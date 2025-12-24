זכיתי: אני גם עוזר לאנשים וגם מתפרנס בכבוד

רקע אישי ומקצועי

אני כלכלן (M.A), נשוי ואב לשלושה, מומחה למשכנתאות ולאשראי בנקאי וחוץ-בנקאי כאחד. בעבר כיהנתי כקצין אשראי קמעונאי בחטיבה הבנקאית של בנק לאומי. שם התמקדתי בחיתום וניהול תיקי אשראי למשקי בית ולעסקים קטנים, עם מחזורי מכירות של עד כ-30 מיליון ש"ח ואובליגו בנקאי של עד כ-10 מיליון ש"ח.

לפני 13 שנה, בשנת 2012, פרשתי מהמערכת הבנקאית והלכתי לדרך עצמאית. הקמתי את פ.א.ל - פתרונות אשראי לישראל. זהו משרד המסייע בקבלת משכנתאות, החזרי מס, ואשראי פרטי ועסקי. במרוצת השנים ליוויתי מאות לקוחות פרטיים ועסקיים בתהליך של גיוס אשראי נכון, יעיל ומשתלם, מתוך מחויבות מלאה למקצועיות, שקיפות ושירות אישי.

היום אני עובד כיועץ רשמי מול כל הבנקים בישראל, חברות הביטוח והחברות החוץ-בנקאיות.

התמחות

אני מומחה בהתאמת פתרון האשראי המדויק ביותר לכל לקוח. החל במשכנתא, מימון עסקי, אשראי צרכני ועד שילוב של כל עולמות האשראי.

ההתמקדות שלי היא בעיקר בנושאים אלה: בניית הרכב הלוואה אופטימלי; קביעת סכום ומבנה מימון נכון; השגת ריביות ותנאים מיטביים; התאמת מוצרי אשראי ייחודיים לצורכי הלקוח.

תהליך העבודה

כל לקוח, קטן כגדול, מוזמן לפגישת ייעוץ אישית ללא עלות וללא הגבלת זמן. בפגישה אנו מנתחים יחד את הצרכים, האתגרים והמטרות שלו, ומבצעים חשיבה משותפת עד למציאת הפתרון המדויק והמשתלם ביותר.

שכר הטרחה שלי נגבה רק לאחר מציאת הפתרון וקבלת הכספים בפועל עבור הלקוח.

מגמות וטרנדים בתחום

בעולם פיננסי מתפתח, דווקא בימים אלה קיימים כלים חדשים ומשמעותיים שלא היו זמינים בעבר. שוק המשכנתאות החוץ־בנקאי נמצא בצמיחה מואצת ומציע הזדמנויות אמיתיות ללקוחות הזקוקים לגמישות, יחס אישי ופתרונות פיננסיים מותאמים.

משהו לסיום

זכיתי לעסוק בתחום שמאפשר לי גם לעזור לאנשים וגם להתפרנס בכבוד. זו זכות שאינני לוקח כמובנת מאליה.