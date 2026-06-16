המוצר שנולד למפתחים, וגילה שהוא מושלם ל־AI

מייסדי פורט בנו מערכת שליטה, שמאפשרת לסוכני AI ומפתחים לעבוד ביחד בארגונים

מיטל וייזברג

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בשקט יחסי צומח בשנים האחרונות גל של חברות שמנסות לפצח את אחת השאלות הקשות במהפכת ה־AI: איך גורמים לבינה המלאכותית, ובפרט לאייג'נטים האוטונומיים, לעבוד בתוך ארגון אמיתי, עם כל הכאוס שמגיע איתו: חוקים, הרשאות, נהלים סבוכים ותהליכים שנבנו לאורך שנים של עבודה ידנית? את המענה לכך מציעה Port (פורט).

הסטארט־אפ הישראלי, שהוקם ב־2022 על ידי זוהר עיני ויונתן בוגוסלבסקי, שניהם בוגרי 8200, מפתח פלטפורמה שנועדה לאפשר לסוכני AI לנהל תהליכי פיתוח שלמים בתוך ארגון, מבלי לאבד את השליטה בדרך.

"העולם עובר ממצב שבו AI רק מסייעת למפתחים לכתוב קוד, למצב שבו סוכנים מתחילים לבצע משימות בעצמם", אומר עיני לגלובס. "אבל ברגע שמאות סוכנים עובדים בו־זמנית בתוך ארגון, צריך מערכת שתדע לשלוט בזה".

הרעיון נולד מתסכול

הוא מספר כי הרעיון נולד מתסכול יומיומי. בזמן השירות הצבאי, עיני ובוגוסלבסקי חוו מקרוב את הסרבול של מערכת שתלויה בעבודה ידנית. "בכל פעם שהייתה תקלה או שהייתי צריך לשאול שאלה, הייתי פותח 'טיקט' ומחכה שבועות למענה", מספר עיני. "זה יצר צוואר בקבוק בין צוות התשתיות הקטן לצוות המפתחים הגדול".

Port / צילום: Port Port / צילום: Port הפתרון הגיע כשבוגוסלבסקי קיבל את המשימה לפתור את הבעיה והקים מחלקה פנימית לשם כך, לה הוא קרא "אמריקה". "במקום לפתוח קריאת שירות ולחכות לטיפול ידני, המפתחים יכלו להיכנס לממשק אחד ולקבל את כל מה שהם צריכים באופן אוטומטי". עיני מספר כי המודל הצליח והתרחב לשימוש של כל קהילת המודיעין, כולל המוסד ויחידות אמ"ן. "ואז חשבנו לעצמנו שלא יכול להיות שאין עוד ארגונים שסובלים מהבעיה הזאת", הוא אומר. "כל ארגון טכנולוגי בעולם מתמודד עם אותו כאוס תפעולי". ממפתחים לסוכני AI כך, בתחילת הדרך פורט נבנתה כפלטפורמה פנימית עבור צוותי פיתוח, אלא שאז גילתה החברה שהמערכת שבנתה עבור מפתחים אנושיים מתאימה כמעט באופן מושלם גם לסוכני AI. "כולם רוצים שסוכנים יוכלו לבצע משימות מורכבות לבד. אבל ברגע שמחברים AI לעשרות מערכות פנימיות, בלי בקרה ובלי הקשר, הכול נהיה כאוטי. אנחנו בעצם בונים את שכבת השליטה שמאפשרת לעשות את זה בצורה בטוחה ומסודרת", מסביר עיני. הצמיחה של פורט הייתה מהירה במיוחד גם ביחס לשוק ה־AI הלוהט. בדצמבר האחרון הודיעה החברה על גיוס של 100 מיליון דולר לפי שווי של 800 מיליון דולר אחרי הכסף. בסך הכול גייסה החברה כ־175 מיליון דולר מאז הקמתה. לפי החברה, היא צפויה לחצות בקרוב את רף 100 מיליון הדולר בהכנסות שנתיות, ומספר העסקאות הרב־שנתיות שלה גדל בכ־70% בתקופה האחרונה. בעוד עיקר פעילות המחקר והפיתוח נותר בישראל, בין לקוחותיה נמצאות Visa, British Telecom, PwC וחברות נוספות. לדברי עיני, פורט עצמה משתמשת באופן אינטנסיבי במערכת שפיתחה, והדבר מאפשר לה לנוע בקצב מהיר במיוחד. "זה נותן לנו יתרון גדול, כי אנחנו מרגישים על עצמנו את השינויים בשוק בזמן אמת". "בסוף", מסכם עיני, "הארגונים לא יעבדו רק עם בני אדם ולא רק עם AI, הם יעבדו עם שילוב של שניהם. ואנחנו רוצים להיות החברה שמאפשרת לכל הדבר הזה לעבוד בצורה מסודרת".