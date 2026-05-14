“גם למצבים פיננסיים מורכבים יש פתרון”

רקע אישי ומקצועי

יועץ משכנתאות ומימון עם רקע נוסף בתחום דירוג אשראי.

המומחיות שלי

אני אסטרטג פיננסי של פתרונות מימון חוץ בנקאיים. מתמחה בלקוחות הדורשים פתרון מחוץ לקופסה. כאלה שזקוקים למעטפת מקצועית ויצירתית כדי למנף את הנכס שלהם בצורה חכמה לשם איחוד הלוואות, סגירת תיקי הוצאה לפועל, או כיסוי חובות.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

הפגישה הראשונה עם הלקוח כוללת שיחת אבחון ללא תשלום וללא התחייבות מצידו. בשיחה זו אני מנסה להבין את הסיפור כולו. בהמשך אנחנו מנפיקים דו"ח מסודר ובו מצד אחד סך כל ההתחייבויות של הלקוח ומצד שני מה בדיוק נדרש כדי להביא אותו לנקודה חיובית ובאיזה עלויות נדרש מצידו. כמובן, הלקוח לא משלם דבר אם התהליך שאנחנו מציעים אינו מצליח וכספי המימון שהוא ביקש לא נכנסו לחשבון שלו.

חשוב לי להדגיש שכל לקוח מלווה כל העת במקביל על ידי שלושה יועצים שעומדים לרשותו באופן רצוף כדי לענות לו על כל שאלה בכל זמן. לקוחות שנמצאים במצבים מורכבים כלכלית נוטים להיות בלחץ, ומטרתנו היא להיות זמינים לצרכיהם ושלא יצטרכו לחכות זמן רב לתשובה, לשם כך הוא מקבל לרשותו 3 יועצים ולא אחד.

מגמות וטרנדים בתחום

בשלוש השנים האחרונות נפתחה דלת עבור לקוחות עם נתונים מורכבים. מאחורי הדלת הפתוחה עומד השוק החוץ-בנקאי של המשכנתאות. ענף זה פורח ומצטיין במתן פתרונות יצירתיים והלוואות בתנאים שלעתים טובים יותר משל הבנקים. למשל, לקוח בהגבלה פעילה בגלל שיקים, בעבר לא היה יכול לקבל הלוואה, או לקבל רק הלוואת בלון. היום הוא מקבל הלוואה כמו כל אחד. השמיים הם הגבול!

משהו לסיום

אנחנו שמחים לסייע ללקוח לפתור את בעיותיו, לשחרר אותו מהלחץ הכלכלי והנפשי ולהחזיר לו את התקווה. בסיום התהליך כל לקוח מקבל על חשבוננו סיוע של יועץ פיננסי, למען שיפור ההתנהלות הכלכלית שלו בעתיד. אנחנו כאן לא רק כדי לפתור את הבעיה של היום, אלא כדי לוודא שלקוח יצא מאיתנו עם חיוך ועם סיכוי לעתיד כלכלי בטוח יותר.