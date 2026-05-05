הלקוחות שלי לא מקבלים "סירוב": ניהול מו"מ נכון

רקע אישי ומקצועי

בבעלותי עסק לייעוץ משכנתאות ופתרונות מימון מזה 16 שנים, אני עובד ומורשה על ידי כל הבנקים וקרנות מימון חוצבנקאיות, אני מוכר עד רמות גבוהות מאוד ומתמחה בעיקר בתיקים מורכבים.

מאז שהקמתי ב-2010 את המשרד שלי והפכתי ליועץ מורשה בתחום המימון והמשכנתאות המשרד שלי מספק שירותי ייעוץ וליווי אישיים במגוון תחומים: משכנתא חדשה, משכנתא למשפרי דיור, משכנתאות "מחיר למשתכן", משכנתאות למגזר החרדי ולמתגרשים, משכנתאות ותכנון פיננסי לבוני בתים, ייעוץ פיננסי ובניית תוכניות מימון מורכבות לפרטיים ועסקים עם התמקדות בעיקר עם "מסורבי בנקים".

התמחות

שירותי ייעוץ המשכנתאות שאני מספק, כוללים ניתוח מקצועי של הצרכים הפיננסיים שלכם, דרך הכנת תיק משכנתא עבור הבנק המלווה ועד קבלת ההלוואה. אני מייצג את הלקוחות שלנו במו"מ עם הבנקים השונים ופועל להשגת ההלוואה הטובה והמתאימה ביותר ליכולות שלהם.

אלא שתפקידי אינו מסתיים בזה. כיועץ פיננסי מנוסה, אני פועל מתוך ראייה מערכתית מקיפה. אני מספק ללקוחות ארגז כלים לצמיחה כלכלית, מלווה אותם בכל צומת בחיים בה יידרשו לקבל החלטות פיננסיות מושכלות ומדריך אותם כיצד לשפר את התנהלותם הכלכלית לאורך זמן.

בעולם שבו המערכת הבנקאית נוטה לומר "לא" מהר יותר מבעבר, אני מתמחה בבניית פתרונות ללקוחות במצבים מורכבים. וזאת בשילוב היכרות עמוקה עם המערכת הבנקאית עם ניסיון עשיר שרכשתי במרוצת השנים בעבודה שוטפת מול גופי מימון חוץ-בנקאיים. הניסיון שצברתי מאפשר לי להבין לא רק את הכללים, אלא גם את הדרך לנהל אותם נכון.

בזכות כל אלה התמחיתי בפתרון תיקי משכנתא מורכבים, לרבות לקוחות שנדחו על ידי בנקים. אני בונה להם תמהילי מימון מתקדמים ושילוב מושכל בין מקורות אשראי, במטרה לייצר פתרון מדויק לכל לקוח ולקוח ולא פתרון גנרי.

תהליך העבודה: הלקוח ואני

כל תהליך בעבודה עם הלקוח מתחיל בהבנה עמוקה של התמונה המלאה, פיננסית ואישית. לאחר ניתוח הנתונים אני בונה אסטרטגיית מימון מותאמת, תוך בחירה מדויקת של הגורמים אליהם נכון לפנות. את התהליך מול הבנקים וגופי המימון החוץ בנקאיים, כמו מימון ישיר, אני מנהל באופן אישי. אני מלווה את הלקוח לאורך כל הדרך. החל מהבדיקה הראשונית ועד לסגירת העסקה. הדגש שלי הוא על תוצאה נכונה ולא רק מהירה.

מגמות וטרנדים בתחום

הקשחת תנאי האשראי, לצד התרחבות שוק המימון החוץ-בנקאי, יוצרים מציאות חדשה שבה פתרונות סטנדרטיים כבר אינם מספקים. לקוחות רבים נדרשים כיום לחשיבה פיננסית מדויקת יותר, ולהבנה רחבה של כלל האפשרויות הקיימות בשוק, מעבר לבנק שבו מתנהל החשבון שלהם.

משהו לסיום

אני מאמין שבמימון אין מקרים אבודים. יש מקרים שלא נוהלו נכון. כל אחד יכול לזכות במימון, גם "מקרים קשים". הכל תלוי באיך שמנהלים את "המשחק".