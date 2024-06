הקמפיין של פייבר הופך את הפחד מהלא נודע לחגיגה של אופטימיות

אתם זוכרים את שנות ה־90, כשהאינטרנט פרץ לחיינו עם המודם המקרטע שעושה קולות, מיעוט אתרים ודפים רלוונטיים ושירותי מסרים שהציתו את הדמיון ואיפשרו לנו לשוחח עם אנשים מכל העולם. החידוש הטכנולוגי היה גדול ובלתי נתפס. לא ידענו מה יקרה ולאן זה יתפתח והתחושות לגביו נעו בין התלהבות לבין פחד.

בניגוד לאינטרנט, הרעיון של בינה מלאכותית לא חדש לנו. כבר ב־1927, לפני כמעט 100 שנה, הציג פריץ לאנג בסרט מטרופוליס, דמות של רובוטית תבונית ועל הדרך יצר ז'אנר חדש שנקרא מדע בדיוני. הרעיון של מכונה בעלת בינה מסעיר את הדמיון האנושי עד היום. מאסימוב ועד וול־אי, לאורך השנים נראו אין ספור ייצוגים של מכונות כאלה בספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה.

אך העתיד כבר כאן. אין יום שבו לא מתפרסמת כתבה על בינה מלאכותית. מחידושים אחרונים, דרך תוספים לשירותים קיימים ודיווחים על עוד חברות שנכנסות לתחום. בדומה לכניסת האינטרנט לחיינו, לצד אותם דיווחים עולות גם שאלות על השפעת ה־AI על החיים. כיצד ייראה העתיד לצד יכולות כאלה ואיזה שינויים נראה בתחומים שונים כמו רפואה, תחבורה, חינוך ועוד.

חברת פייבר (Fiverr) הישראלית החליטה לגעת בסוגיה הזאת, בקמפיין שלא מפחד מבינה מלאכותית בתחום העבודה. לכאורה, חברה שמציעה שירותי פרילנסרים בכל תחום אפשרי כמעט, יכולה להרגיש מאוימת מכניסת הטכנולוגיה החדשה. כי מה באמת מבטיח את המשך השימוש בפרילנסרים ליצירת לוגו לעסק קטן, הזמנה לחתונה או מצגת, כשהטכנולוגיה מאפשרת לנו לייצר לבד את אותם תוצרים.

סיסמת הקמפיין, "AI took my job... to the next level", היא לא רק משחק מילים מתוחכם. הקמפיין מציג גישה אופטימית כלפי הטכנולוגיה ומבקש שנסתכל עליה כהרחבה של היצירתיות האנושית ולא כאיום. הוא מדגים כיצד ניתן להשתמש ב־AI כדי לשפר, לא להחליף, את הכישרון אנושי.

המסר ברור. בינה מלאכותית היא קנבס ולא מתחרה. זהו כלי שאם הוא נמצא בידי בני אדם יצירתיים מספיק, יכול לעזור וליצור יצירות מופת שלא ניתן להגיע אליהן לבד. שלטי החוצות שהופיעו בניו יורק הציגו פרילנסרים אמיתיים של פייבר שמשתמשים בטכנולוגיה. הוא כלל מודעות ושלטי חוצות שבהם הופיעו אנשים עם כישרונות ותחומים שבהם ה־AI יכולה לשמש ככלי להעצמה ולהתפתחות מקצועית.

אי אפשר להחליף את הרוח האנושית

דרך הקמפיין, פייבר מאפשרת להציץ בעתיד האפשרי של כולנו, ושל שוק העבודה בפרט, בו השילוב של בינה מלאכותית משמש דווקא להגברת הכישרון, המיומנות והיצירתיות האנושית. תוך כדי, החברה מעבירה מסר שממצב אותה כמובילה בתחום העבודה, שלא מפחדת מחידושים.

בנוסף, פייבר מאפשרת גם לנו לעצור ולקיים עם עצמנו ועם הסביבה שיחה חשובה על האופן שבו אנחנו תופסים את התחום ואת התפקיד הספציפי שלנו לצד בינה מלאכותית. היא מציגה לנו אלטרנטיבה לעתיד. עתיד שבו הבינה המלאכותית והרוח האנושית חיים בהרמוניה ויוצרים הזדמנויות חדשות.

לסיכום, המסר של הקמפיין חוגג את הרוח האנושית כמי שאינה ברת החלפה. הוא מאפשר לנו כמנהלים, כעובדים ובכלל כבני אדם להסתכל במבט חיובי על ההזדמנויות שגלומות בטכנולוגיות חדשות. הוא מבקש מאיתנו לזכור שהכלים לא יכולים להוות תחליף למי שאנחנו, הם כאן כדי להעצים אותנו. º

1 באמצעות הקמפיין, פייבר מציגה גישה חיובית כלפי טכנולוגיית ה־AI בתחום העבודה

2 הבינה המלאכותית יכולה לשפר ולקדם את היצירתיות האנושית, ולא להחליף אותה

3 תאמינו במה שאתם מוכרים: פייבר מציגה אנשים אמיתיים עם יכולות אמיתיות שעושים שימוש ב־AI כבר כיום



מנכ"ל Google בישראל

תובנות