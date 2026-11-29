בשקט בשקט, מתחת לרדאר, ממשיכה רשות המסים לקדם בימים אלה את הצעת החוק הדרמטית שעתידה להגביל את כל בוגרי היחידות הטכנולוגיות בצה"ל ולחייב אותם להקים כל חברה טכנולוגית בעשור הראשון שלאחר שחרורם בישראל. זאת, במטרה שהמדינה, שהשקיעה בהכשרתם בצה"ל, תהיה זו שתקבל את המסים על רווחי החברות והכנסות מייסדיהן. הצעת החוק, שנחשפה לראשונה בגלובס לפני כחצי שנה, מקודמת כעת מאחורי הקלעים במסגרת חבילת חקיקות המס המתגבשת לקראת תקציב 2027.

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ברקע הדיונים על החוק המוצע, מתנהלת מחלוקת מס בין מייסדי ענקית הסייבר Wiz, אסף רפפורט ויוצאי 8200 נוספים, שנדרשים לשלם סך של כ־20 מיליארד שקל במס מתקבולי המכירה לגוגל תמורת 32 מיליארד דולר - האקזיט הגדול בתולדות המדינה.

עסקת ענק נוספת שרלוונטית לדיון על החקיקה המוצעת היא מכירת חברת הבינה המלאכותית הישראלית דקארט לאמזון, בהיקף של יותר מ־7.5 מיליארד דולר. סביב האקזיט עלתה השאלה האם אחד המייסדים, אוריאן לייטרסדורף, עדיין שירת ביחידה 81 כאשר דקארט הוקמה וגייסה עשרות מיליוני דולרים, והאם ראוי שחיילים המשרתים בצה"ל יקדמו במקביל מיזמים פרטיים.

עשור של תושבות כפויה

הצעת החוק המקודמת נולדה על רקע מקרים שבהם בוגרי היחידות הטכנולוגיות הקימו חברות בחו"ל וגזרו קופון ענק רגע לאחר שזכו להכשרה הטכנולוגית מהמדינה, כשהמדינה נאלצת "להסתפק" במס חלקי מהאקזיטים שלהם. על פי ההצעה, בוגרי יחידות העילית יחויבו לרשום כל חברה שיקימו בעשור הראשון לאחר שחרורם כחברה תושבת ישראל, שבהתאם תמוסה בארץ. עוד מוצע שהבוגרים ייחשבו תושבי ישראל במשך עשור גם אם עשו רילוקיישן.

על פי החוק כיום, תושבי ישראל נדרשים לשלם מס הכנסה על כלל הכנסותיהם מכל מקום בעולם, בעוד שתושבי חוץ נדרשים לשלם מס רק על הכנסות שמקום הפקתן בישראל. בבחינת ההגדרה האם "מרכז החיים" בישראל לצורכי מס, נבחנים מאפיינים איכותיים כמו מיקום ביתו, משפחתו ומקום עבודתו של היחיד ומיקום מרכז האינטרסים הכלכליים שלו. לצד זאת, יש קריטריונים כמותיים הנוגעים למספר ימי השהות בישראל. על פי ההצעה החדשה, הקריטריונים הללו לא יחולו במקרה של בוגרי יחידות טכנולוגיות. כלומר, גם אם אותו בוגר עשה רילוקיישן הוא לא יוכל לנתק את התושבות ויידרש לשלם מס על הכנסותיו בישראל ומחוץ לישראל.

בטיוטת הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חובת תושבות ורישום לבוגרי יחידות טכנולוגיות), שהגיעה לידי גלובס, נקבעה "חובת התאגדות בישראל", שלפיה "בוגר יחידה טכנולוגית מועדפת המבקש להקים תאגיד, לרשום פטנט או לעסוק בפעילות יזמית בתחומי הטכנולוגיה במהלך תקופת המניעה, יחויב לרשום את התאגיד כ'חברה תושבת ישראל' כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה". תקופת המניעה מוגדרת בחוק כ"עשר שנים מיום סיום שירותו הסדיר או שירות הקבע של הבוגר, לפי המאוחר מביניהם".

על פי הצעת החוק, רישום כאמור יהווה תנאי סף לקבלת כל היתר, רישיון או הטבה מאת רשות החדשנות או כל גוף ממשלתי אחר.

