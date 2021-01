אירוע פתיחת השנה - סקוט גאלווי

פרופ' סקוט גאלווי הוכתר כאחד מ"מנהיגי המחר" של הפורום הכלכלי העולמי וכיהן בשורת דירקטוריונים של חברות ידועות. גאלווי הוא מחבר רב המכר "The Four" שעסק בענקיות הטכנולוגיה, אמאזון, פייסבוק, אפל וגוגל. ספרו החדש: "Post Corona: From Crisis to Opportunity" עוסק בעידן שלאחר הקורונה ובתחזיותיו לעתיד. לצד תאריו הרשמיים, הוא התפרסם גם בזכות הסרטונים הוויראליים שלו ביוטיוב, הרצאותיו המסחררות בכנסים ותחזיותיו המדויקות על פי רוב בתחומי רבים ומגוונים.