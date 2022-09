האתגר העכשווי בבנייה: להתנהל סביבתית ולחשוב על WELL BEING

הכתבה מטעם חברת אורבונד מקבוצת KNAUF

אנו מבלים כ-90% מהזמן שלנו במבנים: בבית, במשרד, בבית הספר במקומות בילוי סגורים ועוד. אנו נושמים, נוגעים, ונחשפים לאותם חומרים שמרכיבים את המבנים בהם אנו שוהים. האופן בו מוצרים וחללים משפיעים על בריאותם של המשתמשים במבנה הוא עצום: כאבי ראש, גירוי בעיניים או בעור, בעיות נשימה. ואלו הן רק חלק מהדוגמאות לנזקים בריאותיים היכולים להיגרם מתאורה לא נכונה, אוויר לא נקי, אקוסטיקה לקויה, העדר נוחות תרמית , פליטות חומרים נדיפים VOC ופורמלדהיד ועוד.

חברת אורבונד כחלק מקבוצת KNAUF הבינלאומית, מובילה את שוק מוצרי הבנייה בגבס בעולם. ב- KNAUF ORBOND "חושבים" WELL BEING ופועלים בהתאם לטובת המשתמשים במבנים. המוצרים והמערכות המוצעים על ידי החברה מתוכננים לספק בריאות ובטיחות למשתמשים - בדגש על בחירת חומרי הגלם, טכנולוגיות ייצור וטכנולוגיות הרכבה.

אורבונד מציעה סל רחב של פתרונות המבוססים על עולם הגבס לקירות פנים, חדרים רטובים, עמידות אש, אקוסטיקה, נוחות תרמית ועוד. הגבס הנמצא בליבת הייצור של אורבונד הינו מינרל טבעי שאינו מכיל חומרים רעילים ומזיקים, ניתן למיחזור אינסופי והבנייה בו אינה מייצרת פסולת. בנייה באמצעות לוחות גבס מאפשרת גמישות אינסופית של המבנה והתאמתו לדרישות העתידיות של המשתמש. שימוש במחיצות גבס בדירות מגורים, מסבירים בחברה, מביא לביצועים טובים יותר ממחיצות מחומרים אחרים מבחינות רבות וביניהן:

אקוסטיקה - ישנה התאמה ישירה בין איכות החיים והבריאות שלנו לבין אקוסטיקה בתוך הבית. מחקרים שנעשו מוכיחים שחשיפה ממושכת לרעש גורמת לעלייה בלחץ הדם, לפיתוח של הפרעות קשב אצל ילדים, להסחת דעת, לעצבנות, לחרדה ועייפות, ירידה בתוצאות הלימודים ובתפוקת העובדים. לכן אקוסטיקה טובה חייבת להוות חלק בלתי נפרד מתכנון ועיצוב פנים הבית, הדירה ומקום העבודה.

תרמיות - לבידוד התרמי חשיבות רבה בכל מבנה, שכן השפעתו באה לידי ביטוי בנוחות התרמית של המשתמש במבנה וכן על גובה העלויות השוטפות של אחזקת המבנה. יעילות אנרגטית גבוהה מספקת חשבונות אנרגיה נמוכים יותר - כלומר חשבון חשמל זול יותר. בנוסף, משפיעה היעילות האנרגטית גם על פרמטרים חשובים נוספים כגון פליטת ה- CO2 והפחתת טביעת הרגל הפחמנית.

הגבס נחשב לחומר בנייה מועדף הזוכה לאהדה בקרב רשויות איכות הסביבה ברחבי העולם, ומוגדר כמוצר בנייה ירוק. הגבס הוא חומר טבעי שאינו מכיל חומרים רעילים ומזיקים, הוא ניתן למחזור והבנייה בו כמעט אינה מייצרת פסולת.

דוח LCA לבחינת הביצועים הסביבתיים

חשיבה סביבתית מבוססת קיימות הביאה את אורבונד למדוד את הביצועים הסביבתיים של מוצרי הגבס של החברה ולהציג אותם בדו"ח LCA - (Life Cycle Assessment). ה-LCA הוא כלי למדידה וניתוח השפעות סביבתיות של המוצר לאורך "שלבי החיים" שלו, באמצעותו ניתן לקבל מידע פרמטרי אמין, כמותי ושקוף על הביצועים הסביבתיים של חומרי הבנייה השונים.

