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Port / צילום: Port
Port / צילום: Port
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Port

המערכת עליה נפגשים כל סוכני ה-AI בארגון

משקיעים:  General Atlantic, Accel, Bessemer, TLV Partners, Team8 

שנת הקמה: 2022 עובדים: 250 גיוס הון: 175 מיליון דולר

המוצר שנולד למפתחים, וגילה שהוא מושלם ל־AI
מייסדי פורט בנו מערכת שליטה, שמאפשרת לסוכני AI ומפתחים לעבוד ביחד בארגונים
מיטל וייזברג

בשקט יחסי צומח בשנים האחרונות גל של חברות שמנסות לפצח את אחת השאלות הקשות במהפכת ה־AI: איך גורמים לבינה המלאכותית, ובפרט לאייג'נטים האוטונומיים, לעבוד בתוך ארגון אמיתי, עם כל הכאוס שמגיע איתו: חוקים, הרשאות, נהלים סבוכים ותהליכים שנבנו לאורך שנים של עבודה ידנית? את המענה לכך מציעה Port (פורט).

הסטארט־אפ הישראלי, שהוקם ב־2022 על ידי זוהר עיני ויונתן בוגוסלבסקי, שניהם בוגרי 8200, מפתח פלטפורמה שנועדה לאפשר לסוכני AI לנהל תהליכי פיתוח שלמים בתוך ארגון, מבלי לאבד את השליטה בדרך.

"העולם עובר ממצב שבו AI רק מסייעת למפתחים לכתוב קוד, למצב שבו סוכנים מתחילים לבצע משימות בעצמם", אומר עיני לגלובס. "אבל ברגע שמאות סוכנים עובדים בו־זמנית בתוך ארגון, צריך מערכת שתדע לשלוט בזה".

הרעיון נולד מתסכול

הוא מספר כי הרעיון נולד מתסכול יומיומי. בזמן השירות הצבאי, עיני ובוגוסלבסקי חוו מקרוב את הסרבול של מערכת שתלויה בעבודה ידנית. "בכל פעם שהייתה תקלה או שהייתי צריך לשאול שאלה, הייתי פותח 'טיקט' ומחכה שבועות למענה", מספר עיני. "זה יצר צוואר בקבוק בין צוות התשתיות הקטן לצוות המפתחים הגדול".

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