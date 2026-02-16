אני יודע מה זה לחשוש לאבד בית

רקע אישי ומקצועי

אני לא מגיע מהמגדלים של תל אביב, אלא מהשטח, מהמקומות שבהם החיים מחשלים אותך. הסיפור שלי מתחיל בנס אישי - שרדתי פציעה שנחשבה לבלתי אפשרית, כדור שעצר מילימטרים מעמוד השדרה. משם למדתי שגם כשדוח נראה שחור משחור, תמיד יש את ה"מילימטר" של התקווה.

את מוסר העבודה קיבלתי מאמא שלי, שנלחמה בשיניים מול הבנקים כדי לשמור על קורת הגג שלנו כדי לשלם משכנתא.

גדלתי בידיעה שאסור לוותר על הבית, ושאין דבר כזה "אי אפשר".

החלטתי שזה הייעוד שלי בחיים כשבגרתי למדתי ניהול עסקים וכלכלה באוניברסיטה ובמקביל סיימתי קורס ייעוץ משכנתאות באוניברסיטת תל אביב.

המומחיות שלי

אני לא רק יועץ משכנתאות, אני "חוקר פיננסי". המומחיות שלי היא לקחת את התיקים שהמערכת הבנקאית ויתרה עליהם - מסורבי משכנתא, בעלי BDI שלילי ואנשים שהדלת נטרקה בפניהם.

איפה שאחרים רואים "סירוב", אני רואה אתגר שצריך לפצח.

אני מנתח כל סעיף בחוק וכל ניואנס בהיסטוריה הפיננסית כדי למצוא את הפתרון היצירתי שיאפשר למשפחה להמריא מחדש.

התמחות

הצלת בתים ומשכנתאות למסורבים. אנחנו לא מוכרים כסף, אנחנו מוכרים הזדמנות שנייה. ההתמחות היא במחיקת חובות, ניקוי היסטוריה פיננסית ובנייה מחדש של האמון מול המערכת הבנקאית, כדי לאפשר למשפחות לחזור למסלול של חיים בכבוד.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

אצלנו הלקוח הוא לא תיק הוא משפחה. התהליך מתחיל בשיח בגובה העיניים, בלי שיפוטיות ובלי התנשאות.אנחנו לא באים עם תקציבי עתק אלא עם אמונה בוערת ונחישות.

אנחנו עובדים בשיטת "הכל או כלום" - נלחמים על בסיס הצלחה בלבד. אם לא הצלנו את הבית או השגנו את המימון, לא גבינו שקל. אנחנו השותפים של הלקוח למסע, מהרגע הראשון ועד החזרת השקט הנפשי.

מגמות וטרנדים בתחום

בין השאר אני פועל לאיחוד הלוואות עד 80% משווי הנכס גם למסורבי בנקים, דואג להלוואת גישור למסורבי בנקים, מסייע ללקוחות עם תיקים פתוחים בהוצאה לפועל, ללקוחות מוגבלים וללקוחות בכונס נכסים.

משהו לסיום

אני מאמין שלכל משפחה בישראל מגיעה הזכות לבית ולביטחון, ושאסור לתת למספרים יבשים להגדיר את העתיד שלנו. אל תקבלו את ה"לא" של הבנק כתורה מסיני. תמיד יש דרך, תמיד יש תקווה, ואנחנו כאן כדי להילחם עליה יחד איתכם.