עוד נקבעה "חזקת תושבות חלוטה", לפיה כאמור גם אם בוגר יחידה טכנולוגית מועדפת ניתק את התושבות מישראל ועבר להתגורר במדינה אחרת, הוא עדיין ייחשב כתושב ישראל לצורכי מס למשך כל תקופת המניעה - קרי העשור שלאחר שחרורו מצה"ל. בהצעת החוק נקבע, כי חזקה זו תהיה "חלוטה" (בלתי ניתנת לסתירה) ו"לא תישמע כל טענה בדבר ניתוק תושבות, ללא קשר למספר ימי שהייתו מחוץ לישראל או לקיומו של בית קבע במדינה אחרת".

באשר למיסוי החברות שיוקמו וזכויות הקניין הרוחני, נקבע בהצעת החוק כי "חברה אשר בוגר יחידה טכנולוגית מועדפת הוא בעל שליטה בה או נהנה עיקרי מרווחיה, תיחשב כחברה ש'השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל', ועל כן תהיה חייבת במס חברות בישראל על כלל הכנסותיה הכלל־עולמיות".

עוד מוצע לקבוע, כי העברת קניין רוחני שפותח על ידי הבוגר בתקופת המניעה לישות זרה, תיחשב כ"מכירה" ותחויב במס רווח הון מלא בישראל, ללא קשר למקום המושב המוצהר של הישות הרוכשת.

"בוגר יחידה טכנולוגית מועדפת" מוגדר בהצעת החוק כמי ששירת בשירות סדיר או קבע, במשך 24 חודשים או יותר, ביחידה אשר עיקר פעילותה מחקר ופיתוח טכנולוגי, סייבר, או מודיעין טכנולוגי, כפי שיוגדרו בצו על ידי שר הביטחון באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. לא מעט יחידות בצה"ל עונות על ההגדרה הזאת, בהן יחידות עילית הפועלות באגף המודיעין, אגף התקשוב וחיל הטכנולוגיה והאחזקה (טנ"א) העוסקות בפיתוח תוכנה, סייבר, מחשוב, לוחמה אלקטרונית ומודיעין. יחידת 8200 היא בין המוכרות ביותר.

בלימת הבריחה לדלאוור

המהלך מקודם בין היתר על רקע נהירת יזמים ישראלים צעירים לרשום את החברות שלהן במדינות שונות המציעות חבילות מס חברות נוחות יותר מישראל. סקר רשות החדשנות מאוגוסט 2023 בקרב יזמים ומנהלי חברות סטארטאפ שהוקמו באותה שנה, מעלה כי כ־80% מהסטארטאפים החדשים בחרו להירשם בארה"ב, בעיקר בדלאוור, לעומת כ־20% בשנת 2022. הגם שרשות החדשנות לא פרסמה נתונים חדשים, ההערכות בשוק כי המגמה נמשכת.

בדברי ההסבר להצעת החקיקה צוין, כי "מדינת ישראל משקיעה משאבים עצומים - תקציביים, ביטחוניים ואנושיים - בהכשרת חיילים ביחידות הטכנולוגיות המובחרות. הכשרה זו, הכוללת חשיפה לידע רגיש ומתקדם, מהווה את התשתית המרכזית להצלחת ה'סטארט־אפ ניישן'. בשנים האחרונות גברה התופעה של 'היפוך שרוול' (Flip) שבמסגרתה יזמים רושמים את חברותיהם בחו"ל (בעיקר בדלאוור) ומעתיקים את מרכז חייהם למדינות אחרות לצורכי מס, עוד לפני שהמדינה הספיקה ליהנות מפירות השקעתה".

התיקון המוצע מבקש ליצור "חוזה חברתי" מחייב: כנגד ההכשרה הייחודית והיוקרתית שהמדינה מעניקה למשרת, הוא מתחייב להשאיר את הפעילות הכלכלית ואת בסיס המס בישראל למשך עשור.

עוד מוסבר בהצעה, כי "באמצעות קביעת חזקת תושבות חלוטה, החוק מונע תכנוני מס מורכבים ודיונים משפטיים מתישים מול רשות המסים בשאלת 'מרכז החיים'. המנהיגות הערכית מחייבת שמי שקיבל את הכלים להצלחה מהקופה הציבורית, ישיב לה דרך תשלומי מס וייצור מקומות עבודה בישראל".

פרסום פרטי התוכנית בחודש מאי עורר סערה כאשר יזמים ומומחי מיסוי ותאגידים טענו שמדובר בהצעה "דרקונית" שתפגע ביזמים ומגבילה את זכויות היסוד שלהם, בהן חופש העיסוק. כעת, כאמור, נודע לגלובס שהתכנית מקודמת כחלק מהצעדים לקראת תקציב 2027, וזוכה לתמיכה בקרב חלק מהנהלת משרד האוצר.