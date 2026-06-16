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Quantum Art / צילום: יונתן בלום
Quantum Art / צילום: יונתן בלום
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Quantum Art

עשויה להשיק בקרוב מחשב קוונטי עוצמתי

משקיעים: בדפורד רידג' קפיטל, באטרי, אמיתי, ורטקס, אנטרי, דיספרטיב AI, פועלים אקוויטי, האדסון ביי, הראל ולומיר ונצ'רס

שנת הקמה: 2022 עובדים: 65 גיוס הון: 164 מיליון דולר

החברה הישראלית היחידה שבונה מחשב קוונטי מקצה לקצה
קוואנטום ארט נוסדה על ידי שלושה מדענים עם מטרה אחת - לייצר את המחשב הקוונטי הבא ● המחשב צפוי להיות מושק בשנה הבאה, ובחברה צופים ממנו הכנסות של כמאה מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות
אסף גלעד

מניות החברות הקוונטיות הפכו לאחד מהיעדים המבוקשים והתנודתיים ביותר של משקיעים וספקולנטים בשוק ההון. הרחק מהזירה הציבורית ובפרופיל נמוך פועלת מפארק המדע בנס ציונה קוואנטום ארט (Quantum Art) - הישראלית היחידה שבונה מחשב קוונטי מקצה לקצה - עשויה להשיק מחשב עוצמתי שיעקוף את הביצועים של מחשבי העל החזקים ביותר של אנבידיה כבר בשנה הבאה. לצורך כך צירפה רק לפני חודשיים את קרן ההשקעות האמריקאית בדפורד רידג', שהובילה בחברה הישראלית סיבוב ענק של 140 מיליון דולר.

מחשבים קוונטיים עתידים להיות מחשבים חזקים במיוחד שיוכלו לחשב בתוך שניות או דקות, את מה שלוקח למחשבים הקיימים כיום לחשב בתוך שבועות או שנים - זאת בזכות יחידת העיבוד הזעירה במחשבים הקוונטיים, המכונים "קיוביט". אם התוכניות של מייסדי קוואנטום ארט יתגשמו, המחשב הקוונטי שישיקו בסוף השנה הבאה צפוי להכיל שבב של עד 100 קיוביטים לוגיים - כפול מכוח המחשוב המקסימלי שאליו מגיעים מחשבי העל החזקים ביותר של אנבידיה ו- HP כיום.

טכנולוגיה חסכנית

העניין הרב שמעוררת קוונטום ארט בתעשיית הקוונטים ובפרט בקרב משקיעי הטכנולוגיה נובעת מהייחודיות שלה בנוף. בחברה פיתחו טכנולוגיה שחוסכת ההזזה של יונים כלואים בתוך המחשב, כפי שהדבר נעשה בחברות המתחרות - מה שמוסיף עוד יותר על יציבות החישוב והדיוק. קרני הלייזר "פורטות" על היונים השונים ומזיזות אותן בהתאם לפקודת החישוב "כמו שפורטים על גיטרה", אומר דוד.

Quantum Art / צילום: יונתן בלום

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