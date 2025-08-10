מלווים את הלקוח באופן אישי גם לאחר שהעסקה הושלמה

רקע אישי ומקצועי

אני יזם ובעל עסקים יותר מ-20 שנה. במרוצת השנים עסקתי במגוון רחב של עסקים. בשנים האחרונות עשיתי שלושה אקזיטים על עסקים שהקמתי ופיתחתי במו ידיי.

הניסיון האישי והמקצועי שצברתי בעולם העסקים הכניסו אותי לעולם הפיננסי. וזאת ממקום של רצון ותשוקה אמיתית לעזור ולקדם אנשים ועסקיים פרטיים. על כן הקמתי חברה בתחום ייעוץ המשכנתאות והפיננסים, שהיום היא אחת החברות הגדולות בענף.

התמחות

בשנות פעילותי הרבות כאיש עסקים ויזם, התמחיתי בין השאר בעולם השיווק והפרסום. הניסיון שלי בתחומים מגוונים סייע לי להוביל את העסקים השונים שלי להצלחה כלכלית ולמכירתם לאנשי עסקים אחרים.

אבישי כהן, מנכ''ל ובעלים של פתרונות פיננסים לישראל וגל כהן, לקוח החברה בפגישה של איחוד הלוואות / צילום: זיו רובינשטיין

תהליך העבודה - הלקוח ואני

תהליך העבודה אצלנו פשוט ויעיל. אנחנו דוגלים בסינון דייקני ומקצועי.

בשלב ראשון הלקוחות מגיעים אלינו לפגישה אישית, פנים אל פנים, עם כלכלן/יועץ פיננסי שלנו. אנחנו מבצעים ניתוח מקיף ומקצועי. מטרת הפגישה לעבור ולסרוק כל פעולה פיננסית שהלקוח ביצע בשנים האחרונות וכך להגיע לתובנות. וזאת על מנת למצוא פתרונות פיננסים שיתאימו ללקוח ויוציאו אותו לדרך פיננסית חדשה. המטרה היא למצוא תהליך הבראה, שבו לא רק נמצא את הפתרונות היעילים עבור הלקוח, אלא גם לתת לו ליווי ותמיכה לאחר שייצא לדרך חדשה, בין השאר על מנת שלא יחזור חלילה למצבו הכלכלי הקודם.

מגמות וטרנדים בתחום

תחום איחוד ההלוואות נותן פתרונות עוצמתיים ללקוחות שיש ברשותם נכס וגם לכאלה שאין להם. הרעיון בתחום איחוד הלוואות הוא להוריד ללקוח את ההחזרים החודשיים ואת הריביות על ההלוואות שאותם לקח בשנים האחרונות. וזה על מנת למנוע מהלקוח להגיע למצב שחוזרות לו המחאות או הוראות קבע, ויש לו חריגות בחשבון הבנק.

ועוד, המטרה שלנו להביא את הלקוח למצב שבו חייו הופכים נוחים ואיכותיים יותר ברמה הפיננסית והנפשית גם-יחד.

החברה שלנו מקושרת היטב הן עם הבנקים והן עם חברות חוץ בנקאיות והדבר מקל עלינו לסייע ללקוחות שלנו לבצע איחוד הלוואות, גם במקרה של שעבודים של נכסים. גם במקרה זה אנחנו מספקים שירות של ליווי ותמיכה ללקוח לאחר שביצע איחוד הלוואות.

משהו לסיום

אומר כך: התשוקה שלי לסייע ללקוחות פרטיים ועסקיים בפן הפיננסי נובעת מהניסיון הכואב שאני-עצמי עברתי. לכן החלטתי שאני והחברה שלי לא ניתן רק פתרונות מקצועיים ללקוחות שלנו, אלא נמשיך ללוות אותם בקביעות בעניינים פיננסיים גם בהמשך הדרך. וזה לא פחות חשוב.