עיקרי הפרמטרים השונים שנבחנים בכלי זה הם: פליטות ה-CO2 בתהליך מחזור החיים, פליטות חומרים נדיפים ושימוש ברעלנים, פגיעה במקורות מים מתוקים, דילול שכבת האוזון ועוד - כולם מוצגים בדוח שקוף לציבור. בחברה אומרים כי "התוצאות שפורסמו כדוח ציבורי, מראות שהביצועים של המוצרים שלנו טובים בהשוואה לחומרים חלופיים. פליטות הפחמן הנמוכות שנמצאו בניתוח שנעשה, מתקבלות בין היתר ממחזור פנימי שנעשה במפעל וכן בשל איסוף הגבס שאנחנו מבצעים מאתרי בנייה, ניצול חום שיורי בו אנו עושים שימוש לטובת ייצור במפעל שלנו ושימוש באנרגיות מתחדשות. התוצאות של ניתוח ה LCA - איפשרו לנו לקדם את הגדלת האיסוף של עודפי גבס מאתרי הבנייה ולהציב יעד של הגעה ל- 20% רכיב חומר ממוחזר".

בידוד מינרלי ללא חומרים ודבקים רעילים

קבוצת KNAUF לקחה החלטה אסטרטגית נוספת: להביא לשינוי מוצר הקיים כבר עשרות שנים בתחום הבנייה - הבידוד המינרלי. מוצר בסיס זה משמש בעיקר כמוצר משלים המקנה למחיצת גבס יכולות אקוסטיות ותרמיות. מי שנגעו במוצר בעבר ודאי זוכרים סיבי הזכוכית המגרדים שנמצאו בו; במשך עשרות שנים קבלנים סבלו מנושא הזה. סיבי הזכוכית לא היוו את הבעיה היחידה של המוצר, על מנת לשמר את הנפח והעמידות שלו, נוספו לו במשך השנים חומרים כגון: פורמאלדהיד, פנול ותרכובות כימיות אחרות אשר הקנו למוצר את הצבע הצהוב המוכר שלו. אותן תרכובות נחשבות גם כרעילות, מסוכנות לדרכי הנשימה ואף מסרטנות. KNAUF החליטה על מהפך שכלל מעבר לייצור של בידוד מינרלי ללא חומרים ודבקים רעילים ומסוכנים לבריאות המשתמש והקבלן. לאחר השקעה כספית רחבה, פותח הבידוד המינרלי בטכנולוגיית ECOSE - כך שהוא עשוי מכ- 80% בקבוקי זכוכית ממוחזרים ונטול חומרים רעילים העלולים להזיק ולפגוע בבריאות שלנו.

צילום: באדיבות חברת אורבונד

קרדיט גבוה בתקן בנייה ירוקה

בשנים האחרונות עולה וצוברת תאוצה התפיסה של מדידת ביצועי WELL BEING במבנים, וביתר שאת לאחר משבר הקורונה. בדיקת ההשפעות הבריאותיות של מוצרים ושל איכות חללי הפנים נמדדת בתקני הבנייה הירוקה או באמצעות מדדים ייעודיים לאיכות הבריאות במבנים כמו מדד "WELL" הבינלאומי. מדדים אלו קריטיים כאשר אנחנו מבינים עד כמה משפיע המבנה על איכות החיים והבריאות. בהתאם לזאת, אנו באורבונד לוקחים אחריות על כל מוצר שיוצא מהמפעל שלנו.

בשורה התחתונה, אומרים באורבונד, כי "אתגרי הבנייה בישראל לצד אתגרי האקלים והמשבר העולמי מחייבים שינוי פרדיגמה. בנייה באמצעות לוחות גבס יכולה לשפר משמעותית את איכות הבינוי בישראל, מהירות הביצוע, צמצום יוקר המחייה, להביא לביצועים תרמיים ואקוסטיים טובים יותר; ומעכשיו בנייה בגבס מקנה גם קרדיט גבוה יותר בתקן הבנייה הירוקה ובמדד LEED".