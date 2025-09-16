המטרה: לחתוך ב-50% את החזרים והריביות

רקע אישי ומקצועי

בשנת 2020 נכנסתי לתחום כשכיר, לאחר שגיליתי שיש אנשים רבים שאינם מבינים כמה ועל מה הם משלמים. כעבור זמן החלטתי לצאת לדרך עצמאית ולהקים את משכנתא 360. פשוט רציתי לסייע לאנשים לצאת לדרך פיננסית חדשה.

המומחיות שלי

אני סבור שהמומחיות הכי גדולה שלנו היא גיוס אשראי עבור המקרים המורכבים ביותר, כמו אנשים שאיבדו כל תקווה לקבלת משכנתא וליציאה מחובותיהם, שסורבו על ידי המערכת הבנקאית, שמתמודדים עם בעיות חזרות של צ'קים, הוצאות לפועל, פשיטות רגל וחזרות של הוראות קבע. אני מוצא דרכים להפחית את ההחזרים והריביות ב-50 אחוז לפחות. ובדרך אני "לא שוכח" לשים דגש על יחס אישי וחם לכל לקוח.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

דבר ראשון נבצע שיחת היכרות עם הלקוח; נקשיב לו, לקשייו, נבין באופן מדויק למה הוא זקוק.

בשלב שני נוציא דו"ח נתוני אשראי של הלקוח במטרה להבין את התמונה הגדולה. נבין איפה הוא עומד מבחינת הלוואות, ריביות, החזרים חודשיים והאם הוא מצליח לעמוד בהחזרים אלה. בנוסף לבחינת הדו"ח נאסוף גם נתונים כספיים, כמו שווי הנכס או הנכסים שברשותו, מיקומם, גובה הכנסותיו החודשיות וגובה הוצאותיו החודשיות.

בסוף התהליך נמצא יחד מה המטרה שאליה אנו שואפים ונבנה תכנית להגיע אליה.

דבר שחשוב לנו מאד בתהליך, הוא להעניק ללקוח פתרון אשר יועיל לו גם בטווח המיידי וגם בעתיד. המסר שלנו אליו הוא שאנחנו כאן עבורו להרבה זמן, לא רק עד לקבלת האשראי.

מה הפתרון הנפוץ? איחוד הלוואות למשכנתא והקלה משמעותית בהחזרים החודשיים.

מגמות וטרנדים בתחום

המצב הכלכלי והפיננסי בארץ שמחמיר משנה לשנה, בתוספת המגמה של המערכת הבנקאית להקשיח את יחסה ולסגור בפני לקוחות רבים את הדלת, מביא לעליה בביקוש למשכנתאות החוץ בנקאיות. זו הסיבה מדוע עולה מספרן של חברות המימון האלה בשוק. עליה זו גורמת כמובן לתחרות ביניהן ומאלצת אותן להציע פתרונות יצירתיים ואטרקטיביים ללקוחות.

משהו לסיום

ההמלצה שלי ללקוחות: אל תחכו לדקה ה-90 כדי למצוא פתרון. אם מתחיל להיות קשה, זה בדיוק הזמן להתייעץ עם איש מקצוע. זכרו, הבנקים תמיד רואים רק את האינטרסים שלהם, לא שלכם. איש מקצוע יעזור לכם להתמודד נכון ויחסוך לכם המון כסף.