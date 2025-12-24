חובות אינם כישלון; הם סיבה לחישוב מסלול מחדש

רקע אישי ומקצועי

אני שמונה שנים יועץ משכנתאות וחבר בהתאחדות היועצים.

התמחות

התמחיתי במציאת פתרונות מימון מורכבים ובייעוץ לקבלת משכנתאות בהתאמה אישית. אני מומחה במיוחד במציאת פתרונות לאתגרים פיננסיים. למשל לקוחות שמבקשים הלוואות ויש להם התחייבויות גבוהות, בעיות אשראי, עיקולים, מוש"ע, או כל מקרה אחר עם קושי לקבל אישור בנקאי רגיל.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

תהליך הייעוץ אצלנו מתנהל באופן הבא: בפגישה הראשונה אני מקיים שיחת אפיון מעמיקה עם הלקוח כדי להבין את התמונה המלאה - גם מבחינת הנתונים הפיננסיים וגם מהבחינה האישית. כך אני מצליח לזהות את המצב האמיתי של הלקוח ורואה איך אני יכול לעזור.

לפעמים האתגר הוא במציאת פתרון למי שההכנסות שלו אינן גבוהות, לפעמים מדובר בנכסים שיש עליהם עיקולים, וכמובן אינספור בעיות אחרות.

התפקיד שלי הוא לספק פתרון מותאם-אישית, באמצעות הבנקים הגדולים או באמצעות מימון חוץ-בנקאי וכל זה תוך שמירה על היציבות והביטחון הכלכלי של הלקוח.

היתרון הגדול שלנו הוא ביכולת לחסוך ללקוח סכומים משמעותיים. לא רק בריביות, אלא גם בתשלומים החודשיים, בשכר הטרחה ובהוצאות הנלוות לתיק.

שורה תחתונה: בזכות תכנון נכון תהליך קבלת ההלוואה כולו הופך להרבה יותר נגיש, ברור ומשתלם.

אגב, יש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת "פורום משכנתאות ישראל".

מגמות וטרנדים בתחום

יש היום מגמה ברורה של עלייה בפניות למימון חוץ-בנקאי, במיוחד בקרב מי שנדחו על ידי הבנקים, או לא מקבלים הלוואה מכל סיבה אחרת.

עוד מגמה - מחזור משכנתא חוזר למרכז הבמה. לקוחות עם משכנתא קיימת בוחנים מחדש את תנאיהם, במיוחד אחרי עליות ריבית או שינויים בהכנסות.

משהו לסיום

מניסיוני, חובות הם לא סימן לכישלון, הם סימן שאתם צריכים לחשב את המסלול שלכם מחדש. הכדור בידיים שלכם.