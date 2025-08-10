כך תכנון אסטרטגי כלכלי כולל מוציא אתכם לחירות כלכלית

רקע אישי ומקצועי

בשנת 2016 עזבנו את המערכת הבנקאית וייסדנו את החברה. היום, כבעלים של חברה מובילה בענף המשכנתאות וכמשקיעי נדל״ן בארץ ובחו״ל אנו מבינים את כוחו של מינוף ואת הצורך באשראי אך מהצד השני מבינים היטב את הסיכונים הגלומים בנטילתו ואת הצורך בתכנון מקדים וקפדני. הרקע והניסיון המשמעותי בתחום האשראי והמימון מגובה נדל״ן, מאפשר לנו לספק ללקוחותינו פתרונות יצירתיים, יעילים, מקצועיים ובעיקר בלתי מתפשרים.

התמחות

כל העובדים בחברה יוצאי המערכת בנקאית ואנו מלווים מזה כעשור אלפי לקוחות. ממשפחות צעירות ועד יזמים, בעלי עסקים ומשקיעים בעלי הון. ההתמחות הבולטת של החברה היא הטיפול בלקוחות בעלי אתגרים פיננסיים מורכבים - לרבות צרכני אשראי, חייבים בהוצאה לפועל, מוגבלים, בעלי היסטוריית אשראי בעייתית ואף פושטי רגל.

בין היתר אנו מעניקים מגוון רחב של שירותי ייעוץ משכנתאות כגון לרכישת נדל״ן פרטי ומסחרי, השקעה או מיחזור; איחוד הלוואות וקיצוץ ההתחייבויות החודשיות בצורה ניכרת ובריביות נוחות; פתרונות מימון חוץ-בנקאי עד 85% משווי הנכס; משכנתא הפוכה לבני 55+; תכנון אסטרטגי כלכלי כולל ושיקום חייבים.

מגמות וטרנדים בתחום

עליית מחירי הנכסים לצד הצורך ליטול אשראי לאיחוד הלוואות כנגד שעבוד הנכס הובילו לגידול דרמטי בפעילות של גופים חוץ-בנקאיים, אשר כפופים לרגולציה פחות הדוקה ומאפשרים כיום ללקוחות ליהנות מגמישות גבוהה, פתרונות מימון יצירתיים ולעיתים קבלת משכנתא בסך של עד 85% מערך הנכס. כמו גם ללקוחות אשר סורבו לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית.

תהליך העבודה: הלקוח ואנחנו

העלייה בהחזרי המשכנתא, יוקר המחיה והקשיים הכלכליים שנוצרו עוד מתקופת הקורונה, לצד המלחמות והאינפלציה, הפכו את ייעוץ המשכנתאות לאחד הכלים החשובים ביותר עבור נוטלי המשכנתאות.

אנו פועלים מתוך ראייה רחבה של השוק ומציעים פתרונות עדכניים ויצירתיים, לרבות שילוב בין גופים בנקאיים לחוץ-בנקאיים המציעים תנאים אטרקטיביים, תהליכים מהירים ומסלולים שמאפשרים נשימה כלכלית גם במצבים מאתגרים.

משהו לסיום

ההמלצה שלנו: לפני שמקבלים החלטה כלכלית משמעותית - כזו שכרוכה בהתחייבות של מאות אלפים ואף מיליוני שקלים - חשוב לבחון בקפידה את כל האפשרויות. לא לבחור בפתרון שנראה הכי זמין, אלא את זה שיאפשר לכם לעמוד בתשלומים לאורך זמן, לצאת ממנו נכון ולשמור על איזון כלכלי. חברת ייעוץ מנוסה תחסוך לכם כסף רב, אבל לא פחות חשוב מזה - גם המון בירוקרטיה והמון כאב ראש.