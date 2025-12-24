הבנקים מסרבים לסייע ללקוח בצרה? יש פתרונות

רקע אישי ומקצועי

30 שנה ניהלתי סניפים של בנקים מסחריים ומשכנתאות בנתניה, חדרה ופתח תקווה. הייתי מנהל סניף בנק הכי צעיר בארץ. בן 26 בסך הכל.

התמחות

ההתמחויות שלי מגוונות: השגת אשראי לעסקים ולפרטיים, השגת משכנתאות בנקאיות וחוץ בנקאיות, פתרונות לעסקאות לא שגרתיות, איחוד הלוואות תוך הפחתת הוצאות מימון, בעיקר ריביות, ושינוי מסלולים על מנת להקל על התזרים.

ובמיוחד: התנהלות נכונה עם נותן ההלוואה, הבנק או מקור מימון חוץ בנקאי.

אני שולט בשפה הבנקאית, במוצרים הבנקאיים ובעיקר במשכנתאות. ובנוסף יש לי היכרות אישית עם מנהלי סניפים ומנהלי מרחב.

הניסיון העשיר שלי בתחום המסחרי ובתחום המשכנתאות מאפשר לי היום להתאים בצורה אופטימלית את סוג המשכנתא לצרכיו של הלקוח ולמצוא פתרונות מוצלחים ללקוחות עם בעיות דירוג אשראי ובי די איי נמוך. בין השאר באמצעות מימון חוץ בנקאי לטווח ארוך.

תהליך עבודה - הלקוח ואני

אני משיג ללקוח אשראי או משכנתא על בסיס הצלחה בלבד, ללא שום מקדמה.

בפגישה הראשונה איתו אני מנסה להכיר לעומק את הסיטואציה שבה הוא נמצא. יש לקוח שפורס בפניי בפתיחות את צרכיו ואת הקשיים אליהם הוא נקלע, ויש לקוח שרק מבקש למחזר או לשפר את תנאי המשכנתא הקיימת.

אני מצידי מסביר ללקוח על הרזומה והניסיון שלי, שמבוסס על רקע בנקאי בכיר. בשלב הבא אנחנו מחליטים יחד על דרך פעולה, מבינים לקראת מה הולכים, מסכמים על שכר טירחה שהינו על בסיס הצלחה בלבד ויוצאים לדרך.

מגמות וטרנדים בתחום

מאז פרוץ המלחמה וגם לפניה, בזמן הקורונה, משקי בית ועסקים נקלעו לקשיים כלכליים. והבנקים מצידם הכבידו יותר. נוצר ביקוש למשכנתאות, בעיקר חוץ בנקאיות. ופה נכנסו לתמונה הן מקורות המימון החוץ בנקאיים והן היועצים למשכנתאות.

משהו לסיום

אל דאגה: חשוב שהלקוחות יידעו שניתן למצוא פתרון לרוב הבעיות, גם כשהם נתונים לחובות והבנק מסרב לסייע.