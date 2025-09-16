אני משיגה מימון גם ללקוחות "קשים" מסורבי בנקים

רקע אישי ומקצועי

את דרכי התחלתי בצה"ל כקצינת קישור, ובהמשך עבדתי בנמל חיפה בתפקיד ניהולי. במסגרת התפקיד נחשפתי לעולם הבנקאות והפיננסים, ובאחד הימים הציע לי אחד המנהלים שלי להתמקד בתחום הזה באופן מלא, מתוך אמונה שיש לי כישרון טבעי לכך. ההצעה הזו שינתה את חיי - עזבתי את הנמל, פניתי לעבודה מול הבנקים, ובמקביל השלמתי לימודים במנהל עסקים, סטטיסטיקה ומימון. מכאן הדרך להתמחות במשכנתאות וליווי לקוחות הייתה קצרה. לפני תשע שנים הקמתי את המשרד שלי, שפועל כיום בצפון וגם במרכז הארץ.

התמחות

ההתמחות שלי היא בפתרון מצבים מורכבים במיוחד - בעיקר עבור לקוחות שקיבלו סירוב מהבנקים. לא פעם פונים אליי גם יועצי משכנתאות אחרים עם לקוחות שקשה להם למצוא להם פתרון, ואנחנו משתפים פעולה. אצלי אין מצב שלקוח יוצא בלי מענה - תמיד נמצא פתרון שמתאים לו, בין אם מדובר בטיפול בחובות מול ההוצאה לפועל ברגעים קריטיים, גיוס אשראי בתנאים טובים יותר, איחוד הלוואות, או סיוע לבני הגיל השלישי. כל מקרה נבחן לגופו, ותמיד נמצא הנתיב הנכון.

תהליך עבודה - הלקוח ואני

כאשר לקוח מגיע אליי, אני בוחנת לעומק את הנתונים הפיננסיים שלו, את הצרכים האישיים ואת יכולת ההחזר שלו. על בסיס זה אני בונה עבורו משכנתא או הלוואה שמתאימה בדיוק למצבו. במקביל, אני פועלת לשיפור תנאי המשכנתא הקיימת שלו במידה ויש כזו. המאבק שלי מול הגופים הפיננסיים הוא בלתי מתפשר, ואני לא מקבלת סירוב כתשובה. אם בנק דוחה בקשה, אני פונה לגופים חוץ־בנקאיים שמציעים גמישות רבה יותר, ולעיתים אני משיגה ללקוח מימון זמני לשנתיים עד שניתן לשוב ולגייס מימון בתנאים טובים יותר. מבחינתי אין מצב של "אין פתרון".

מגמות וטרנדים בתחום

בעשור האחרון עולם המשכנתאות והאשראי עבר שינוי עמוק. הבנקים כבר אינם הכתובת היחידה, והיום יש לגופים חוץ־בנקאיים תפקיד מרכזי בשוק. הגופים האלה מציעים גמישות והבנה טובה יותר של צרכי הלקוח, ויודעים להתאים פתרונות אישיים שלא קיימים במערכת הבנקאית הקלאסית. בעיניי זו רק תחילת הדרך - והמהפכה הזו צפויה להתרחב עוד יותר בשנים הקרובות.

משהו לסיום

החיים מלאים בהפתעות, ולעיתים הם לוקחים אותך למקומות שלא חלמת להגיע אליהם. אני עצמי התחלתי את דרכי בנמל חיפה, רחוק מאוד מעולם הפיננסים, ודווקא משם צמחה ההזדמנות ששינתה את חיי. מהניסיון שלי למדתי שהדבר החשוב ביותר הוא לדעת לזהות הזדמנות כשהיא מופיעה - ולא להסס לקחת אותה. לא תמיד היא תחזור.