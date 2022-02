"להפוך מבנה לבית" – עיצוב דירת קבלן במודיעין עיצוב הדירה נשען בבסיסו על גוונים שקטים וסולידיים, אך בכל מקום הם נשברים באמצעות אלמנט או צבע. כך למשל תמצאו בה: מדפי עץ במטבח הלבן, גווני צהוב עז ופליז באביזרי הנוי, פרופילי תאורה שחורים על התקרה הלבנה ועוד. והכל בתקציב שפוי

08.02.2022

הפרויקט הנבחר שלי: מה היה הצורך של הלקוח, באילו אתגרים נתקלת במהלך העבודה וכיצד התגברת עליהם?

עיצוב דירת קבלן בשכונת נופים במודיעין: הפרויקט נערך בשני שלבים. בשלב הראשון פנו אליי הדיירים כדי לקבוע את ההעמדה של הדירה, לתכנן את המטבח ובהתאם לכך להכין את תוכניות השינויים שהם התבקשו להגיש לקבלן.

צילום: גילה אזולאי

לקראת סיום הבנייה פנו אליי הדיירים בשנית בבקשה "להפוך את המבנה לבית" ולסייע להם בעיצוב, ריהוט, הלבשה ותכנון התאורה של הדירה. בהיותם זוג צעיר עם שני ילדים קטנים - הם ביקשו לשמור על תקציב שפוי, אך שהתוצאה תהיה מיוחדת ומרהיבה.

סקאלת הצבעים שנבחרה נעה על גווני אפור ולבן, שחור, צהוב חם ונגיעות של פליז. כדי לשמור על המרחב בחלל הסלון הקטן נבחרו - ספה אחת ושתי כורסאות, שולחן קפה בשני חלקים שניתן להעמיד אחד מתחת לשני, מזנון ומתקן תלייה למסך הטלוויזיה הגדול שמאפשר הטייתו לכיוונים שונים. בפינת האוכל ניצב שולחן עגול המתאים במידותיו לחלל ונפתח למטרות אירוח.

צילום: גילה אזולאי

המטבח בגווני לבן ועץ ובו דלפק ארוך משמש כלב הבית - לארוחות משפחתיות במהלך השבוע וכנקודת מפגש מרכזית. כיסאות הבר בחלל הותאמו בסגנונם לכיסאות שולחן האוכל.

ביחידת ההורים בוטל חדר הארונות הצפוף לטובת פתיחה של החלל והעמדת ארון קיר גדול, הממשיך ומתחבר לשידת טואלט. בחדר הילדים נבנה ארון קיר ובו קוביות של מדפים צהובים פתוחים לתצוגה. החלונות בכל הדירה חופו בווילונות בהתאמה אישית.

מיזוג האוויר מרכזי ושקט, ונטמע בהנמכת תקרה בחדר הרחצה המרכזי ובמסדרון. פתחי יציאת האוויר נמצאים מעל דלתות החדרים. בחלל הסלון, פינת האוכל והמטבח נמצאים שני פתחי דקור ארוכים.

צילום: גילה אזולאי

מתוך הערכים של פוג'יטסו, איזה מהם באים לידי ביטוי בסגנון העיצובי וכיצד?

הסגנון העיצובי של הדירה הוא בעיקרו נקי ומודרני (So clean), אך יש בו נגיעות של צבעים חמים כמו צהוב ופליז (So hot) וכן שחור שמקנה חוזק (So strong).

מה הייחודיות שלך כמעצבת פנים ומה הסגנון שאת מזוהה איתו וכיצד הם באים לידי ביטוי בפרויקט?

אני מאוד אוהבת עיצוב פונקציונלי, נגיש, נקי ומסודר המקנה רוגע ושקט, אבל תמיד אעדיף לשבור מעט את הכללים עם אלמנטים מיוחדים או צבע בולט שיוסיף עניין לחלל. העיצוב של הדירה נשען בבסיסו על גוונים שקטים וסולידיים, אך בכל מקום הם נשברים באמצעות אלמנט או צבע. כך למשל תמצאו בה: מדפי עץ במטבח הלבן, פרופילי תאורה שחורים על התקרה הלבנה, גווני צהוב עז ופליז באביזרי הנוי, קיר בגוון מובלט בכל חדר, שבירה של ארון הקיר הלבן עם מדפים צבעוניים פתוחים ועוד.