדמא, כוח צה"ל נכנס למבנה שממנו יודו אבנים. במקום התפתח עימות פיזי, במהלכו ניסה המחבל לחטוף את נשקו של קצין לוחם. הקצין ירה לעברו, אך המחבל הסיט את הנשק במהלך הירי וכתוצאה מכך, נפצע קצין ולוחם נוסף ששהה בסמוך באורח בינוני. הכוח נטרל את המחבל

19:32- הצהרה משותפת לשרים של מספר מדינות ארופאיות: "אנו קוראים לרשות הפלסטינית לכבד את ההתחייבויות שקיבלה ולקיים בחירות לפרלמנט ולנשיאות ברבעון הראשון של 2027"

הצהרה משותפת לשרי החוץ של צרפת, אוסטרליה, בלגיה, קנדה, לוקסמבורג, נורווגיה, פולין ובריטניה: אנו מביעים פעם נוספת את צערנו העמוק על החלטתו של הנשיא עבאס לדחות את הבחירות לפרלמנט הפלסטיני, שהיו אמורות להתקיים היום, 28 בנובמבר, וכן את הבחירות לנשיאות, שהיו אמורות להתקיים בתחילת 2027.

עוד הצהירו השרים: "אנו קוראים לרשות הפלסטינית לכבד את ההתחייבויות שקיבלה על עצמה במסגרת הצהרת ניו יורק ולקיים בחירות לפרלמנט ולנשיאות ברבעון הראשון של 2027"

18:59 - המשטרה: שוטרי תחנת חברון הוזעקו אל אזור הכפר הפלסטיני א-תאווני שבדרום הר חברון בעקבות דיווח על אודות ירי. שני חיילי צה"ל בשירות סדיר מהאזור ותושב תל אביב נעצרו בחשד למעורבות באירוע

18:11 - נתניהו: מסכים שאיזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי

"נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכל בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי", הודיע נתניהו.

"אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו"מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה".

ברקע להצעה, התייחס ראש הממשלה להתפתחויות במשפטו וטען כי "נוכח מה שהתברר במשפט אין יותר תירוץ לחרם שמנע אחדות".

בנוסף הביע את התנגדותו להקמת ממשלה בתמיכת מפלגות ערביות: "תומכי הטרור מתכננים לתת אזרחות ישראלית למאות אלפי פלסטינים שיכנסו לישראל מיהודה, שומרון, עזה ומדינות שכנות בטענה של איחוד משפחות; להקים אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב; לסגת מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון ולהחזיר את המחבלים לפתח יישובינו; ובסופו של דבר להקים מדינה פלסטינית בחסות איראן על חורבותיה של מדינת ישראל".

18:00 - המשטרה וצה"ל: תשעה חשודים בתקיפת העובדים סמוך לכפר אל-מוע'ייר נעצרו, וארבעה כלי רכב אותרו



16:44 - איראן מאיימת: "נערכים לשורה של פעולות צבאיות"

מפקד חיל הים של איראן, שהראם איראני, אמר ביום שישי כי "איראן מתכננת סדרה של פעולות צבאיות לפריצת המצור הימי האמריקאי". האזהרה האיראנית נאמרה על רקע המתיחות עם הצבא האמריקאי במפרץ - ואחרי שבתקשורת האיראנית גורמים המקורבים לממשל קראו לפריצת המצור.

אתמול, צבא ארה"ב הודיע שתקף והשבית במפרץ עומאן ספינה שיצאה מנמל בנדר עבאס באיראן וניסתה לפרוץ את המצור הימי. במענה לשאלות עיתונאים, נשיא ארה"ב טראמפ אמר: אם נעשה משהו (באיראן) - זה יהיה לתקוף בהר המכוש.

מוקדם יותר השבוע דווח ב-N12 כי בישראל עוקבים בדריכות אחר הנעשה במפרץ - ונערכים להידרדרות מהירה של המצב. האיראנים אומנם לא להוטים להיכנס למערכה כוללת עם האמריקאים, אך בהחלט רוצים לשבור את המצור האפקטיבי שמייצר שחיקה כלכלית משמעותית. הם אומנם מכחישים ששלחו 14 מכליות נפט, עליהן דווח בימים האחרונים, כדי להפר את המצור - אך אומרים כי יפעלו כדי לשנות את הסטטוס קוו. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12