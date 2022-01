לעמוד באתגר השימור - בניין בסגנון אקלקטי עם תוספת בנייה עכשווית האתגר העיצובי היה מחד להדגיש את הבניין הקיים על כלל פרטיו ומאידך ליצור תחושה של מבנה אחד שלם - ולא של שני מבנים שאינם "מתקשרים" זה עם זה; האתגר התכנוני המרכזי היה ארגון כלל התכנים ומערכות הבניין באגף האחורי - כולל חדר מדרגות ומרתף חניה וחיבורם למבנה הקיים

הפרויקט הנבחר שלי: מה היה הצורך של הלקוח, באילו אתגרים נתקלת במהלך העבודה וכיצד התגברת עליהם?.

פינסקר 19 תל אביב: בניין לשימור במגבלות מחמירות עם תוספת אגף אחורי. הבניין בסגנון אקלקטי משנת 1928 ונבנה כבניין משפחתי למשפחת נאמן.

האתגר העיצובי היה בתוספת לבניין אקלקטי לשימור, אשר מחד תדגיש את הבניין הקיים על כלל פרטיו ומאידך תיצור תחושה של מבנה אחד שלם ולא של שני מבנים שאינם "מתקשרים" זה עם זה.

הפתרון העיצובי החיצוני שלנו כלל בניית תיבה ניטרלית לאגף האחורי ושימוש בפתחים ובתריסים במודולוציה ובגדלים של המבנה לשימור אך בפרשנות חומרית עכשווית.

האתגר התכנוני המרכזי היה ארגון כלל התכנים ומערכות הבניין באגף האחורי - כולל חדר מדרגות, מרתף חניה ומקלט וחיבורם למבנה הקיים. הדבר נעשה על ידי פתיחת מסדרון מרכזי, המחבר בין חדר המדרגות לשימור בחזית המבנה לחדר המדרגות והמעלית באגף האחורי. החיבור הפנימי לבניין הקיים נעשה על ידי מעבר הדרגתי ושינוי חומריות בין חדר המדרגות המקורי משנות השלושים והגרעין החדש העכשווי. הדבר ייצר מתח בין שני מוקדי המבנה.

מבחינת היזם נדרשו דירות יוקרה העומדות בסטנדרט המבנה ובמיוחד דירת הגג, המשתרעת על שני מפלסים בשטח של 250 מ"ר ו- 150 מ"ר מרפסות. הדירה תוכננה כ-"ONE OFF" - עם בריכת שחיה וגינון מובנה ופרטי STATE OF THE ART.

בנוסף, העיריה דרשה עמידה בציון הגבוה ביותר בתקן בנייה ירוקה וזאת לאור הסכמתה לתוספת בנייה בגג במבנה לשימור מחמיר.

מיזוג האוויר הציב דרישות מיוחדות, הן מבחינת היעילות האנרגטית ובמיוחד לדירת הגג - מיזוג שקט ונסתר, המשולב בריהוט ותואם את ייחודיות החלל.

מתוך הערכים של פוג'יטסו, איזה מהם באים לידי ביטוי בסגנון העיצובי וכיצד?

CLEAN SO - מעבר לשימור המחמיר של המבנה, נעשו כל ההחלטות העיצוביות ובחירת החומרים על מנת לשמור על ניקיון הפרויקט. המבנה החדש מתהדר בפרטים מאוד נקיים, טיח חלק, תריסי הזזה חיצוניים מאלומיניום המתייחסים לתריסים הקיימים. החזית המערבית של האגף החדש נבנתה כפתח אחד גדול המחולק לקומות על ידי מרפסות ומעקות פלדה ועץ. הגרעין החדש של המבנה צופה כולו יחד עם דלתות הכניסה בלוחות במבוק מעובד.

SO QUIET - ההבנה כי מוקד הפרויקט הינו המבנה לשימור על מורכבותו ועושרו העיצובי - הובילה לבניית אגף חדש ניטרלי ושקט. השקט של המבנה האחורי ממסגר ומדגיש את העושר של המבנה הקדמי וביחד הם מייצרים הרמוניה אורבנית.

מה הייחודיות שלך כמשרד אדריכלים, מה הסגנון שאתה מזוהה איתו וכיצד הם באים לידי ביטוי בפרויקט?

ייחודו של המשרד הינו התמודדות עם פרויקטים מורכבים מבחינה תכנונית וביצועית, תוך שמירה והקפדה על ערכים עיצוביים ושלמות הפרויקט. הסגנון של המשרד הוא מודרניסטי עכשווי במובן של הבנת המבנה כ"מכונה", העונה על צרכים טכניים ורגולטורים מורכבים בשפה עיצובית נקיה ועכשווית.