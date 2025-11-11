רקע אישי ומקצועי

לאחר שנים של עבודה בעולם הבנקאות, הפיננסים והנדל״ן, החלטתי להקים משרד עצמאי לייעוץ וליווי פיננסי, מתוך מטרה לבנות תחת קורת גג אחת, גוף פיננסי רב־תחומי שייתן מענה כולל - משלב החזון של הלקוח ועד קבלת המימון בפועל.

התמחות

המשרד שלי מתמחה בליווי פיננסי לקבלנים ויזמים, איחוד הלוואות לבעלי נכסים, גיוסי אשראי חוץ בנקאיים, ומימון מתקדם לפרויקטים נדל״ניים בכל רחבי הארץ ובחו"ל

אנחנו מובילים עסקאות מימון מורכבות תוך ראייה כוללת של צורכי הלקוח. וזאת תוך שילוב של הבנה פיננסית, יכולת ניתוח עסקית ויחסי עבודה מצוינים עם כלל הגופים הפיננסיים - בנקאיים וחוץ בנקאיים כאחד. במשרד שלנו צוות גדול של אנשי מקצוע: רואי חשבון, אנליסטים, יועצי משכנתאות בכירים, שמאים וכלכלנים מומחים לכלכלת משק בית.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

הלקוחות שלנו נהנים מתהליך שקוף, מקצועי ומבוקר. אנו מתחילים באבחון פיננסי מעמיק של כלל התחייבויותיהם והנכסים, בונים אסטרטגיית מימון מותאמת אישית, ומלווים את העסקה עד לשלב הסופי של קבלת הכסף בפועל.

כל לקוח מטופל על ידי צוות ייעודי הכולל אנליסט, יועץ מימון בכיר ומנהל תיק אישי. כל זה מבטיח יחס אישי ופתרון מקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

מגמות וטרנדים בתחום

בעידן של תנודתיות כלכלית וריביות משתנות, נדרשת מומחיות בניהול סיכונים ובאיתור פתרונות מימון חכמים. בעלי נכסים ויזמים מבינים את החשיבות של גוף פיננסי חזק ומנוסה שמנהל עבורם את כל המעטפת - מהמשכנתא הפרטית ועד ליווי פרויקטים גדולים.

משהו לסיום

אנחנו מאמינים בשקיפות מלאה ובשירות אישי ללא פשרות. הכוח שלנו הוא הגודל שלנו: צוות גדול הפועל להשיג עבור כל לקוח את התנאים הטובים ביותר. אנחנו לא מתווכים אשראי - אנחנו מהנדסי פיננסים.