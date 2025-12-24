הבנתי מזמן: הלקוח רוצה גם יחס, לא רק משכנתא

רקע אישי ומקצועי

מאחוריי ניסיון מקצועי של 20 שנה. בשנים אלה ליוויתי למעלה מ-1,500 לקוחות בתחומים שונים ובקטגוריות מגוונות: משפחות, בעלי עסקים, עצמאיים, חברות ומשקיעי נדל"ן. השגתי ללקוחותיי משכנתאות בסכום כולל של למעלה ממיליארד ש"ח. וזאת באמצעות המערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית.

בנוסף על עבודתי השוטפת אני בעליו של הפודקאסט "מאחורי הקסם של המשכנתאות". אני מארח בו בנקאים, מממנים, קולגות ואנשי נדל"ן.

התמחות

כשהבנקים והגופים המממנים אומרים ללקוחות שלי "לא!" אני אומר "כן!" ומוצא עבורם פתרון יצירתי. בעזרת ההלוואות והמשכנתאות שאני משיג ללקוחות שלי אני משיג להם גם שקט נפשי וגם ביטחון בהמשך הדרך.

אני לא מפעל. אין אצלי "פס ייצור". אני מטפל באופן אישי בכל לקוח ובכל סוגיה כלכלית. כל אחד מהם מקבל סיוע אישי צמוד בהתאמה אישית.

אני מומחה בלהפוך תיק משכנתא מורכב על גבול הבלתי אפשרי לתיק פשוט, שבסופו הלקוח מימון כספי בתנאים מצוינים.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

לאחר ניסיון ארוך-שנים בטיפול אישי צמוד ב-1,500 לקוחות אני יכול לומר בוודאות: אנשים באים אליך לא רק לקבל משכנתא, הם גם רוצים לדעת שהם בידיים טובות, שיש להם על מי לסמוך, שיש מי שדואג שהם יקבלו משכנתא בתנאים שלא חלמו שיקבלו.

אני מסייע ללקוחות שלי בדרך הפוכה מזו של החברות הגדולות: הן משתוקקות לסיים עם התיק של הלקוח מהר ככל האפשר ולעבור לתיק הבא. השיטה הזאת הופכת לקוחות ל"תיקים". אני לעומת זאת לא שוכח לרגע שמדובר אנשים שהם קודם כל בני אדם.

במקום להתחיל לטפל בהר של מסמכים ולהלחיץ את הלקוח, אני מתחיל בלהבין אותך: מה המטרה, מה כואב לו, מה יושב מתחת לפני השטח. רק אז אני בונה מסלול מדויק שמותאם אישית ללקוח, בדיוק כפי שרופא מתאים מרשם לפציינט שלו:

מיפוי פיננסי, יצירת אסטרטגיית מימון, השוואות בנקאיות, פתרונות יצירתיים, ואז ליווי עד חתימת חוזה.

גם לאחר שהלקוח מקבל את כספי המשכנתא, אני לא מסיים איתו את העבודה. אני ממשיך ללוות אותו, בודק האם יש צורך במחזור בעתיד, מעדכן אותו בהתראות חשובות שקשורות למימון, בודק האם יש צרכים חדשים שצצים והאם צריך התאמה למשכנתא שהתקבלה.

מגמות וטרנדים בתחום

שוק האשראי החוץ-בנקאי משנה את פניו מקצה אל קצה. להערכתי בשנים הקרובות הוא יאפיל על המערכת הבנקאית ויהיה משמעותי ממנה.

משהו לסיום

אני מבין איך מערכות בנקאיות וחוץ-בנקאיות חושבות ואיפה הן גמישות. רכשתי את ההבנה הזאת בשנים רבות של עבודה. בזכות הבנה זו אני מוצא פתרונות יצירתיים לאנשים הזקוקים באופן דחוף למשכנתא או להלוואה ולא חלמו שזה אפשרי. עבורי זהו ההישג הגדול ביותר.