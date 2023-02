ONE ZERO מציע מסחר בניירות ערך: "נשבור את השוק"

אור לוי, ראש צוות מוצר ב-ONE ZERO שאמון לדבריו על "פלטפורמת המסחר המשתלמת בישראל", מסביר על הפעילות באמצעותה ואיך אפשר לחסוך אלפי שקלים בשנה

08.02.2023 |

הכתבה מטעם ONE ZERO

"אני תופס את עצמי כצרכן מודע, כזה שיודע כמה הוא משלם, אבל אני חייב להודות שהסרטון של שאול אמסטרדמסקי מכאן 11 אשר הפך לאחרונה ויראלי ברשת הימם גם אותי", משתף אותנו אור לוי, ראש צוות מוצר בבנק ONE ZERO, שהיה עסוק בחודשים האחרונים בבניית פלטפורמת המסחר בני"ע שהבנק השיק לא מכבר. "שאול מספר שם על אדם שפתח את תעודת הזהות הבנקאית שלו וקלט שהוא שילם 69 אלף שקל בשנה בעמלות על מסחר בני"ע. 69 אלף שקל, זה מטורף. בחיי שמי שמחזיק תיק השקעות בבנק הוא פשוט פראייר, בעיני".

איך אתה מסביר את זה?

"המערכת הבנקאית היא לא סופרמרקט שבו אתה רואה לפני שאתה קונה כמה עולה המוצר. לא מקבלים חשבונית של כמה שילמת כל חודש, אבל כן מקבלים 100 תדפיסים ב-30 מקומות שונים, עם מיליון אותיות קטנות וסכומים שנגבו - וזה הולך לאיבוד בתוך התשואה של תיק ההשקעות. יש דמי משמרת על עצם החזקת תיק ההשקעות, יש עמלות קניה ומכירה על כל פעולה שנגזרת מגובה העסקה, וכמובן שיש עמלות מינימום, כך שגם אם קנית בסכום קטן אתה משלם יותר מ-20 דולר על הפעולה, יש עמלות על המרת מט"ח כשקונים מניות בחו"ל - עמלה שהלקוח בכלל לא רואה לדעתי ובספק מודע אליה - ועוד מרווח על שער הדולר שיכול להגיע לעוד 1%".

אור לוי, ראש צוות מוצר בבנק ONE ZERO / צילום: יח''צ

ואצלכם ב-ONE ZERO זה אחרת?

"כן. אנחנו שוברים את המודל שעל בסיסו פועלת המערכת הבנקאית משחר ההיסטוריה, מודל שבו הלקוח משלם על כל פעולה ומתמרץ את הבנק לגרום ללקוח לעשות כמה שיותר פעולות. אנחנו מנגישים שירות בנקאות פרטית לכל הלקוחות שישלמו דמי מנוי חודשיים בשני מסלולים - מסלול מרכזי שנקרא One בעלות של 49 שקל, לא משנה כמה כסף יש להם. הסכום הזה מחליף את כל העמלות שקיימות בבנקים - בלי עמלות עו"ש ובלי דמי כרטיס, בלי עמלת הקצאת אשראי ועמלת צ'ק בנקאי ועמלת פתיחת תיק הלוואה ועמלת רכישת מט"ח בכרטיס ועמלה על העברות מט"ח ועוד מאות עמלות שקיימות היום בתעריפוני הבנקים. לצד זאת יש את מסלול One+ ללקוחות שסוחרים בני"ע בתוספת של 70 שקלים בחודש שכולל בנוסף גם עד 10 פעולות מסחר בחודש, עד 120 פעולות בשנה. בעיני זה המסלול הכי משתלם בארץ לסוחרים שרוצים לסחור בתוך הבנק. אנחנו אגב גובים מרווח המרה במט"ח של 0.5%. זה חשוב. אנחנו לא מסתירים את זה".

אבל לא כל הלקוחות מבצעים הרבה פעולות כל חודש.

"נכון, וגם לא כל הלקוחות שעושים מנוי לחדר כושר הולכים כל יום ומנצלים אותו - ואולי בחודש מסוים הם היו חולים או בחו"ל. אבל לא סתם אנשים עושים מנוי לחדר כושר או לקנטרי - הם לא רוצים לחשוב בכל פעם לפני שהם יוצאים לשחות כמה זה יעלה להם ואם הם הולכים להיות חצי שעה או שעה או לבלות שם חצי יום. זה בדיוק אותו דבר בפיננסים. אגב, אם אתה סוחר היום בבנק, ככל הנראה שגם בלי לבצע שום פעולה - המנוי אצלנו בפלטפורמת המסחר משתלם יותר. לקוחות צריכים קודם כל לחשב את דמי המשמרת שהם משלמים רק על עצם החזקת התיק - תבין, תיק של 200 אלף דולר היום בבנק סופג בשנה דמי משמרת ממוצעים של 0.4% שזה 800 דולר, 2800 שקל בשנה! וזה עוד לפני שנרכשה מניה אחת. ואם נניח שהלקוח מעוניין לרכוש תעודה על ה-S&P500 ב-5000 דולר, אז הוא ישלם עמלת המרת מט"ח של עד 50 דולר ועוד עמלת קניה של 15 דולר (ולרוב יש עמלת מינימום של 20 דולר) - על רכישה אחת קטנה משלמים 65 דולר. גם אם מקבלים שם הנחה מסויימת, עדיין הלקוח יודע (ותכלס הוא לא תמיד יודע) שאחרי כל פעולה יש איזה רעש דמיוני כזה של קופה רושמת".

אז מה השורה התחתונה שלכם?

"שבפעם הראשונה לקוחות יכולים ב-119 שקל בחודש - פחות מ-1500 שקל בשנה - לקבל שירותי בנק מלאים 24/6, בלי עמלות עו"ש, עם כרטיס אשראי בלי עמלות מט"ח על החופשה בחו"ל (לדוגמה - על 30 אלף שקל חופשה משלמים היום 900 שקל בבנק רק על עמלת המרה בכרטיס) ועם חבילת מסחר בניירות ערך. אנחנו מעניקים ודאות ובמחיר הכי משתלם שיש".

*פרסום זה נועד למטרות שיווקיות בלבד, ואין בו משום יעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה או רכישה כלשהי ו/או משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.