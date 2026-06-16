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מג'סטיק לאבס Majestic labs / צילום: Majestic labs
מג'סטיק לאבס Majestic labs / צילום: Majestic labs
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Majestic Labs

מפתחת שרת ושבב גרפי חסכוני

משקיעים:  לוקס קפיטל, בואו ווייב, חץ, גרוב, טל ונצ'רס, אפפרונט, איידנלאייר קפיטל ו- SBI. 

שנת הקמה: 2023 עובדים: 50, מהם 25 בישראל גיוס הון: מעל ל־100 מיליון דולר

החברה שמתכננת לשנות את טכנולוגיית השבבים, וזוכה לגיבוי עמק הסיליקון
ממכשירי הטלפון של גוגל, דרך המשקפיים החכמים של מטא, מייסדי חברת השבבים הישראלית-אמריקאית מג'סטיק לאבס עברו דרך ארוכה ביחד ● כעת היעד שלהם הוא לייצר את השבב העתידי, ולשם כך הם כבר גייסו למעלה מ־100 מיליון דולר
אסף גלעד

כשעופר שחם עזב את תפקידו כאחראי על פיתוח השבבים של משקפי המטאוורס במטא, הוא הקים יחד עם שני בכירים נוספים, שאה ראבי ומאסומי ריינדרס, את חברת השבבים מג'סטיק לאבס (Majestic Labs), שמאתגרת את אנבידיה מכיוון לא צפוי: עם מעבד גרפי שיעקוף את אנבידיה ביעילות עיבוד ה־AI שלה.

המעבד הגרפי המפורסם של אנבידיה, מכיל למעשה נפח זיכרון קטנטן, מה שמקשה על פעילותו בעיבוד מודלי שפה גדולים במיוחד. החברה החדשה שהקים שחם תביא "את בשורת הבינה המלאכותית לכל אחד, לא רק לענקיות הענן", אומר שחם בראיון לגלובס במשרדי החברה החדשים שנחנכו לא מזמן במגדל ברעננה.

חברת מג'סטיק לאבס, גייסה מעל ל־100 מיליון דולר, ולפני כחודש חשפה בגלובס את המוצרים שלה: מעבד גרפי בשם "איגנייט" המבוסס על טכנולוגיות של ארם הבריטית, הקוד הפתוח ריסק-5 וטכנולוגיה מיוחדת שפותחה במג'סטיק, ושרת בשם "פרומתאוס" עמוס ברכיבי זיכרון שיקנו לכל שבב שפע של זיכרון לבצע עליו חישובים ובכך לעקוף את אנבידיה ביעילות עיבוד ה-AI שלה.

מג'סטיק לאבס / צילום: מג'סטיק לאבס

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