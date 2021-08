Go Digital 2021: כלים לניהול טרנספורמציה דיגיטלית לעסקים, סיכום המפגש

אחרי שנה וחצי שבה כולנו האצנו את תהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית בעסקים שלנו, נפגשנו בכנס GO DIGITAL 2021 כדי ללמוד קצת יותר על הרעיון שעומד מאחורי הבאזז, לשמוע איך עושים את זה נכון ולקבל השראה מהעמיתים שלנו.

המפגש, שנערך ב- 27 ביולי 2021 במתחם הסטוקו, נערך על ידי גלובס, המחלקה המסחרית, בנק מזרחי טפחות, פירמת BDO וחברת ישראכרט והשתתפו בו כ- 120 עסקים המנהלים מחזור שנתי של 50 מיליון שקלים ומעלה. אז מה היה לנו שם? קיבצנו כמה נושאים שעלו במפגש:

חוסן דיגיטלי, כדאי להכיר

יעל קנדר, מנהל BDO Digital הציגה למשתתפים את המושג חוסן דיגיטלי, המודד את היכולת של ארגונים להתאושש מאירועים בלתי צפויים, לחזור לפעילות שגרתית תוך זמן קצר ולמנף את האירוע הבלתי צפוי לטובת צמיחה. בהרצאתה הציגה יעל נוסחה שבאמצעותה עסקים יכולים להתחיל ולפתח חוסן דיגיטלי, המורכבת מארבע שאלות: מה החזון העסקי ואפיקי הצמיחה העתידיים של החברה, מהם האתגרים איתם הלקוחות שלנו מתמודדים וכיצד נוכל לסייע להם לפתור אותם, אילו כלים נדרשים לייצור הפתרונות ומי האנשים שיצליחו לספק תשובות לכל השאלות עד כה ולהוביל את המהלכים הבאים בחברה?



יעל קנדר, מהו חוסן דיגיטלי וכיצד לבנות אותו? צילום: כדיה לוי

עם הפנים ל- 2022

שי שליטא, מנהל סקטור עסקים בבנק מזרחי טפחות, סיפר בהרצאתו כי כלכלת ישראל צפויה לצמוח בשנתיים הבאות בשיעורים משמעותיים והוסיף כי נכון להיום הזירה העסקית העולמית מתאפיינת בנזילות גבוהה בשווקים, בהמשך של מדיניות ההרחבה המוניטרית של הבנקים המרכזיים ובסביבת ריבית נמוכה בעולם ובישראל.

האתגרים הממתינים לעסקים בהמשך 2021 וב- 2022 נובעים לדבריו מהעלייה החדה במחירי הסחורות ובמחירי ההובלה, מסביבת הריבית הנמוכה, מהצורך בהון חוזר של העסקים ומהאתגרים שתקופת החל"ת מציבה בגיוסי עובדים.



שי שליטא, אתגרים והזדמנויות בעולם העסקי בדרך ל-2022/ צילום: כדיה לוי

אין תחליף לבנקאי מומחה

מיטל הרוש, מנהלת סקטור בנקאות ישירה במזרחי טפחות שיתפה את האורחים באסטרטגיה שהובילה למודל ההיברידי של הבנק וכאשר נשאלה מתי עובר הגבול בין שירותים דיגיטליים ובין התייעצות עם בנקאי היא נתנה דוגמא מצוינת. לדבריה: "כשיש קצת צינון אין בעיה לקחת אקמול, אבל אם אני הולך לעבור הליך רפואי מורכב אני מתייעץ עם הרופא המומחה הכי טוב שאני מוצא , קובע פגישה וכו׳ - ואותו הדבר בבנקאות. דברים פשוטים אפשר לעשות בדיגיטל, הליכים מורכבים - מול בנקאי מומחה".



מיטל הרוש, שירותי בנקאות מתקדמים לעסקים/ צילום: כדיה לוי

טרנספורמציה דיגיטלית מביאה לצמיחה אקספוננציאלית

שמעון חדד, סמנכ"ל בכיר בקבוצת ישראכרט סיפר בראיון איתו כי חברת האשראי המובילה בישראל מתמקדת בהסרת חסמים דיגיטליים, על מנת להבטיח שעסקים בישראל יוכלו למצות את פוטנציאל הצמיחה שלהם ללא מגבלות. שמעון סיפר על הפלטפורמה שהחברה הציגה ללקוחות העסקיים לפני כשנתיים לראשונה, ועל ההיענות המרשימה של לקוחות ממגוון תחומים ובהיקפים שונים לפתרונות של החברה.



שמעון חדד, טרנספורמציה דיגיטלית בתשלומים/ צילום: כדיה לוי

החיסון הדיגיטלי של המנהלים

אייל לוין, מנכ"ל LESS IS MORE מקבוצת BDO הנחה פאנל שעסק במפת הדרכים הדיגיטלית של העסקים בישראל, במסגרתו הציגו מנהלים בכירים את האופן שבו הם אימצו פלטפורמות דיגיטליות על מנת להאיץ את המהלכים השיווקיים של החברות. בפאנל השתתפו: אלי הולנדר, מנכ"ל קבוצת פלאנט, ענת פרידמן-קולס, סמנכ"לית שיווק לקט ישראל, קארן שיף , CRO סלופארק, אורי אלון, משנה למנכל קבוצת ישראכרט

והגר געש אדרי, סמנכ"לית שיווק WOW.



מימין: אורי אלון, אייל לוין, החיסון הדיגיטלי שלי/ צילום: כדיה לוי



מימין: קארן שיף, ענת פרידמן-קולס, הגר געש אדרי, אלי הולנדר, מנהלים משוחחים על מפת הדרכים הדיגיטלית, צילום: כדיה לוי