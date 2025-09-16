יש המון פתרונות איך להיחלץ מבעיות אשראיות מורכבות

רקע אישי מקצועי

שלמה: אני בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון עם תזה, מרצה בכיר למקצועות המימון וייעוץ משכנתאות באקדמיה למעלה מ-20 שנה. בשנת 2008 הקמתי את חברת קפיטל פקטור - ייעוץ משכנתאות וגיוס אשראי. הייתי בין החלוצים בענף, כשרוב האנשים עדיין לא ידעו מה זה יועץ משכנתאות. רציתי לתרגם את הידע המקצועי הרב שרכשתי כמרצה בכיר באקדמיה למקצועות המימון. כמו כן שימשתי שנים רבות מרצה במערכת הבנקאית והכשרתי בנקאים, מיועצים ועד בנקאים בכירים.

לצידי בהנהלת החברה ורד גוטלר, בעלת תואר בכלכלה וראיית חשבון. מאחורינו ניסיון רב בתחום הייעוץ ובאמצעות הידע והקשרים שלנו, אנו חוסכים ללקוחותינו כסף רב. אנו רואים בזה סוג של שליחות.

התמחות

לצד ייעוץ בהשגת משכנתה לרכישת דירה, אנו מתמחים בהשגת משכנתה על נכס קיים, על מנת לתת פתרונות למגוון מצבים. מאלה הפחות מורכבים, כגון משכנתה לכל מטרה או משכנתה מדרגה שנייה לאיחוד הלוואות ועד להשגת משכנתה ללקוחות לא תקינים מבחינה אשראית עם בעיות מורכבות, כגון תיקים בהוצל"פ, עיקולים על הנכס, פשיטת רגל, כונס נכסים ועוד. אנו פועלים גם במישור המשפטי באמצעות עו"ד מטעמינו, על מנת לתת ללקוח פתרון מלא. לצד הפתרון המימוני והשגת האשראי, ישנן לעיתים סוגיות משפטיות הקשורות לנכס או לנושים, שצריך לפתור כחלק מהתהליך הכולל.

תהליך עבודה - הלקוח ואני

בשלב ראשון אנחנו מנהלים שיחת עומק עם הלקוח כדי להבין את הצרכים שלו, מתוך מטרה לאפיין את הפרופיל הפיננסי ומורכבות התיק. תמונה ברורה ומדויקת יותר נוכל לקבל באמצעות מסמכים רלוונטיים ובאמצעות דו"ח נתוני אשראי מבנק ישראל. כך נלמד על מידת תקינותו האשראית, רמת הכנסות, מצבת הלוואות ועוד. לאחר שאפיינו את הפרופיל הפיננסי של הלקוח באופן מדוייק, נוכל להתאים לו את הגופים הפיננסיים שיתנו לו את הפתרון הנכון והחסכוני ביותר עבורו. לצד הפתרון הפיננסי, אנו מבצעים גם את ההליכים הפרוצדורליים שישנם בתהליך. כלומר הליווי שלנו את הלקוח הינו מלא עד קבלת כספי ההלוואה.

מגמות וטרנדים בתחום

השוק החוץ בנקאי התפתח משמעותית בשנים האחרונות. נכנסים יותר ויותר שחקנים חדשים והתחרות היא מבורכת. כל גוף פיננסי חייב להמציא את עצמו, כדי שיהיה לו יתרון על השחקנים הוותיקים. זה טוב ליועצים, כי עכשיו יש המון מידע ועוד גופים לעבוד מולם. וגם טוב ללקוחות, כי כיום יש לנו יותר פתרונות שמחלצים אותם מבעיות אשראיות מורכבות.

משהו לסיום

קיימת רתיעה פסיכולוגית מסוימת מצירוף המילים "גוף חוץ בנקאי" או "הלוואה חוץ בנקאית". חשוב לציין שהגופים שאיתם אנחנו עובדים הם בעלי רישיון לתת אשראי, עומדים בכללי רגולציה ומחויבים לחוק אשראי הוגן. צריך לוודא שהפתרון המוצע מיטיב עם הלקוח, מתאים לו ומבריא אותו כלכלית.