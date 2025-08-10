המומחיות: איחוד הלוואות והפחתת תשלומים חודשיים

רקע אישי ומקצועי

הקמתי את אובסט משכנתאות לפני חמש שנים, לאחר שנתיים של עשייה פרטית בעולמות הנדל"ן. אני יכול להעיד על עצמי שאני ממציא את הכללים מחדש כשזה נוגע ללקוחות שלי. אני לא מכתיב את הדרך רק דרך הבנקים אלא מייצר פתרונות גמישים.

התמחות

אנחנו לא עוסקים רק במספרים - אלא בתכנון מהלך חיים.

במציאות שבה יותר ויותר משפחות ועסקים מוצאים את עצמם תחת עומס של התחייבויות, אנחנו מציעים תהליך מדויק, שקוף ומותאם אישית - שמחזיר את השליטה לידיים של הלקוח.

המומחיות העיקרית שלנו היא באיחוד הלוואות והפחתת תשלומים חודשיים. לצד זה, אנחנו מתמחים גם במימון לרכישת נכסים, יזמים ובניית תוכניות לאנשים שנמצאים במבוי סתום מול המערכת הפיננסית - בין אם מדובר בקושי משפטי, אשראי בעייתי, או תיק מורכב שדורש חשיבה אחרת.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

הלקוחות שלנו מגוונים: שכירים, עצמאים, בעלי עסקים, זוגות צעירים וגם משקיעים. אנחנו לא בונים משכנתא אלא תוכנית חיים. אני לא מתווה את הדרך ללקוח לפתרונות הבנקאיים בהכרח אלא תופר לו פתרון למידות שלו.

התהליך ב-OBEST מתחיל באבחון פיננסי יסודי, ללא עלות וללא התחייבות. לאחר מכן נבנית תוכנית מימון אישית הכוללת ניתוח תזרים מזומנים, תכנון ריבית לטווח ארוך, הגשת בקשות לגורמים המתאימים וליווי מלא עד לקבלת אישור ויישום בפועל.

הלקוח לא משלם אם לא קיבל פתרון. זה דורש מאיתנו להיות חדים, מקצועיים וממוקדי מטרה. הלקוח הממוצע לא רוצה לקרוא טבלאות ריבית. הוא רוצה לדעת: האם התשלומים שלו ירדו, ומה יקרה לו בעוד חמש שנים. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.

כל תיק מנוהל באופן אישי על ידי אחד מחברי הצוות שלנו. חלקם מגיעים ממערכת הבנקאות, עם ידע פנימי עשיר.

מגמות וטרנדים בתחום

החברה שלנו משלבת כלים טכנולוגיים מתקדמים, כולל מערכות מבוססות בינה מלאכותית, המסייעים בזיהוי כשלים בתיקים, סימולציה של החזרים ובחירת התמהיל האופטימלי.

משהו לסיום

אנחנו גאים שאנחנו משנים את המציאות של אנשים, לא רק את המשכנתא שלהם. לקוחות אומרים לנו מספר חודשים לאחר תחילת התהליך שהם התחילו לחסוך, לצאת לחופשות, להרגיש יציבים. משכנתא אינה רק מוצר פיננסי - היא הבסיס לחיים. ואנחנו פשוט יודעים לבנות אותה נכון.