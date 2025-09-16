המקצוע שלי עוסק בדיני נפשות. סיוע לאנשים הוא שליחות אמיתית

רקע אישי ומקצועי

אני מגיע לעולם הייעוץ הפיננסי עם ניסיון של כמעט שני עשורים כמנהל עסקים בחברות גדולות. התפקידים שמילאתי בתחילת הדרך נתנו לי הזדמנות להבין מבפנים את האופן שבו ארגונים גדולים פועלים - איך הם חושבים, מקבלים החלטות ומנהלים תזרים.

בחיים האישיים אני נשוי לשני, אב ליהלי ועלמה, ומתגורר במושב ניר צבי. לצד חברת גרנטי משכנתאות - שנולדה מתוך התחייבות מוחלטת ללקוח - אני מנהל גם חברה נוספת המתמחה בליווי פיננסי וגיוס אשראי לעסקים וחברות.

התמחות

הניסיון הרב שצברתי הפך אותי למומחה במגוון רחב של תחומים: ליווי תהליכי גיוס אשראי מורכבים, סיוע לחברות בגיוס מימון, הבראת עסקים, טיפול בבעיות תזרים, וגם ליווי משקי בית בהתמודדות עם קשיים כלכליים.

המכנה המשותף לכל אלו הוא מציאת פתרונות יצירתיים שמסייעים ללקוחות להיחלץ ממשבר ולחזור למסלול. אחד הדברים שאני שם עליו דגש הוא ההפרדה בין כספי העסק לבין ההוצאות הפרטיות של משקי הבית - נקודה שמטשטשת אצל רבים. ברגע שמזהים את "החור השחור" דרכו הכסף נעלם, אפשר להתחיל בבנייה מחדש.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

כל לקוח עבורי הוא עולם בפני עצמו. אני לומד להכיר אותו ברמה האישית, להבין את הצרכים, הרצונות והאינטרסים שלו. הגישה שלי מזכירה עבודה רפואית: קודם לעצור את ה"דימום" - לזהות את המקום שבו הכסף נשפך החוצה - ורק אז לבנות פתרון מותאם.

אני עובד עם לקוחות מגוונים מאוד, מגילאי 30 ועד גילאי 70 ומעלה, וכל אחד מקבל ליווי אישי צמוד. המצוקה של הלקוח הופכת למצוקה שלי, ואני מזדהה לחלוטין עם הסיטואציה שלו. אני מאמין בלסייע קודם כל לאנשים - ובמיוחד לעסקים שיש מאחוריהם בני אדם אמיתיים, עם חלומות ודאגות. שם נוצרת ה"כימיה" שמניעה אותי לפעול.

מגמות וטרנדים בתחום

השוק החוץ בנקאי הולך וגדל, וזו מגמה מבורכת. לצערי היא לא התחילה מוקדם יותר. הגופים החוץ בנקאיים מעניקים מענה מהיר, יעיל וגמיש הרבה יותר מהבנקים, שמסורבלים וכפופים לרגולציה מכבידה.

העשור האחרון הביא עימו אתגרים אדירים - משבר הקורונה, עליות מחירים, אינפלציה, מלחמות, זינוק במחירי הדיור והשכירות. ההוצאות עלו, ההכנסות לא תמיד הדביקו את הקצב, והפער הזה צפוי להתרחב. הפתרון שאני רואה הוא "סט־אפ פיננסי" - התאמה מחדש של ההתנהלות הכלכלית למציאות: בניית תקציב מסודר, איזון בין הכנסות להוצאות, והבנה שההוצאות תמיד יגדלו, בעוד ההכנסה בדרך כלל נשארת קבועה.

משהו לסיום

אני מאמין בחיים הגיוניים ומאוזנים - שכל אחד יחיה לפי יכולותיו. לדעת להגיד תודה על מה שיש, ולראות את המצוקות של אחרים כדי לעזור להם היכן שאפשר. בסופו של דבר, המקצוע שלי הוא הרבה מעבר לפרנסה; הוא שליחות אמיתית. בכל יום אני עוסק בדיני נפשות, והסיפוק הגדול ביותר שלי הוא לראות אנשים חוזרים למסלול בזכות הליווי שלנו.